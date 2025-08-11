César Vega y el violento episodio que casi termina en tragedia, según Suheyn Cipriani: “Le quité el cuchillo”

Suheyn Cipriani rompe el silencio sobre el ataque con cuchillo de César Vega contra su padre. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

La noche en que Suheyn Cipriani decidió poner fin a una etapa oscura de su vida quedó grabada para siempre en su memoria. Aquella vez, la ex pareja del cantante César Vega tomó la determinación de denunciarlo tras sufrir una agresión frente a su pequeña hija.

Era un momento límite, una mezcla de miedo y coraje, y lo primero que hizo fue llamar a su padre para pedir auxilio. No imaginaba que esa llamada desencadenaría un enfrentamiento que pudo terminar en tragedia. Según relató en ‘El Valor de la Verdad’ este 10 de agosto, todo ocurrió cuando su expareja, en estado de ebriedad, comenzó a agredirla en medio de una discusión.

La situación era insostenible y el miedo se intensificaba por la presencia de su hija. Fue entonces que contactó a su hermano para que alertara a su padre. Él, sin pensarlo dos veces, salió corriendo hacia la casa de su hija. En ese momento no sabía que se encontraría frente a frente con el hombre que alguna vez consideró como un hijo, pues desconocía el verdadero alcance de la tormentosa relación que mantenía con Suheyn.

Lo intentó acuchillar

Cuando su padre llegó, la tensión ya se respiraba en el ambiente. Ella, todavía conmocionada, le dijo: “Papá, he tenido una pelea con César”. El hombre, indignado y protector, encaró al cantante para reprocharle la agresión y dejarle claro que no permitiría más abusos hacia su hija.

La confrontación verbal rápidamente escaló a los golpes. En medio de la pelea, César Vega se apartó bruscamente y corrió hacia la cocina. Suheyn recuerda que en ese momento su padre le dijo: “Suheyn, vete a la habitación”. Él pensaba que así la protegía de lo que ocurría, sin saber lo que estaba por suceder.

El músico reapareció segundos después con un cuchillo en la mano. La escena fue tan repentina que por un instante ella quedó paralizada. En su mente, la idea de que el salsero fuera capaz de intentar herir gravemente a su padre parecía imposible. Sin embargo, la realidad la golpeó de inmediato:

“Le quité el cuchillo de la mano, lo tuve que reducir hasta que llegara la policía, lo detuvieron”, relató con voz firme, pero dejando entrever la carga emocional que ese instante le sigue provocando.

¿Quién es César Vega?

César Antonio Vega Ángeles, nacido el 3 de mayo de 1994 en Huacho, Perú, es un salsero apodado “el Sonerito de Huacho”. Comenzó su carrera en orquestas jóvenes antes de lanzar su proyecto como solista en 2015 con César Vega & Orquesta, interpretando covers de Héctor Lavoe.

En 2017 debutó con el álbum Coverizando, alcanzando éxito en emisoras nacionales. Continuó con giras internacionales y colaboraciones, incluyendo versiones con Grupo 5 y el concierto con Tony Succar en el Gran Teatro Nacional.

En 2021 participó en el reality El artista del año. En 2025 fue detenido por violencia contra su pareja, pero luego fue liberado.

¿Quién es Suheyn Cipriani?

Rashia Suheyn Cipriani Noriega nació en Lima en 1996 y combina su profesión como modelo con estudios en psicología. En 2019 se convirtió en la primera peruana en ser coronada como Miss Eco Internacional en El Cairo, título que perdió al quedar embarazada durante su reinado.

También participó en Miss Perú 2019, donde fue galardonada como “mejor cuerpo” y alcanzó el top 10, y en 2023 regresó como concursante y logró posicionarse como primera finalista, marcando un precedente al ser la primera madre en concursar.