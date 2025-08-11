Perú

Melanosis gingival: ¿por qué hay personas que tienen las encías negras?

Muchas personas se preocupan al notar que sus encías no tienen un tono rosado claro, sino que presentan manchas marrones o incluso una coloración oscura generalizada

La melanosis gingival ocurre cuando hay una mayor producción de melanina, el pigmento natural que da color a la piel, el cabello y los ojos (Sanderslaser)

La salud bucal es un componente fundamental del bienestar general, y no solo se trata de tener dientes blancos o aliento fresco. Cuidar las encías es igual de importante, ya que estas sostienen y protegen las raíces dentales. Según datos del Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud), un alto porcentaje de peruanos sufre de enfermedades periodontales, como la gingivitis o la periodontitis, que afectan principalmente las encías. Uno de los signos más comunes de estas afecciones es el sangrado de encías, generalmente provocado por una mala higiene bucal. Sin embargo, hay otra condición menos conocida que también puede llamar la atención: la presencia de encías negras o de color más oscuro que el rosado habitual.

Muchas personas se preocupan al notar que sus encías no tienen un tono rosado claro, sino que presentan manchas marrones o incluso una coloración oscura generalizada. En la mayoría de los casos, esto no es un signo de enfermedad, sino una condición llamada melanosis gingival. Conocer las causas, cuándo es normal y cuándo requiere atención médica, es esencial para cuidar adecuadamente la salud bucal.

¿Por qué hay personas que tienen las encías negras?

La causa más común de las encías negras es la melanosis gingival, una condición benigna y generalmente inofensiva. Esta ocurre cuando hay una mayor producción de melanina, el pigmento natural que da color a la piel, el cabello y los ojos, y que también puede acumularse en las encías.

Las personas con piel más oscura, como aquellas de origen afrodescendiente, andino o asiático, suelen tener encías más pigmentadas de forma natural. Esta pigmentación puede ser uniforme o presentarse en forma de manchas o parches oscuros, especialmente en la parte frontal de las encías. En estos casos, la melanosis gingival no representa ningún problema de salud y no requiere tratamiento.

El consumo prolongado de tabaco
El consumo prolongado de tabaco puede causar pigmentación adicional en las encías (Clínica Dental Linares)

No obstante, existen otros factores que pueden provocar la aparición de encías oscuras:

  • Tabaquismo: el consumo prolongado de tabaco puede causar pigmentación adicional en las encías, conocida como melanosis del fumador. En este caso, la nicotina estimula la producción de melanina.
  • Ciertos medicamentos: algunos fármacos, como los anticonvulsivos o antipalúdicos, pueden inducir una pigmentación gingival.
  • Enfermedades sistémicas: aunque es poco común, afecciones como la enfermedad de Addison o el síndrome de Peutz-Jeghers pueden causar pigmentaciones bucales.
  • Traumatismos o amalgamas dentales antiguas: los materiales usados en procedimientos odontológicos antiguos pueden dejar manchas en las encías cercanas a las restauraciones.

El tratamiento para la melanosis gingival

En la mayoría de los casos, cuando se trata de melanosis gingival fisiológica (es decir, natural y benigna), no se necesita tratamiento, ya que no representa un riesgo para la salud. Sin embargo, algunas personas buscan opciones por motivos estéticos, especialmente si la pigmentación es muy oscura o irregular.

Los tratamientos disponibles incluyen:

  • Despigmientación láser: es el método más moderno y eficaz. Se utiliza un láser específico para eliminar la capa superficial de la encía y reducir la pigmentación.
  • Cirugía gingival estética: consiste en raspar o cortar la capa superficial de las encías para eliminar el pigmento. Es más invasiva que el láser y requiere más tiempo de recuperación.
  • Crioterapia: se aplica frío extremo para destruir los melanocitos responsables del exceso de pigmentación.

Antes de considerar cualquier procedimiento, es indispensable acudir a un odontólogo especializado en periodoncia o estética dental, quien determinará la causa exacta de la pigmentación y orientará sobre la mejor opción.

La melanosis gingival puede ser genética

En la despigmentación láser se
En la despigmentación láser se utiliza un láser específico para eliminar la capa superficial de la encía y reducir la pigmentación (Clínica Dental Padrós)

En muchos casos, la melanosis gingival es una característica hereditaria, especialmente en personas con ascendencia africana, indígena o asiática. Si varios miembros de la familia tienen encías más oscuras, lo más probable es que se trate de una condición genética completamente normal.

Esta pigmentación aparece desde edades tempranas y suele mantenerse estable a lo largo del tiempo. No genera dolor, inflamación ni otros síntomas, y no interfiere con la salud bucal si se mantiene una higiene adecuada.

Es fundamental no confundir la melanosis gingival con otras manchas más graves, como las lesiones precancerosas o las pigmentaciones provocadas por enfermedades sistémicas. Por eso, cualquier cambio repentino en el color o apariencia de las encías debe ser evaluado por un profesional.

