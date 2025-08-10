Se viene el décimo noveno friaje en la selva peruana: llegará con lluvias, vientos y descenso de temperaturas, según Senamhi

Senamhi advierte sobre friajes en la selva peruana.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) anunció el ingreso del décimo noveno friaje del año, el cual afectará la selva peruana entre la noche del miércoles 13 y el viernes 15 de agosto. Este fenómeno climático se caracteriza por una masa de aire frío que se desplazará desde la selva sur hacia la selva central y norte.

Durante este periodo, se prevén lluvias de ligera a fuerte intensidad, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta los 45 km/h. Las zonas más afectadas inicialmente serán Madre de Dios y sectores de Puno y Cusco, donde el friaje impactará primero.

Temperaturas bajarán en varias regiones amazónicas

El Senamhi reportó que las temperaturas diurnas durante este evento oscilarán entre los 21°C y 28°C, mientras que las nocturnas podrían descender hasta los 19°C en las regiones de la selva sur. Además, se espera cobertura nubosa prolongada durante el día.

La institución recomienda a la población seguir de cerca las actualizaciones climáticas a través de sus canales oficiales para tomar medidas preventivas ante posibles afectaciones.

El friaje forma parte de los fenómenos recurrentes que afectan la Amazonía durante el año, y su monitoreo es clave para la gestión del riesgo climático.

Friaje en la selva. (Foto: Senamhi)

Antes del friaje

Previo al ingreso del décimo noveno friaje, la selva peruana ya mostraba señales de vulnerabilidad por el exceso de lluvias. El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) identificó 196 zonas críticas en la Amazonía —incluyendo regiones como Amazonas, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali—, donde podrían ocurrir deslizamientos, inundaciones, derrumbes o erosión fluvial.

Esta alerta siguió al deslizamiento ocurrido el 8 de agosto en la catarata Velo de la Novia, en Aguaytía (Ucayali), un evento que activó el despliegue urgente de un equipo interdisciplinario de geólogos para evaluar la estabilidad del terreno y las condiciones geohidrológicas.

Los geólogos de Ingemmet se encuentran actualmente en campo realizando estudios técnicos: mapeo de fallas, evaluación de taludes y análisis de cómo el agua interactúa con los suelos. Lo que parece un ejercicio típico de monitoreo adquiere un sentido de urgencia cuando se considera la inminente llegada del friaje, que amenaza con sumarle más presión al ecosistema natural.

Estos 196 puntos críticos son como cicatrices en el paisaje selvático, indicadores de fragilidad ante fenómenos extremos. El informe técnico que se elabore servirá de base para establecer medidas de prevención y mitigación en zonas expuestas.

Al mismo tiempo, las autoridades regionales y locales tendrán insumos concretos para priorizar acciones, como restringir el acceso a cauces inestables o reforzar infraestructuras expuestas.

La alerta se enmarca en el contexto del aviso de corto plazo emitido por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), en coordinación con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), que advierte sobre precipitaciones de variada intensidad en diferentes regiones del país, especialmente en la Amazonía, entre el 9 y 10 de agosto.

El pronóstico incluye lluvias y chubascos de ligera a fuerte intensidad en la selva central, acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento, condiciones que se asocian al ingreso del décimo octavo friaje del año. Estas variables climáticas aumentan la probabilidad de que se registren deslizamientos, derrumbes, erosión e inundaciones fluviales en zonas vulnerables.