Pamela López revela misteriosas llamadas y mensajes de Christian Cueva a Paul Michael: “Temo lo peor”

Pamela López revela misteriosas llamadas y mensajes de Christian Cueva a Paul Michael. 'Amor y Fuego'.

Pamela López, expareja del futbolista Christian Cueva, expresó su preocupación tras un inusual incidente que involucró a su actual pareja, el cantante chalaco Paul Michael.

La empresaria reveló que el padre de sus hijos intentó comunicarse insistentemente con el músico, aparentemente en estado de ebriedad, utilizando el número de un amigo que vive con él en Ecuador.

“Ayer sucedió algo inesperado y no logramos entender. El padre de mis hijos escribiéndole y mandándole audios a Paul Michael. Al parecer, ebrio”, comentó López en enlace con el programa ‘Amor y Fuego’.

Christian Cueva y su intento de comunicarse con Paul Michael

Según narró la influencer trujillana, el hecho ocurrió la semana pasada, cuando Paul Michael participaba en la celebración de un aniversario más del Club Universitario en el Estadio Monumental, junto a la Orquesta Candela.

Pamela se encontraba tras bambalinas acompañando el show de su pareja cuando el teléfono del cantante comenzó a sonar de manera insistente.

Mientras el artista se presentaba en el escenario, su celular recibió múltiples llamadas y mensajes provenientes de un número con código internacional de Ecuador.

“Apenas acabó el concierto anoche, me dice: ‘Quiero mostrarte algo. Me han llamado insistentemente de un número de Ecuador’”, relató Pamela.

¿Quién es el ‘amigo’ que vive con Cueva en Ecuador?

Pamela López señaló que el número desde el cual se intentó contactar a Paul Michael pertenecía a un hombre identificado como “Mariño”, un viejo conocido de la familia Cueva López.

Según la empresaria, este personaje estuvo alejado de su entorno durante años debido a su influencia negativa en la vida del futbolista.

“Se trataba de un tipo que se hace llamar Mariño, un chimbotano que por años dejó de hablarle cuando yo me enteré de todo lo que hacían juntos. Él le presentó a la Pinocha (Pamela Franco) en su casa y actualmente viven juntos en Ecuador”, reveló.

Pamela López recordó que antes de casarse con Christian Cueva puso como condición que el jugador se alejara de personas que consideraba una mala influencia. Entre ellas, mencionó específicamente a “Mariño”.

“Antes de casarme, fue una de mis condiciones: que se aleje de toda la gente lacra que lo acompañaba. Bueno, al parecer volvieron a juntarse y ahora viven juntos en Ecuador. Y como ambos son borrachos, parece que estuvieron tomando”, declaró.

La influencer también recordó que, tras su distanciamiento, “Mariño” buscó insistentemente comunicarse con ella para pedirle perdón por diversas acciones que habría cometido junto a Cueva. Entre ellas, insinuó que podría haber estado involucrado en la conexión entre el futbolista y la cumbiambera Pamela Franco.

“Tras el destierro de Mariño del entorno de la familia, él no paraba de escribirme para pedirme perdón por quién sabe cuántas cosas habrán hecho juntos”, afirmó.

Pamela López responde con dureza a Christian Cueva tras pedido de régimen de visitas.

Pamela López preocupada por la intención del contacto

Para Pamela López, el hecho de que su actual pareja haya recibido llamadas y mensajes de este entorno le genera inquietud. Aseguró que no es un asunto trivial, considerando los antecedentes que conoce del círculo cercano de Cueva.

“Para algunos será ridículo, pero para mí no lo es, porque yo sé perfectamente el entorno en el cual se desenvolvía el padre de mis hijos... entonces que escriban a Paul a estas alturas me causa un poco de temor, no te lo voy a negar”, señaló.

Además, dejó abierta la posibilidad de que la actual pareja de Cueva esté al tanto de lo ocurrido: “De repente su actual pareja también, si es que lo sabe, si es que conoce, para yo poder saber cuál es el fin. ¿Por qué escriben a mi pareja? ¿Para qué lo hacen? ¿Cuál es el motivo?”, cuestionó.

Cinco llamadas durante un show

Paul Michael confirmó que recibió al menos cinco llamadas mientras estaba sobre el escenario en el Estadio Monumental. Según contó, tras finalizar su presentación intentó devolver la comunicación, pero no obtuvo respuesta.

“Cuando el cantante devolvió la llamada nunca le contestaron”, relató Pamela, destacando que, por los antecedentes de comportamiento de Cueva, esta situación no puede ser tomada a la ligera.

Pamela López revela misteriosas llamadas y mensajes de Christian Cueva a Paul Michael.

Sospechas y malestar de Pamela López

Pamela López considera extraño que Paul Michael fuera contactado por personas del círculo de su expareja, especialmente cuando no existe ninguna relación ni motivo aparente para que se comunique con él.

“Paul no lo conoce. Ni al padre de mis hijos ni a la persona que le escribe, o sea, no los conoce y no tiene nada en común”, enfatizó.

La empresaria insiste en que la forma en que se consiguió el número de su actual pareja, sumada a la aparente condición de ebriedad de Cueva durante las llamadas, agrava su preocupación.

Las versiones encontradas generaron un aluvión de opiniones en redes. Pamela manifestó que las mentiras afectan su entorno y pidió respeto a su intimidad. (Instagram)