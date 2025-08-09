“Con el Perú no te metas”: Keiko Fujimori arremete contra Gustavo Petro y lo califica de ‘guerrillero’

Keiko Fujimori envió mensaje a Gustavo Petro. (Foto: Composición Infobae)

La tensión diplomática entre Perú y Colombia se incrementó luego de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmara que la isla Santa Rosa, ubicada en la región Loreto, pertenece a su país y que el Gobierno peruano habría violado el Protocolo de Río de Janeiro firmado en 1934. Según Petro, la administración de Dina Boluarte “copó” territorio colombiano y “no reconoce la soberanía de Colombia” en esa zona.

Las declaraciones se realizaron durante la conmemoración de los 206 años de la Batalla de Boyacá, en un acto celebrado en el municipio de Leticia, Amazonas. En su discurso, el mandatario colombiano aseguró que su país “no reconoce la soberanía del Perú sobre esa isla” y que “desconoce a las autoridades impuestas” en el territorio en disputa.

El pronunciamiento generó reacciones inmediatas en el ámbito político peruano. Una de las respuestas más directas provino de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, quien en la mañana del sábado 9 de agosto publicó en su cuenta de X un mensaje acompañado de un video que recoge declaraciones del expresidente Alberto Fujimori sobre el pasado guerrillero de Petro.

Respuesta de Fujimori y recordatorio del pasado guerrillero de Petro

La Marina de Guerra del Perú detuvo a agentes colombianos que intentaron ingresar a territorio nacional en la triple frontera con Brasil | Foto captura: Willax Tv

En su publicación, Keiko Fujimori calificó al presidente colombiano de “guerrillero” y lo acusó de utilizar el tema territorial como una “cortina de humo” para desviar la atención de los problemas internos de su país. Recordó que Petro integró el movimiento M-19 desde 1978, cuando era estudiante de economía en Zipaquirá, y que esta organización armada protagonizó en 1985 la toma del Palacio de Justicia en Bogotá, hecho que dejó 94 víctimas mortales.

“El Perú no caerá en las cortinas de humo del guerrillero Gustavo Petro. No hay conflicto entre nuestros pueblos; el único es el que él inventa”, señaló Fujimori en su mensaje.

La lideresa opositora también citó declaraciones de la periodista y consultora política colombiana María Alejandra Trujillo, quien sostuvo que Petro utiliza este tipo de controversias para evitar atender las problemáticas internas de Colombia.

“Petro: con el Perú no te metas, sabemos luchar y derrotar al terror”, agregó Fujimori, reafirmando que la isla Santa Rosa es territorio peruano y que la relación histórica de paz con el pueblo colombiano debe mantenerse intacta.

Contexto del diferendo y postura peruana

El acceso a la Isla Santa Rosa desde Iquitos es limitado y costoso, dificultando la conectividad de sus habitantes - crédito Michael Rivera/Google Maps

El distrito de Santa Rosa, en la provincia de Ramón Castilla, se encuentra en la confluencia de los ríos Amazonas y Yavarí, en el punto donde confluyen las fronteras de Perú, Colombia y Brasil. La zona ha sido administrada históricamente por Perú, en virtud de lo establecido en el Tratado Salomón-Lozano de 1922 y el Protocolo de Río de Janeiro de 1934, acuerdos que definieron los límites bilaterales y que fueron ratificados por comisiones demarcatorias posteriores.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, la reciente distritalización de Santa Rosa, oficializada el 3 de julio, no afecta territorio colombiano y busca mejorar la provisión de servicios básicos a sus habitantes. El canciller Elmer Schialer ha calificado la posición colombiana como “errada, jurídica, geográfica, técnica e históricamente” y ha reiterado que “Perú no cederá ni un milímetro de su territorio”.

Pese a la controversia, Schialer subrayó que el Gobierno peruano mantiene una disposición permanente al diálogo y que los canales diplomáticos son el mecanismo apropiado para abordar el asunto. “Santa Rosa es peruana, así como Leticia es colombiana”, afirmó recientemente el canciller, destacando la necesidad de preservar las relaciones de cooperación e integración entre ambos países.

La Isla Santa Rosa se encuentra en el medio de una controversia diplomática. Foto: Santa Rosa Loreto

Las declaraciones de Petro y la respuesta de Fujimori han reavivado el debate en el Congreso y entre analistas internacionales sobre la gestión de la política exterior y la defensa de la soberanía nacional. Algunos legisladores han pedido que el Parlamento emita un pronunciamiento formal en respaldo a la posición del Ejecutivo sobre Santa Rosa, mientras que otros han advertido sobre el riesgo de que el tema escale si no se maneja con cautela diplomática.

En Colombia, las palabras de Petro han generado opiniones divididas. Mientras algunos sectores respaldan la postura del presidente, otros consideran que el asunto debería tratarse exclusivamente en el marco de la diplomacia bilateral, evitando declaraciones que puedan tensar la relación con el Perú.