“Vamos a la guerra”: Pedro Castillo defiende a Gustavo Petro y hace llamado en medio de juicio y disputa fronteriza por isla Chinería

Pedro Castillo, expresidente de Perú, usó la sesión 52 de su juicio —relacionado con el fallido golpe de Estado de 2022— como plataforma para pronunciarse sobre temas que exceden el ámbito judicial y penetran la agenda política regional. Desde el penal de Barbadillo, donde permanece bajo prisión preventiva, Castillo volvió a rechazar los cargos en su contra, y sorprendió al invocar a mandatarios de países vecinos, entre ellos Gustavo Petro, presidente de Colombia, a ir a una guerra.

En el contexto de la reciente disputa entre Perú y Colombia por la soberanía de la isla Chinería, Castillo defendió al mandatario colombiano, al cuestionar que lo juzguen “cuando en el Perú hay autoridades a las que no las reciben en ninguna plaza”.

“Desde acá invoco no solo al presidente Petro, también al presidente de Chile, de Bolivia, de Brasil: De una vez vamos a la guerra, pero a aquella guerra que termine con la delincuencia, con la corrupción, con el saqueo, con todo lo que tenemos que hacer”, declaró, haciendo caso omiso a la jueza Norma Carbajal, quien intentó que el exmandatario limitara su exposición a los puntos del proceso.

“Falsos patriotas”

Sin mencionarla directamente, se refirió al reciente pronunciamiento de Keiko Fujimori. No solo rechazó lo expresado por la lideresa de Fuerza Popular, sino que recordó episodios del gobierno de Alberto Fujimori, como la venta de armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el hallazgo de droga en un avión presidencial.

“El día de hoy han salido falsos patriotas con mapa en mano a decir ‘esto tenemos que hacer sin autoridad moral’. Entre ellos, algunos líderes políticos que en otro momento vendieron las propias armas a la FARC de Colombia. [Incluso] encontraron droga en el avión presidencial”, expresó.

¿Qué dijo Keiko Fujimori?

La semana pasada, la tensión diplomática entre Perú y Colombia subió de tono luego de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó que la isla Santa Rosa —ubicada en la región peruana de Loreto, en la frontera tripartita con Colombia y Brasil— sería parte de su país y acusó al gobierno peruano de violar el Protocolo de Río de Janeiro de 1934. Petro mencionó que la administración de Dina Boluarte “copó” territorio colombiano y “no reconoce la soberanía de Colombia” en esa zona durante un acto oficial realizado en Leticia, Amazonas, con motivo del aniversario de la Batalla de Boyacá.

Las declaraciones generaron rápidas reacciones políticas en Perú, entre ellas la de Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza Popular. La ex candidata presidencial publicó la mañana del sábado 9 de agosto en su cuenta de X (antes Twitter) un mensaje dirigido directamente a Petro. Acompañó sus palabras con un video en el que se recuerda el pasado guerrillero del mandatario colombiano y las palabras de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, sobre los orígenes políticos de Petro.

En su pronunciamiento, Keiko Fujimori calificó a Petro de “guerrillero” y acusó al presidente colombiano de crear una “cortina de humo” para desviar la atención de los problemas internos que enfrenta Colombia. Recordó que Gustavo Petro fue integrante del grupo armado M-19 desde 1978, cuando era estudiante en Zipaquirá, y que esa organización llevó a cabo la toma del Palacio de Justicia en Bogotá en 1985, un episodio que dejó cerca de un centenar de muertos.

“El Perú no caerá en las cortinas de humo del guerrillero Gustavo Petro. No hay conflicto entre nuestros pueblos; el único es el que él inventa”, escribió Fujimori en su red social.

La lideresa opositora también citó declaraciones de la periodista colombiana María Alejandra Trujillo, quien afirmó que Petro recurre a conflictos externos para evitar abordar los retos internos de su país. Fujimori reafirmó que la isla Santa Rosa pertenece a Perú, pidiendo que no se altere la relación histórica de paz entre peruanos y colombianos. “Petro: con el Perú no te metas, sabemos luchar y derrotar al terror”, expresó, aludiendo a la política antiterrorista que impulsó en los años noventa el gobierno de su padre.