Perú

Tres colombianas detenidas en Cusco por integrar banda de “peperas”: captaban a sus víctimas por aplicaciones de citas

El rastreo satelital de un iPhone sustraído permitió localizar a los implicados en un restaurante del centro histórico de Cusco. Las autoridades indagan si la organización estaría vinculada a otros hechos delictivos en la ciudad y en distintas regiones del país

Jazmine Angulo

Por Jazmine Angulo

Guardar
El 7 de agosto, la PNP ejecutó un operativo en Cusco que culminó con la captura de cuatro ciudadanos colombianos, presuntos integrantes de la banda ‘Las peperas colochas’. (Exitosa)

La Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutó un operativo en Cusco que terminó con la detención de cuatro ciudadanos de nacionalidad colombiana, señalados como presuntos integrantes de la banda denominada ‘Las peperas colochas’. La intervención se produjo el 7 de agosto, después de que tres ciudadanos peruanos denunciaran haber sido dopados y despojados de sus pertenencias. Entre los bienes sustraídos figuran celulares, laptops, una cámara, un dron y dinero en soles y dólares.

De acuerdo con la investigación preliminar, los acusados habrían pactado un encuentro con las víctimas en el restaurante Chili’s del centro comercial Real Plaza Cusco. Posteriormente, el grupo se trasladó a un local nocturno y más tarde a la vivienda de uno de los agraviados. Allí, las mujeres les sirvieron bebidas mezcladas con drogas sintéticas y otros estupefacientes, provocando que perdieran la conciencia.

Las pesquisas incluyeron el rastreo de un teléfono robado, que permitió ubicar a los sospechosos en el restaurante La Cusqueñita, en el centro de Cusco. En el lugar fueron detenidas Susana Dayana Narváez, alias Burbuja, de 27 años; Deysi Brigitte Nieto Lozano, alias Bombón, de 25; María Alejandra Gómez González, alias Bellota, de 23; y Juan José Cantor, conocido como Colocho. Todos se encontraban en situación migratoria irregular y portaban los objetos robados, además de sustancias como marihuana, tusi y “pepas”, que serían usadas para adormecer a las víctimas.

Un agente policial explicó a Exitosa cómo se produjo el encuentro inicial: “Típicamente conocido como Tinder, en donde hay féminas para poder, eh, contactarse, reunirse y poder divertirse. Siendo así, concentran una reunión en el centro comercial Real Plaza, específicamente el Chili’s, en donde, se acercan tres féminas y comienzan a departir. Entonces, más o menos conciertan para poder acudir a un local nocturno (…)”.

Encuentro y traslado al local nocturno

Pactaban encuentros con las víctimas
Pactaban encuentros con las víctimas a través de redes sociales o aplicaciones de citas como Tinder. Primero se reunían en restaurantes, luego acudían a locales nocturnos y finalmente a domicilios. Allí suministraban drogas sintéticas y estupefacientes para adormecer a las víctimas y robarles. (Captura de pantalla)

Según la versión policial, después de reunirse en el restaurante, las tres mujeres y los varones se dirigieron a un local ubicado en la urbanización Marcaballa, distrito de Huancha. Allí continuaron consumiendo bebidas alcohólicas. “Ya, producto de los estragos del alcohol, desean continuar con esta diversión y acuden al departamento de uno de los tres de nacionalidad peruana”, señaló el agente.

En la vivienda, los anfitriones se encontraban en un ambiente distendido cuando, según la investigación, las mujeres aprovecharon un momento de descuido para suministrar un alucinógeno. Esto dejó a los tres hombres inconscientes. Al día siguiente, uno de ellos recobró la conciencia y comprobó que sus pertenencias habían desaparecido, mientras los otros dos permanecían sin reacción.

El testimonio policial detalla que la víctima que despertó primero alertó a las autoridades, lo que permitió montar un operativo inmediato. “Inmediatamente, se comunicaron con la Policía, que montó un operativo. Un factor importante fue la ubicación de uno de los equipos celulares, específicamente un iPhone. A través del GPS lograron rastrearlo hasta un recreo conocido como La Cusqueñita (…)”, indicó.

