PERUPETRO confirma vigencia del Programa de Trabajo en Lote 192: perforación de pozos iniciará en octubre de 2025

La consigna de PERUPETRO. Vista aérea de las instalaciones petroleras en el Lote 192, en Loreto.

El Lote 192, ubicado en la región de Loreto, representa el principal centro de producción de petróleo de Perú. Esta área, que abarca las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre, ha sido históricamente relevante para el sector hidrocarburos.

Conocido anteriormente como “Lote 1AB”, este campo ha superado los 737 millones de barriles de petróleo en producción acumulada, consolidándose como el de mayor volumen en el país.

Lote 192: principal fuente de petróleo en el país, pero sin socio para Petroperú

PERUPETRO, la empresa estatal encargada de administrar los recursos de hidrocarburos de Perú, confirmó que el Programa Mínimo de Trabajo (PMT) correspondiente a este lote se mantiene vigente. De acuerdo con la programación oficial, las actividades para la perforación de dos pozos de desarrollo comenzarán en octubre de 2025.

Estas acciones forman parte de los compromisos contractuales exigidos al operador del lote y son fundamentales para asegurar la continuidad de la producción petrolera en la zona.

El PMT establece el conjunto de actividades obligatorias a cargo del contratista, que en este caso se encuentra bajo supervisión directa de PERUPETRO. El objetivo es garantizar la sostenibilidad de la operación así como la adecuada administración del recurso, conforme a los términos fijados en el contrato de licencia.

Oleoducto Norperuano. Infraestructura de transporte de crudo en el Lote 192 bajo condiciones climáticas adversas.

PERUPETRO: detalles del Programa Mínimo de Trabajo vigente

En el contexto administrativo y legal, PERUPETRO informó que concluyó el proceso de evaluación del garante corporativo conforme al Reglamento de Calificación (Decreto Supremo N° 029-2021-EM). Hasta el momento, la garantía corporativa y las cartas fianza emitidas por Altamesa permanecen vigentes, con validez hasta julio de 2026. Estas garantías seguirán en efecto mientras no se promulgue un Decreto Supremo que apruebe modificaciones al contrato.

La posible sustitución de Altamesa como garante corporativo solo podrá materializarse tras la correspondiente aprobación mediante Decreto Supremo, una decisión que compete al Poder Ejecutivo. Paralelamente, continúa el proceso de evaluación para un posible nuevo participante en el contrato del Lote 192.

Perupetro es la empresa estatal peruana encargada de promover la inversión en la exploración y explotación de hidrocarburos, así como de supervisar los contratos y cobrar las regalías correspondientes.

El 24 de julio pasado, Petroperú solicitó formalmente la calificación de la empresa Upland Oil and Gas LLC para asumir una participación del 79% en el contrato de licencia, en reemplazo de Altamesa. Este trámite se encuentra en curso, bajo revisión de PERUPETRO, que evalúa el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente y dentro de los plazos reglamentarios.

La empresa estatal subrayó que todos estos procesos son inspeccionados por el Órgano de Control Institucional de la Contraloría General de la República, lo que busca asegurar la transparencia y legalidad en la toma de decisiones y en la administración de los recursos estratégicos del país.

PERUPETRO y el impacto del Lote 192 en la economía nacional

El Lote 192 ha sido objeto de debate y acciones legales a lo largo de los años, tanto por su relevancia económica como por sus impactos sociales y ambientales. Su operación involucra a comunidades indígenas y actores públicos y privados, que siguen de cerca cualquier cambio en la gestión del yacimiento.

En este marco, la continuidad de los compromisos contractuales y la estricta supervisión estatal buscan mantener la estabilidad operativa y favorecer el aprovechamiento sostenible del principal campo petrolero del Perú, así como darle un espaldarazo a la industria sostenible de hidrocarburos en la plaza andina.