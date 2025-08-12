Perú

PERUPETRO confirma vigencia del Programa de Trabajo en Lote 192: perforación de pozos iniciará en octubre de 2025

El futuro del petróleo peruano en juego mientras el destino del Lote 192 pende de un hilo. Upland ha solicitado el 79% de la operación a Petroperú, que ya aceptó

Esteban Salazar Herrada

Por Esteban Salazar Herrada

Guardar
La consigna de PERUPETRO. Vista
La consigna de PERUPETRO. Vista aérea de las instalaciones petroleras en el Lote 192, en Loreto.

El Lote 192, ubicado en la región de Loreto, representa el principal centro de producción de petróleo de Perú. Esta área, que abarca las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre, ha sido históricamente relevante para el sector hidrocarburos.

Conocido anteriormente como “Lote 1AB”, este campo ha superado los 737 millones de barriles de petróleo en producción acumulada, consolidándose como el de mayor volumen en el país.

Lote 192: principal fuente de petróleo en el país, pero sin socio para Petroperú

PERUPETRO, la empresa estatal encargada de administrar los recursos de hidrocarburos de Perú, confirmó que el Programa Mínimo de Trabajo (PMT) correspondiente a este lote se mantiene vigente. De acuerdo con la programación oficial, las actividades para la perforación de dos pozos de desarrollo comenzarán en octubre de 2025.

Estas acciones forman parte de los compromisos contractuales exigidos al operador del lote y son fundamentales para asegurar la continuidad de la producción petrolera en la zona.

El PMT establece el conjunto de actividades obligatorias a cargo del contratista, que en este caso se encuentra bajo supervisión directa de PERUPETRO. El objetivo es garantizar la sostenibilidad de la operación así como la adecuada administración del recurso, conforme a los términos fijados en el contrato de licencia.

Oleoducto Norperuano. Infraestructura de transporte
Oleoducto Norperuano. Infraestructura de transporte de crudo en el Lote 192 bajo condiciones climáticas adversas.

PERUPETRO: detalles del Programa Mínimo de Trabajo vigente

En el contexto administrativo y legal, PERUPETRO informó que concluyó el proceso de evaluación del garante corporativo conforme al Reglamento de Calificación (Decreto Supremo N° 029-2021-EM). Hasta el momento, la garantía corporativa y las cartas fianza emitidas por Altamesa permanecen vigentes, con validez hasta julio de 2026. Estas garantías seguirán en efecto mientras no se promulgue un Decreto Supremo que apruebe modificaciones al contrato.

La posible sustitución de Altamesa como garante corporativo solo podrá materializarse tras la correspondiente aprobación mediante Decreto Supremo, una decisión que compete al Poder Ejecutivo. Paralelamente, continúa el proceso de evaluación para un posible nuevo participante en el contrato del Lote 192.

Perupetro es la empresa estatal
Perupetro es la empresa estatal peruana encargada de promover la inversión en la exploración y explotación de hidrocarburos, así como de supervisar los contratos y cobrar las regalías correspondientes.

El 24 de julio pasado, Petroperú solicitó formalmente la calificación de la empresa Upland Oil and Gas LLC para asumir una participación del 79% en el contrato de licencia, en reemplazo de Altamesa. Este trámite se encuentra en curso, bajo revisión de PERUPETRO, que evalúa el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente y dentro de los plazos reglamentarios.

La empresa estatal subrayó que todos estos procesos son inspeccionados por el Órgano de Control Institucional de la Contraloría General de la República, lo que busca asegurar la transparencia y legalidad en la toma de decisiones y en la administración de los recursos estratégicos del país.

PERUPETRO y el impacto del Lote 192 en la economía nacional

El Lote 192 ha sido objeto de debate y acciones legales a lo largo de los años, tanto por su relevancia económica como por sus impactos sociales y ambientales. Su operación involucra a comunidades indígenas y actores públicos y privados, que siguen de cerca cualquier cambio en la gestión del yacimiento.

