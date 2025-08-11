Perú

Qué se celebra el 11 de agosto en el Perú: una fecha que entrelaza memoria, cultura y avances sociales

Diversos hitos históricos y culturales convergen en esta jornada, reflejando la riqueza de la identidad nacional y el impacto de logros científicos, artísticos y sociales en la construcción del país

Manoel Obando

Por Manoel Obando

Guardar
Desde logros culturales y científicos
Desde logros culturales y científicos hasta gestas militares, la jornada destaca por acontecimientos que han definido la identidad y el desarrollo del país a lo largo de las décadas (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 11 de agosto es una fecha que guarda hitos diversos en el Perú. En 1938 nació la Orquesta Sinfónica Nacional, uniendo talento local y extranjero.

En 1941, el Combate de Rocafuerte marcó un episodio decisivo en la frontera amazónica. En 1960 se inauguró el Museo de Sitio Huallamarca, resguardando milenios de historia. En 1963 falleció Paolo Beccaria, italiano que abrazó la música criolla como ‘Pablo de los Andes’.

En 1969 se realizó el primer trasplante de órganos del país en el Centro Médico Naval. Además, cada año se celebra el Día Mundial de los Tambores Metálicos, símbolo cultural de unión y resistencia.

11 de agosto de 1938 – Creación de la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú

En 1938, Lima escuchó nacer
En 1938, Lima escuchó nacer a su Orquesta Sinfónica Nacional: una orquesta de 64 artistas, mitad peruanos, mitad extranjeros, que debutó con obras de Wagner, Beethoven, Debussy, Falla y Ravel. (Andina)

Un acto legislativo bajo la administración de Óscar R. Benavides marcó el nacimiento de nuestra Orquesta Sinfónica Nacional, establecida el 11 de agosto de 1938.

Ese día, una formación de sesenta y cuatro músicos —mitad peruanos, mitad extranjeros— cobró vida como el gran elenco cultural del Estado.

Su presentación oficial, en diciembre del mismo año, llenó el Teatro Municipal de Lima con universos musicales que iban desde Wagner hasta Beethoven, Debussy, Falla y Ravel. Fue el comienzo de una tradición que combinó virtuosismo internacional con pasión nacional.

11 de agosto de 1941 – Combate de Rocafuerte

El Perú defendió su soberanía
El Perú defendió su soberanía en Rocafuerte, con tropas y flotillas fluviales que expulsaron al enemigo, en una gesta marcada por la valentía de Carmen Rosa Panduro. (Marina de Guerra del Perú)

En pleno conflicto de 1941 con Ecuador, un enfrentamiento decisivo ocurrió el 11 de agosto cuando soldados ecuatorianos atacaron la guarnición de Rocafuerte.

Las tropas peruanas, con el soporte de la Flotilla Fluvial del Amazonas y bajo el mando del general Antonio Silva Santisteban, repelieron el ataque, expulsaron al enemigo y recuperaron el terreno renombrado como Cabo Pantoja.

Entre los actos de valor que se recuerdan, destaca Carmen Rosa Panduro, quien enfundada en uniforme, defendió la causa con coraje incomparable.

11 de agosto de 1960 – Inauguración del Museo de Sitio Huallamarca

Sobre una pirámide preincaica, en
Sobre una pirámide preincaica, en 1960, abrió sus puertas el Museo de Sitio Huallamarca, guardián de más de trece siglos de historia y puente entre la Lima moderna y las huellas ancestrales. (Museo de Sitio Huallamarca)

Ese mismo día cobró vida el Museo de Sitio Huallamarca, enclavado sobre una pirámide preincaica, para honrar más de mil trescientos años de historia que abarcan desde el Formativo hasta los Incas.

Reúne hallazgos funerarios y objetos antiguos: textiles, cerámicas, restos humanos y más.

Es un faro de memoria que, con su arquitectura restaurada, conecta nuestro presente urbano con el pasado silencioso de una cultura ancestral.

11 de agosto de 1963 – muere Paolo Beccaria, italiano que se convirtió en compositor de música peruana

Paolo Beccaria, el italiano que
Paolo Beccaria, el italiano que abrazó la música criolla como Pablo de los Andes, murió el 11 de agosto de 1963, dejando valses que aún respiran en la memoria del Perú. (Crónica Viva)

El 26 de febrero de 1905 nació en Italia Paolo Beccaria, compositor que adoptó el nombre artístico ‘Pablo de los Andes’ tras enamorarse del Perú en 1944.

Llegó atraído por músicos locales y quedó cautivado por la música criolla, a la que dedicó su talento. Compuso valses emblemáticos como Olvídate de mí, Sensitiva, Te toca a ti y He de volver.

Escogió quedarse en Lima por la paz y el progreso que encontró, y por el cariño a la tierra que lo acogió. Falleció en la capital peruana el 11 de agosto de 1963, dejando un legado musical perdurable.