Tres colombianas detenidas en Cusco
Tres colombianas detenidas en Cusco por integrar banda de “peperas”: captaban a sus víctimas por aplicaciones de citas. (Captura de pantalla)

Personal de inteligencia y del grupo Terna ingresó al establecimiento, donde ubicaron a los cuatro presuntos implicados. Durante el registro personal, se encontraron los equipos celulares denunciados como robados. “Además, la parte agraviada reconoció a las mujeres”, relató el agente, antes de confirmar la identificación completa de las detenidas.

En poder de los intervenidos se hallaron las pertenencias robadas y sustancias ilícitas. Las autoridades identificaron marihuana, tusi y “pepas”, las cuales serían utilizadas para adormecer a las víctimas y facilitar el robo. Además, se verificó que los cuatro ciudadanos colombianos se encontraban en situación migratoria irregular.

Las investigaciones continúan para determinar si los detenidos estarían implicados en otros casos similares registrados en Cusco o en otras ciudades del país.

Temas Relacionados

CuscoPNPReal Plaza Cuscoperu-noticias

Últimas Noticias

Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el quinto lugar de la Copa Panamericana de vóley 2025

Se juega el segundo set en el Auditorio Multifuncional Unidad Deportiva Morelos de Colima. La ‘bicolor’ se impuso 25-18 en el primer juego con gran nivel en ataque y defensa. Sigue las incidencias

Perú vs Venezuela EN VIVO

Cómo ahorrar en gasolina en Lima: estos son los precios más bajos hoy, domingo 10 de agosto

El costo de los combustibles se modifica diariamente en la capital de Perú

Cómo ahorrar en gasolina en

Rafael López Aliaga anuncia que retirará medalla de Lima entregada por Susana Villarán a Gustavo Petro: “Hay que largarlo de acá”

El alcalde de Lima informó sobre el retiro de la condecoración al mandatario de Colombia, a quien declaró persona no grata y días atrás calificó como “terrorista”

Rafael López Aliaga anuncia que

¿Por qué a las personas con una inteligencia superior les gusta la soledad?

Se considera que una persona tiene una inteligencia superior al promedio cuando su coeficiente intelectual supera los 120 puntos, siendo la media poblacional alrededor de 100

¿Por qué a las personas

Ana María Orozco y su romántico mensaje a Salvador del Solar en el Festival de Cine de Lima

La actriz que interpretó a ‘Betty’ y en Yo soy Betty, La Fea; no dudó en dedicarle un emotivo mensaje a su pareja

Ana María Orozco y su
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un simple cambio de hábito

Un simple cambio de hábito protege la salud cardiovascular en mujeres tras la menopausia, según expertos

La Libertad Avanza diseña un acto masivo de Milei en La Plata para lanzar la campaña en la Provincia

Con las variaciones del dólar, el carry trade gana en riesgo pero no pierde atractivo entre los inversores

Predicen la erosión anual de 180.000 glaciares con ayuda de inteligencia artificial: las principales causas

Argentina se posicionó como el mayor exportador de maní del mundo

INFOBAE AMÉRICA
El régimen de Irán anunció

El régimen de Irán anunció que recibirá a un enviado del OIEA pero descartó inspecciones a sus plantas nucleares

Un sismo de magnitud 6,1 sacudió el oeste de Turquía: hay heridos y edificios colapsados cerca del epicentro

Al legado de Roy Lichtenstein no le quedaron ni los muebles

Revelan imágenes inéditas de la perturbadora colección de arte de Jeffrey Epstein

El misterioso final del filántropo estrella de la alta sociedad que engañó a todos en Nueva York

TELESHOW
Juana Viale deslumbró con un

Juana Viale deslumbró con un look masculino que atrapó las miradas en la mesa del domingo

La Joaqui celebró el cumpleaños de su hija Shaina con temática marina y de sirenas: las fotos de un festejo inolvidable

El emotivo posteo de Darío Barassi por el cumpleaños de su hija Inés María: “Morocha de mi vida”

Los desopilantes consejos de Adrián Suar a Martín Bossi y Gustavo Bermúdez para una buena convivencia en el escenario

Nicole Neumann mostró la intimidad de su baño después de una tarde con sus hijas y sorprendió a sus seguidores