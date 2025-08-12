Perú

Policías denuncian que son obligados a usar chalecos antibalas de hace más de 30 años

Se entregó a un suboficial de segunda de la comisaría de Chaclacayo un chaleco cuya placa databa de 1994. Frente a este hecho, el agente se negó a utilizarlo

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

Guardar
Policías denuncian que son obligados a usar chalecos antibalas de hace más de 30 años (24 Horas Noticias)

Policías de la comisaría de Chaclacayo estarían usando chalecos antibalas con más de 30 años de antigüedad. Según los testimonios recogidos por Panamericana Televisión, se entregó a un suboficial de segunda un chaleco cuya placa databa de 1994. Frente a este hecho, el agente se negó a utilizarlo argumentando que ese equipo no cumplía con los estándares mínimos de protección y que exponía su integridad en caso de enfrentamientos.

El suboficial detalló que comunicó la situación al armero, encargado de la distribución del equipo, pero la respuesta fue que debía obedecer órdenes del comando y portar el chaleco suministrado. El policía formalizó su rechazo al equipo con la elaboración de un acta de ocurrencia, buscando resguardar su responsabilidad ante posibles consecuencias legales o disciplinarias.

Policías denuncian que son obligados
Policías denuncian que son obligados a usar chalecos antibalas de hace más de 30 años - 24 Horas Noticias

Temor y silencio entre los agentes

El noticiero 24 Horas Noticias reveló un ambiente de temor entre los policías consultados sobre el estado de los chalecos y el armamento entregado por el Estado. La mayoría evitó pronunciarse, alegando falta de autorización para declarar o manifestando su disconformidad sólo fuera de cámara. Uno de los efectivos sí aclaró que el armamento era reciente, aunque destacó que los chalecos en cuestión sí presentaban grave deterioro y edades que superaban con creces los límites legales e internacionales.

La situación de riesgo se agrava por la obligatoriedad ordenada por el comando para utilizar estos implementos vencidos, a pesar de que las normas internacionales establecen una vida útil máxima de alrededor de cinco años. Especialistas como el general en retiro Eduardo Pérez Rocha consideran “inconcebible” que estos dispositivos sigan en circulación, recordando que su eficacia se pierde con el paso del tiempo y que deben ser asignados de manera personal, evitando la entrega rotativa y antihigiénica que actualmente predomina.

Policías denuncian que son obligados
Policías denuncian que son obligados a usar chalecos antibalas de hace más de 30 años - 24 Horas Noticias

Reclamos en aumento y reclamo nacional

La denuncia del suboficial de Chaclacayo ha alentado a otros policías de diferentes partes del país a enviar fotografías y videos que demuestran el uso generalizado de chalecos en mal estado. En las últimas 48 horas, estas imágenes han circulado en medios de comunicación y redes sociales, conformando un panorama de crisis en la logística de seguridad policial.

El problema ha tomado renovado impulso tras las afirmaciones del general Sanabria, quien sostuvo que los efectivos cuentan con los equipos de protección necesarios. Las evidencias que han surgido lo contradicen, revelando una brecha entre el discurso oficial y la realidad diaria de los agentes que patrullan las calles.

El caso de la Victoria y el drama de los equipos personales

La preocupación por la seguridad de los policías aumentó tras la muerte del suboficial Denis Roque Enríquez durante un enfrentamiento con delincuentes en La Victoria a inicios de agosto. El agente utilizaba un chaleco antibalas que él mismo había comprado, debido a que el provisto por la institución no cumplía con las condiciones mínimas de protección. Este hecho refuerza la percepción entre los policías de que deben cubrir de su propio bolsillo su seguridad ante la precariedad de los suministros estatales.

El caso explicitó cómo la falta de equipamiento adecuado no solo representa una situación irregular, sino que tiene consecuencias fatales para quienes se encuentran en la primera línea frente al crimen.