11 de agosto de 1969 – Primer trasplante de órganos en el Perú

El Perú vivió un avance
El Perú vivió un avance histórico en 1969 con su primer trasplante de órganos, un acto médico que transformó la ciencia y el destino de muchos enfermos. (Marina de Guerra del Perú)

Un hito vital se escribió el 11 de agosto de 1969 en el Centro Médico Naval “Cirujano Mayor Santiago Távara”: el equipo liderado por el Capitán de Corbeta Raúl Romero Torres realizó el primer trasplante de órganos del país.

Fue un salto hacia la esperanza médica, un acto de ciencia y solidaridad que abrió camino a miles de segundas oportunidades, salvando innumerables vidas en las décadas siguientes.

11 de agosto – Día Mundial de los Tambores Metálicos

El tambor metálico, hijo del
El tambor metálico, hijo del ingenio afrocaribeño, tiene su día mundial cada 11 de agosto, recordando su legado de unión, ritmo y resiliencia cultural. (Shanel)

Cada 11 de agosto el mundo celebra el tambor metálico como símbolo de resiliencia y unidad.

Este instrumento, nacido en Trinidad y Tobago, brotó de la adversidad en la comunidad afrocaribeña de los años treinta, forjado en improvisación y espíritu festivo.

Reconocido oficialmente por la Asamblea General de la ONU desde 2023, este día honra su aporte cultural, su legado transformador y su vibración que une ritmos, generaciones y corazones.

Temas Relacionados

EfeméridesEfemérides en PerúQué se celebraperu–noticias

Últimas Noticias

El Valor de la Verdad: Suheyn Cipriani se llevó 20 mil soles tras dar valiente testimonio sobre la violencia sufrida a manos de César Vega

La confesión de la modelo sobre los difíciles momentos vividos en su infancia y relaciones sentimentales. “Que esto sirva de ejemplo para que no le pase a nadie más”, dijo

El Valor de la Verdad:

Resultados de la Tinka: ganadores del domingo 10 de agosto de 2025

Como cada domingo, se informan los números ganadores del sorteo millonario de la Tinka. Estos son los resultados del último sorteo

Resultados de la Tinka: ganadores

Números ganadores del Gana Diario este domingo 10 de agosto de 2025

Como cada domingo, La Tinka da a conocer los números resultados del sorteo millonario del Gana Diario. Estos son los ganadores del sorteo 4304

Números ganadores del Gana Diario

Municipalidad de Lima bajo la lupa: compró puentes por más de USD 8 millones sin contrato ni licitación a Estados Unidos

Pese a que el gerente municipal justificó la adquisición en emergencia, acuerdo con la empresa estadounidense Acrow Corporation of America generó disputa entre la MML y Emape

Municipalidad de Lima bajo la

El centro de Lima ya no será ruta para autos: así será el cierre de calles en el Damero de Pizarro

La Municipalidad de Lima inicia un plan de restricción vehicular que transformará el corazón histórico de la ciudad en un espacio más seguro, peatonal y ordenado.

El centro de Lima ya
ÚLTIMAS NOTICIAS
Acuerdo con el FMI: el

Acuerdo con el FMI: el Gobierno usó los dólares del desembolso para cancelar Letras Intransferibles en manos del BCRA

El “trade” electoral que viene: el mercado ajusta sus estrategias con un nuevo escenario de tasas y dólar

Tasa de interés: el Gobierno afronta otro gran vencimiento en pesos y hay expectativa por un dato clave para la actividad

Cuáles son los valores normales de presión arterial

Qué significa sufrir palpitaciones cardíacas, según la psicología

INFOBAE AMÉRICA
Los Da Vinci y Rafael

Los Da Vinci y Rafael de la antigüedad que existieron antes que cualquier sistema financiero

La pintura prerrafaelita triunfa y conquista las pantallas con un medievo idílico

Australia confirmó que reconocerá al Estado de Palestina en la Asamblea General de la ONU

De ‘Clueless’ a las redes sociales: cómo “like” conquistó el idioma y la cultura millennial

La belleza de la semana: “Muchacha de verde”, de Carlo Mense

TELESHOW
La escandalosa pelea de La

La escandalosa pelea de La Gata Noelia con Emma Vich de Gran Hermano, en medio de acusaciones de robo: “Me arruinaste”

Ángel de Brito apuntó contra María Fernanda Callejón: “Lo que es trabajar con gente inestable”

Soledad se emocionó con dos participantes de La Voz Argentina que cantaron un clásico del folclore: “Me quedo con los dos”

El asalto al auto de Homero Pettinato y su insólita reacción: “¡Aprendé a robar, amigo!"

L-Gante se filmó con Tamara Báez y alentó los rumores de reconciliación: “Unas ganas de volver con ella”