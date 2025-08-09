Perú

Juez deja en libertad a alcalde de Medio Mundo que agredió a su pareja: PJ negó nueve meses de prisión preventiva

El magistrado Jesús Maicol Asencios Solís ordenó comparencia con restricciones a Diego Cadillo. La Fiscalía apeló la decisión, mientras la población y familiares de la víctima expresan su rechazo a la medida judicial

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Guardar

El alcalde del centro poblado de Medio Mundo, Diego Cadillo, será liberado tras la decisión del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaura, desde donde se negó el pedido de prisión preventiva formulado por la Fiscalía de la Nación. Cadillo es investigado por presunta tentativa de feminicidio al agredir a su pareja en presencia de una menor de tres años.

La decisión del magistrado Jesús Maicol Asencios Solís, que se adoptó después de una audiencia de carácter reservado, sostiene que no se habría configurado el delito de tentativa de feminicidio. Según el juez, los elementos alcanzados por la Fiscalía se enmarcan dentro de violencia familiar en la modalidad de lesiones leves. De esta manera, se le dictó comparecencia restringida hasta que finalice la investigación.

La denuncia señala que el alcalde Diego Cadillo arrastró a su pareja por la vivienda, la agredió y todo ocurrió frente a la hija menor de la víctima. De acuerdo con testimonios, Cadillo buscaba que la relación amorosa no terminara y habría acosado a la mujer incluso antes de este episodio.

Juez deja en libertad a
Juez deja en libertad a alcalde de Medio Mundo que agredió a su pareja: PJ negó prisión preventiva conta Diego Cadillo| Andina

Asimismo, se ordenó el pago de una caución de 6.000 soles que Cadillo debe abonar en un plazo de diez días hábiles. El alcalde debe cumplir además una serie de reglas de conducta: no puede ausentarse de la localidad sin autorización, debe comparecer periódicamente ante el juzgado, tiene prohibido acercarse a menos de 100 metros de la víctima, familiares o testigos, y tampoco podrá comunicarse con ellos por ningún medio. En caso de incumplimiento de alguna de estas medidas, el juez advirtió que se revocaría la libertad y Cadillo sería internado en un establecimiento penitenciario.

La Fiscalía ha apelado la resolución y el caso pasará a la Sala de Apelaciones de Huaura. El proceso sigue bajo investigación y la situación judicial del alcalde depende de la decisión final de los jueces superiores.

Imágenes indignantes

La resolución generó indignación y desconcierto tanto en familiares de la víctima como en la población local, quienes señalaron la gravedad de las imágenes de videovigilancia que muestran el ataque.

Alcalde que agredió a su pareja tiene denuncias por agresiones psicológicas contra la madre de su hijo| Panamericana

A través de las redes sociales, se compartió los videos de cámaras de seguridad donde se visualiza el accionar de la autoridad e incluso que la persigue para continuar ejerciendo violencia contra la madre de su hija. Sin embargo, este proceso se vuelve largo para la víctima, a pesar de las pruebas.

Hasta el momento, la Municipalidad de Medio Mundo no ha emitido pronunciamiento referido al caso. Tampoco se ha planteado ninguna medida administrativa, como la suspensión o vacancia del cargo. Las actividades continúan con normalidad y los regidores no han presentado pedidos para abordar la situación del alcalde.

Cabe recordar que fue la ministra de la Mujer, Fanny Montellanos Carbajal, quien acudió a la localidad para realizar el seguimiento del caso. Su visita permitió que el Ministerio Público recalifique el delito, donde ya no se le investigaría por lesiones leves, sino por intento de feminicidio contra la joven.

Fiscalía recalifica a tentativa de feminicidio caso del alcalde de Huaura tras nuevas pruebas - Latina Noticias

Los familiares pidieron a la titular a darle seguimiento del caso y tener justicia frente a este grave hecho.

Canales de ayuda

  • Línea 100
  • Centro de Emergencia Mujer
  • Chat 100
  • PNP: comunícate al 105

Temas Relacionados

Alcalde de Medio MundoHuauraperu-noticiasViolencia contra la mujerDiego Cadillo

Últimas Noticias

Este es el trago que iguala al pisco sour como la mejor bebida alcohólica del Perú, según Taste Atlas

La tradición coctelera del país se encuentra otra vez ante los ojos del mundo. Esta distinción confirma el valor de la creatividad y el uso de ingredientes autóctonos en cada preparación

Este es el trago que

Peruanos ya pueden viajar a Japón sin visa: ¿Cuánto tiempo se pueden quedar?

Desde julio los peruanos ya pueden ir a Japón sin visa. La medida estará vigente hasta el 30 de junio de 2028, pero tiene una condición

Peruanos ya pueden viajar a

Retiro AFP en 2025: Malas noticias para los afiliados que esperan que se apruebe en agosto

La Comisión de Economía del Congreso será presidida por Fuerza Popular. ¿Cuál es la posición del partido sobre las 4 UIT?

Retiro AFP en 2025: Malas

Pensión máxima ONP llega hasta a S/1.116,25, pero se deben cumplir dos condiciones

Si bien la pensión máxima que entrega la ONP es de S/893, este monto puede llegar a ser 25% mayor si el jubilado cumple una edad muy avanzada

Pensión máxima ONP llega hasta

Ley Infocorp ya vigente desde el 8 de agosto: Deudas saldadas se reflejarán en siete días

¿Ya podrás “salir” de Infocorp? Las calificaciones crediticias en esta central de riesgo finalmente se actualizarán con menor tiempo gracias a la nueva Ley

Ley Infocorp ya vigente desde
ÚLTIMAS NOTICIAS
Despejado y sin lluvia: qué

Despejado y sin lluvia: qué dice el pronóstico del fin de semana en el AMBA

“No habla con nadie”: revelaron cómo pasa los días en la cárcel el presunto asesino serial de Jujuy

La Justicia de Santa Fe ordenó congelar cuentas millonarias acusadas de estar vinculadas al juego clandestino online

Filicidio en Río Cuarto: la autopsia reveló que el adolescente de 14 años tenía más de diez puñaladas

Cayó una banda dedicada al desguace y venta ilegal de autopartes en Lomas de Zamora: hay cinco detenidos

INFOBAE AMÉRICA
Italia realizó el primer lanzamiento

Italia realizó el primer lanzamiento de ayuda humanitaria en Gaza y el Reino Unido anunció que destinará más fondos

Ucrania denunció una nueva ola de ataques rusos durante la madrugada con 47 drones y dos misiles de crucero

El régimen chino utiliza el aumento de su poderío militar para desafiar el orden mundial

De la inversión a la ruina: los once negocios que terminaron en grandes pérdidas para los ahorristas uruguayos

Coliseo Romano: la historia menos conocida sobre la desaparición de parte de su estructura a lo largo de los siglos

TELESHOW
El gran regreso de Pablo

El gran regreso de Pablo Alarcón a los escenarios después de su internación: “El dolor está para enseñarnos”

Emily Lucius: “Cuando me cancelaron en el Hotel de los Famosos estuve casi un mes sin dormir y sin comer”

Abel Pintos canta para y con su público, como en el living de casa

Halit Ergenç, el galán de Las mil y una noches y El sultán, con Susana y Marley: “El amor de la gente es lo más valioso”

La razón por la que Nico Vázquez suspendió sus funciones de Rocky: “El dolor se volvió insoportable”