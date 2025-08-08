Perú

Rafael López Aliaga acusa al MTC de acoso político por multa a la MML por la Vía Expresa Sur: “Es una mafia”

El alcalde de Lima acusó al ministerio de ser usar los recursos del Estado para elaborar expedientes técnicos en obras que nunca ejecuta

Mariana Quilca Catacora

Por Mariana Quilca Catacora

El alcalde de Lima,Rafael López Aliaga, continúa su enfrentamiento con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y lo acusa de acoso político por multar a la Municipalidad Metropolitana de Lima por la obra de la Vía Expresa Sur.

Durante una actividad en La Victoria, el burgomaestre dijo que la entidad que dirige César Sandoval es una “mafia” que se dedica a robar el presupuesto público a través de la elaboración de expedientes técnicos para obras que no ejecuta.

“Estoy bajo ataque. Me atacan de todos lados, El día de ayer nos notifican una multa como de 100, 200 millones de soles, del MTC. Encima que no dejan trabajar. Nos multan porque, por haber recuperado la Vía Expresa Sur. Es una mafia que vive del expediente técnico”, señaló.

Foto de archivo del alcalde Rafael López en la misa por Domingo de Resurrección. Foto: MML

El alcalde calificó al ministerio como una institución “caviar” que quiere que las personas continúen sufriendo.

“Yo lo veo como una lógica de lo que es un caviar, un terruco. Su lógica es que la gente sufra. Yo estoy convencido. O sea, viven de la de la sinvergüencería, de hacer el expediente técnico una o dos y que saben que el expediente técnico vence a los tres años”, agregó.

Estas nuevas declaraciones del alcalde se suman al enfrentamiento iniciado por la ejecución del tren Lima - Chosica. López Aliaga pidió a la presidenta Boluarte que cambie al titular del MTC por ser una persona incapaz.

Por su parte, desde la PCM respaldaron el trabajo que viene haciendo el ministro, descartando de esta manera que sea removido del cargo.

Municipalidad de Lima se pronuncia

Poco antes de las declaraciones del alcalde, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) emitió un comunicado en el que rechaza la Resolución Directoral n.º 0038-2025-MTC/16.01, emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que plantea imponer una multa de hasta 30 000 UIT (más de 160 millones de soles) por un tema de certificación ambiental.

En el pronunciamiento, la comuna capitalina señala que solicitó al MTC la aprobación del Reglamento de Adecuación Ambiental para las Actividades y/o Proyectos en curso, sin obtener respuesta hasta la fecha. Además, recordó que mediante la Ordenanza n.º 2660, del 17 de octubre de 2024, se declaró en emergencia e interés metropolitano la intervención para ampliar la Vía Expresa Sur.

Comunicado de la MML

La entidad enfatizó que la recuperación de espacios públicos es “una facultad y obligación” de la municipalidad y calificó como “acción desmedida y carente de sentido” exigir certificación ambiental para estas labores, las cuales —asegura— han sido esperadas por más de 50 años.

Polémica al rededor de la Vía Expresa Sur

La Vía Expresa Sur, uno de los proyectos más emblemáticos y polémicos de la gestión de Rafael López Aliaga, ha recibido múltiples cuestionamientos por la falta de planificación.

Arón Espinoza, regidor metropolitano y opositor del alcalde, advirtió que todos los funcionarios ediles fueron denunciados por los desalojos realizados para la ejecución de esta vía rápida.

El proceso judicial, señaló, se originó por lo que calificó como una expropiación arbitraria. “Se ha expropiado una propiedad de 15.000 metros cuadrados que tiene partida registral, que está inscrita en Registros Públicos y todo lo demás, y que no se ha coordinado con los dueños de esta propiedad”, sostuvo.

Alianza Lima sumó nuevo refuerzo:

Dólar cae a S/ 3,525

Luna del Esturión iluminará el

Calendario lunar de agosto 2025:

Resultados de la Kábala: quién
