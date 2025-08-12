El majestuoso quinceañero de la nieta de César Acuña, que habría costado más de medio millón de soles: “Solo lo superaría un familiar”

El lujoso cumpleaños de la nieta de César Acuña con un costo de más de 600 mil soles. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La noche del sábado 9 de agosto quedó marcada como una de las celebraciones más fastuosas de los últimos años, y fue Magaly Medina quien, este 11 de agosto en Magaly TV La Firme, llevó a la pantalla todos los detalles del espectacular quinceañero de la nieta de César Acuña.

Con su característico estilo irónico, la periodista no dudó en calificarlo como un evento que marcará un antes y un después en la manera de organizar fiestas de 15, asegurando que solo otro Acuña podría superar semejante despliegue.

“Cuando hay plata como cancha, se hacen los sueños realidad”, comentó Magaly mientras mostraba imágenes de la celebración, donde cada rincón evidenciaba lujo y planificación. La fiesta tuvo lugar en el Jockey Club, específicamente en la zona Jardines Oeste, por la que, según la investigación del programa, se pagaron 21 mil soles solo por el alquiler del espacio.

El quinceañero

Todo fue diseñado a la medida de los deseos de la homenajeada, hija mayor de Kelly Acuña, con una producción que no escatimó en recursos.

Uno de los elementos más impresionantes fue la entrada: un túnel cubierto con 60 mil rosas, según reveló el diseñador del evento. Las paredes y el techo estaban decorados con espejos y flores, creando un ambiente digno de una producción cinematográfica.

“Desde ahí, los invitados descendían hacia un domo convertido en discoteca, con pista de baile en forma de ojiva, una barra central de 12 metros y tecnología de última generación, incluyendo 230 metros cuadrados de pantallas LED y 52 lámparas kinetic, además de espejos móviles recién llegados al país”, mencionó Efraín Salas, director del evento.

Su planificación y costo

La fiesta, según contó el organizador Efraín, tomó seis meses de planificación y dos meses de ajustes finos, con 15 días de montaje ininterrumpido. El espacio fue dividido en dos áreas: una para los adultos y otra para los jóvenes, ambas con su propio estilo y tarimas para presentaciones musicales.

Y es que la música fue otro de los puntos fuertes. En el escenario se presentaron La Charanga Habanera y el reguetonero puertorriqueño Lunay, cuyo show, de acuerdo a datos del programa, habría costado unos 30 mil dólares, sin contar pasajes, estadía y alimentación para las 14 personas de su staff.

El cantante no solo interpretó sus éxitos, sino que incluso grabó un video de TikTok con la cumpleañera, sumando un toque viral al evento.

Magaly Medina sobre quinceañero: “Solo otro Acuña lo podría superar”

En el área de adultos, las mesas eran completamente de espejo, con iluminación LED en fucsia para dar un efecto futurista cuando se bajaban las luces, alejándose de la estética tradicional de un banquete. La torta, de casi dos metros de altura, fue elaborada por la pastelería Dulce Fina y decorada con flores de azúcar, apliques de pan de oro y un bouquet de peonías, con un valor estimado de entre 15 y 20 mil soles.

Aunque el diseñador evitó dar cifras exactas, Magaly aseguró que solo en estructuras, escenografía, luces y pista de baile se invirtieron alrededor de 300 mil soles, a lo que se suman comida, bebidas, artistas y decoración, elevando el costo total a más de 600 mil soles. Incluso insinuó que esa cifra podría quedarse corta, ya que la magnitud arquitectónica y tecnológica del montaje podría haber rozado el medio millón de dólares.

“Este es, sin duda, uno de los quinceañeros más espectaculares que hemos visto. Superarlo, solo otro Acuña lo podría hacer”, sentenció la conductora, dejando claro que el evento ha elevado el estándar de las fiestas de 15 en el país.