En este marco, la continuidad de los compromisos contractuales y la estricta supervisión estatal buscan mantener la estabilidad operativa y favorecer el aprovechamiento sostenible del principal campo petrolero del Perú, así como darle un espaldarazo a la industria sostenible de hidrocarburos en la plaza andina.

Temas Relacionados

Lote 192PERUPETROPetroperúUplandAltamesapetróleoperu-economia

Últimas Noticias

Ciudadano argentino es asesinado en Magdalena por el sobrino de su arrendatario

Sobre la víctima, vecinos del edificio señalaron que era una persona recién llegada a la zona y de quien se conocían pocos detalles

Ciudadano argentino es asesinado en

Corte de agua para este miércoles 13 de agosto por más de 10 horas en estos distritos de Lima: conoce las zonas afectadas

Algunos sectores registrarán una suspensión momentánea en el abastecimiento de agua debido a labores de limpieza y mantenimiento en los reservorios

Corte de agua para este

TgP: el ducto de Camisea cambia de manos en medio de la construcción de un proyecto de US$2.000 millones para Perú

Golpe de timón. CPP Investments vende su participación del 49,87% en Transportadora de Gas del Perú a EIG. Compañía, socia de Pluspetrol, transporta el 96% del gas natural del país y abastece el 40% de la generación eléctrica nacional

TgP: el ducto de Camisea

China enfrenta nueva alerta sanitaria por enfermedad viral: ¿qué se sabe y hay riesgo para el Perú?

Tras varios meses después del fin de la pandemia del Covid-19, las autoridades de salud asiáticas nuevamente se atentas a este virus que registra más de 7 mil casos

China enfrenta nueva alerta sanitaria

Sedapal corta el agua hoy martes en estos distritos de Lima: zonas y horarios para este 12 de agosto

La compañía estatal anunció la interrupción temporal y parcial del servicio en San Juan de Lurigancho, Lince, Miraflores y Lurigancho-Chosica por trabajos de mantenimiento

Sedapal corta el agua hoy
ÚLTIMAS NOTICIAS
El peronismo bonaerense mira las

El peronismo bonaerense mira las encuestas y aguarda una reunión entre Kicillof y CFK para definir candidaturas

Madres de Plaza de Mayo y Adolfo Pérez Esquivel reclamaron contra la dictadura de Maduro por la desaparición de una activista

Un enjambre de medusas paralizó una importante central nuclear en Francia: cómo fue el inusual fenómeno

Último día “primaveral” y vuelve el frío: qué dice el pronóstico para el resto de la semana en el AMBA

Cuáles son las casi 200 líneas de colectivos de todo el país que ya aceptan pagos con tarjeta, celular y QR

INFOBAE AMÉRICA
“Van por nafta pero te

“Van por nafta pero te clavan un surtido”: advierten al gobierno uruguayo por tours de compras en Argentina

Las medidas que tomaron vecinos de un country en Uruguay luego de allanamientos y presencia de narco

Uruguay: la Iglesia se expresó contra el proyecto de eutanasia a horas de su debate en el Parlamento

Zelensky advirtió que Rusia prepara nuevas ofensivas en la previa a la cumbre entre Trump y Putin en Alaska

EEUU designó al grupo separatistas baluchíes como agrupación terrorista por su papel en ataques en Pakistán

TELESHOW
Las románticas fotos de Benjamín

Las románticas fotos de Benjamín Vicuña y Anita Espasandín en la noche porteña: besos, abrazos y miradas cómplices

Alejandra Maglietti fue mamá por primera vez: la tierna foto de su hijo Manuel

El doble robo entre Lali y Miranda! que produjo un caos en La Voz Argentina: “No me pueden decir esto”

La emotiva historia de superación del músico sin brazos que tocó el bombo y el violín en Buenas noches, familia

Guillermo Francella presentó Homo Argentum: todas las fotos de los famosos en la avant premiere