Sin respuesta oficial

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha emitido una respuesta oficial ante las denuncias presentadas en la comisaría de Chaclacayo. Los policías temen represalias por hacer públicas sus condiciones de trabajo, mientras familiares y ciudadanos exigen que se garantice el abastecimiento de chalecos adecuados ante el incremento de la inseguridad.

Temas Relacionados

PNPChalecos antibalasPolicíaperu-noticias

Últimas Noticias

Ciudadano argentino es asesinado en Magdalena por el sobrino de su arrendatario

Sobre la víctima, vecinos del edificio señalaron que era una persona recién llegada a la zona y de quien se conocían pocos detalles

Ciudadano argentino es asesinado en

Corte de agua para este miércoles 13 de agosto por más de 10 horas en estos distritos de Lima: conoce las zonas afectadas

Algunos sectores registrarán una suspensión momentánea en el abastecimiento de agua debido a labores de limpieza y mantenimiento en los reservorios

Corte de agua para este

TgP: el ducto de Camisea cambia de manos en medio de la construcción de un proyecto de US$2.000 millones para Perú

Golpe de timón. CPP Investments vende su participación del 49,87% en Transportadora de Gas del Perú a EIG. Compañía, socia de Pluspetrol, transporta el 96% del gas natural del país y abastece el 40% de la generación eléctrica nacional

TgP: el ducto de Camisea

China enfrenta nueva alerta sanitaria por enfermedad viral: ¿qué se sabe y hay riesgo para el Perú?

Tras varios meses después del fin de la pandemia del Covid-19, las autoridades de salud asiáticas nuevamente se atentas a este virus que registra más de 7 mil casos

China enfrenta nueva alerta sanitaria

Sedapal corta el agua hoy martes en estos distritos de Lima: zonas y horarios para este 12 de agosto

La compañía estatal anunció la interrupción temporal y parcial del servicio en San Juan de Lurigancho, Lince, Miraflores y Lurigancho-Chosica por trabajos de mantenimiento

Sedapal corta el agua hoy
ÚLTIMAS NOTICIAS
El peronismo bonaerense mira las

El peronismo bonaerense mira las encuestas y aguarda una reunión entre Kicillof y CFK para definir candidaturas

Madres de Plaza de Mayo y Adolfo Pérez Esquivel reclamaron contra la dictadura de Maduro por la desaparición de una activista

Un enjambre de medusas paralizó una importante central nuclear en Francia: cómo fue el inusual fenómeno

Último día “primaveral” y vuelve el frío: qué dice el pronóstico para el resto de la semana en el AMBA

Cuáles son las casi 200 líneas de colectivos de todo el país que ya aceptan pagos con tarjeta, celular y QR

INFOBAE AMÉRICA
“Van por nafta pero te

“Van por nafta pero te clavan un surtido”: advierten al gobierno uruguayo por tours de compras en Argentina

Las medidas que tomaron vecinos de un country en Uruguay luego de allanamientos y presencia de narco

Uruguay: la Iglesia se expresó contra el proyecto de eutanasia a horas de su debate en el Parlamento

Zelensky advirtió que Rusia prepara nuevas ofensivas en la previa a la cumbre entre Trump y Putin en Alaska

EEUU designó al grupo separatistas baluchíes como agrupación terrorista por su papel en ataques en Pakistán

TELESHOW
Las románticas fotos de Benjamín

Las románticas fotos de Benjamín Vicuña y Anita Espasandín en la noche porteña: besos, abrazos y miradas cómplices

Alejandra Maglietti fue mamá por primera vez: la tierna foto de su hijo Manuel

El doble robo entre Lali y Miranda! que produjo un caos en La Voz Argentina: “No me pueden decir esto”

La emotiva historia de superación del músico sin brazos que tocó el bombo y el violín en Buenas noches, familia

Guillermo Francella presentó Homo Argentum: todas las fotos de los famosos en la avant premiere