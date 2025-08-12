Perú

Romero: ¿quiénes no deben consumir esta hierba medicinal?

El romero, al tener principios activos potentes, puede interactuar negativamente con ciertos medicamentos

En el caso del romero, su aceite esencial y las infusiones concentradas pueden ser demasiado potentes para el sistema digestivo e inmunológico de los niños (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, las hierbas medicinales han ganado popularidad como alternativas naturales para tratar diversas molestias del cuerpo. Muchas personas las utilizan en forma de infusiones, extractos, aceites esenciales o simplemente como parte de la alimentación diaria. En el Perú, instituciones como el Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud) han reconocido el valor de las plantas medicinales en la medicina tradicional, siempre y cuando su uso se realice con responsabilidad y bajo orientación profesional.

Una de las hierbas más conocidas y utilizadas es el romero (Rosmarinus officinalis), una planta aromática originaria del Mediterráneo que crece fácilmente en climas templados como los del territorio peruano. El romero es valorado por sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, digestivas y antibacterianas, y suele recomendarse para tratar diversas enfermedades así como para aliviar molestias estomacales, mejorar la circulación, estimular la memoria o tratar dolores musculares y articulares.

Sin embargo, aunque es natural, el romero no es apto para todas las personas. Su uso medicinal puede representar un riesgo en ciertos grupos o cuando se combina con medicamentos específicos. Por ello, es importante conocer quiénes no deben consumir romero y en qué casos se debe evitar su uso o limitar su consumo.

¿Quiénes no deben consumir romero?

El consumo de romero en grandes cantidades puede elevar la presión arterial, por lo que no se recomienda en personas con hipertensión mal controlada (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de sus múltiples beneficios, el romero puede resultar perjudicial para determinadas personas:

  • Mujeres embarazadas: el romero, especialmente en forma de infusión o extracto concentrado, puede estimular el útero y provocar contracciones, aumentando el riesgo de aborto espontáneo o parto prematuro. Por ello, no se recomienda su uso medicinal durante el embarazo. Como condimento en pequeñas cantidades suele ser seguro, pero siempre es mejor consultar con un médico.
  • Personas con epilepsia o antecedentes de convulsiones: el romero tiene un efecto estimulante sobre el sistema nervioso central, lo cual puede desencadenar crisis convulsivas en personas con epilepsia. También puede interferir con medicamentos anticonvulsivos.
  • Personas con trastornos hemorrágicos o que toman anticoagulantes: el romero puede reducir la capacidad de coagulación de la sangre, aumentando el riesgo de hemorragias, especialmente en personas que ya toman medicamentos como warfarina o aspirina.
  • Personas con hipertensión no controlada: aunque en algunos casos se ha sugerido que el romero mejora la circulación, su consumo en grandes cantidades puede elevar la presión arterial, por lo que no se recomienda en personas con hipertensión mal controlada.
  • Personas con alergias a las plantas de la familia Lamiaceae: el romero pertenece a la misma familia que la menta, el orégano y la albahaca. Puede causar reacciones alérgicas en personas sensibles a estas plantas.
  • Pacientes con enfermedades hepáticas o renales avanzadas: el consumo excesivo de infusión de romero o suplementos podría sobrecargar el hígado y los riñones, dificultando su funcionamiento.

El romero y sus interacciones negativas con medicamentos

El romero puede estimular el útero y provocar contracciones, aumentando el riesgo de aborto espontáneo o parto prematuro (Imagen Ilustrativa Infobae)

El romero, al tener principios activos potentes, puede interactuar negativamente con ciertos medicamentos, lo que representa un riesgo para la salud. Algunas interacciones conocidas son:

  • Anticoagulantes (warfarina, aspirina, clopidogrel): puede aumentar el riesgo de sangrado.
  • Antiepilépticos (fenitoína, carbamazepina): puede interferir con su efecto y aumentar el riesgo de convulsiones.
  • Medicamentos para la hipertensión: puede reducir su efectividad o provocar aumentos de presión si el romero se consume en exceso.
  • Diuréticos: puede potenciar el efecto diurético y causar desequilibrios electrolíticos.
  • Litio: el romero puede interferir con la eliminación del litio, aumentando el riesgo de toxicidad.

Por esta razón, siempre se recomienda consultar con un profesional de salud antes de consumir romero si se está bajo tratamiento médico.

¿Por qué el romero no debe usarse en niños menores de 5 años?

En niños pequeños, especialmente menores de 5 años, el uso de plantas medicinales debe hacerse con mucho cuidado. En el caso del romero, su aceite esencial y las infusiones concentradas pueden ser demasiado potentes para el sistema digestivo e inmunológico de los niños.

Además, existen casos en los que el aceite esencial de romero ha provocado espasmos respiratorios o reacciones alérgicas cuando se usa en masajes o inhalaciones. Por esta razón, no se recomienda el uso medicinal de romero en niños menores de 5 años, salvo indicación médica expresa y bajo supervisión.

