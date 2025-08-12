El quinceañero de la nieta de César Acuña: qué artistas asistieron a la fiesta de más de medio millón de soles

El lujoso cumpleaños de la nieta de César Acuña con un costo de más de 600 mil soles. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El reciente quinceañero de la nieta de César Acuña, político y empresario peruano, se convirtió en uno de los eventos sociales más comentados. El despliegue realizado para esta celebración volvió a poner en el centro de la atención mediática a la familia Acuña, en especial por el cartel artístico y el presupuesto dedicado a la organización.

Los artistas que animaron la fiesta

Uno de los artistas principales fue Lunay, cantante urbano puertorriqueño que ofreció un show exclusivo durante la fiesta. Lunay, cuyo nombre real es Jefnier Osorio Moreno, nació en Puerto Rico en 2000 y desde 2017 ha desarrollado una carrera ascendente en la música urbana. Entre sus éxitos figuran “Soltera”, “Aventura” y su álbum “Épico”. Se ha destacado, además, por sus colaboraciones con artistas como Daddy Yankee, Bad Bunny y Anuel AA.

Su presencia en el evento requirió un pago de 30 mil dólares, además del costo de traslado, estadía y alimentación para un staff de 14 personas, según información de medios de entretenimiento. La contratación de un show internacional de ese nivel marcó pauta entre las fiestas privadas de la ciudad.

Los artistas que se presentaron en el quinceañero de la nieta de César Acuña, que costó más de medio millón de soles

La noche también contó con la participación de La Charanga Habanera, agrupación cubana emblemática en música tropical y timba. Se desconoce el monto pagado por su show, pero se sabe que la agrupación tiene una agenda internacional constante y presenta un repertorio popular que suele destacar en eventos exclusivos.

Tanto Lunay como La Charanga mantuvieron llena la pista de baile y reforzaron el carácter internacional del quinceañero.

La asistencia de figuras reconocidas

Entre los asistentes resaltó Brunella Horna, empresaria y expresentadora, quien acudió junto a su esposo Richard Acuña, tío de la agasajada. Horna dedicó un mensaje especial en Instagram a la joven y compartió imágenes del evento, contribuyendo a la visibilidad pública de la celebración. Su publicación generó gran repercusión en redes sociales y motivó comentarios acerca del despliegue realizado por la familia Acuña.

El evento congregó a decenas de invitados, entre familiares y amigos, en una producción que incluyó detalles premium en decoración, banquete y ambientación.

El costo del evento superó el medio millón de soles

De acuerdo con información presentada por el programa Magaly TV La Firme, el costo total del quinceañero superó los 500 mil soles. El monto corresponde no sólo a la contratación de los artistas, sino a la logística, producción, escenografía, sonido, iluminación y otros servicios requeridos para la celebración. El solo caché de Lunay y los costos asociados a su equipo representaron un rubro significativo en el presupuesto.

La inversión en artistas como La Charanga Habanera y el despliegue en instalaciones técnicas y seguridad elevaron el valor final de la fiesta. El evento se desarrolló en un local exclusivo de Trujillo con una infraestructura acorde a conciertos y espectáculos de gran escala.

El impresionante cumpleaños de la nieta de César Acuña que costó más de medio millón de soles. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La magnitud del festejo ha sido ampliamente difundida en redes sociales, generando debate sobre el nivel de gastos y el alcance de la producción privada en eventos sociales del norte del país. Esta celebración refuerza la imagen mediática de la familia Acuña y marca un nuevo estándar en la organización de fiestas privadas en el país, por su lista de artistas internacionales y la logística empleada para su desarrollo.