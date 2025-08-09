Juez deja en libertad a alcalde de Medio Mundo que agredió a su pareja: PJ negó nueve meses de prisión preventiva

El alcalde del centro poblado de Medio Mundo, Diego Cadillo, será liberado tras la decisión del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaura, desde donde se negó el pedido de prisión preventiva formulado por la Fiscalía de la Nación. Cadillo es investigado por presunta tentativa de feminicidio al agredir a su pareja en presencia de una menor de tres años.

La decisión del magistrado Jesús Maicol Asencios Solís, que se adoptó después de una audiencia de carácter reservado, sostiene que no se habría configurado el delito de tentativa de feminicidio. Según el juez, los elementos alcanzados por la Fiscalía se enmarcan dentro de violencia familiar en la modalidad de lesiones leves. De esta manera, se le dictó comparecencia restringida hasta que finalice la investigación.

La denuncia señala que el alcalde Diego Cadillo arrastró a su pareja por la vivienda, la agredió y todo ocurrió frente a la hija menor de la víctima. De acuerdo con testimonios, Cadillo buscaba que la relación amorosa no terminara y habría acosado a la mujer incluso antes de este episodio.

Asimismo, se ordenó el pago de una caución de 6.000 soles que Cadillo debe abonar en un plazo de diez días hábiles. El alcalde debe cumplir además una serie de reglas de conducta: no puede ausentarse de la localidad sin autorización, debe comparecer periódicamente ante el juzgado, tiene prohibido acercarse a menos de 100 metros de la víctima, familiares o testigos, y tampoco podrá comunicarse con ellos por ningún medio. En caso de incumplimiento de alguna de estas medidas, el juez advirtió que se revocaría la libertad y Cadillo sería internado en un establecimiento penitenciario.

La Fiscalía ha apelado la resolución y el caso pasará a la Sala de Apelaciones de Huaura. El proceso sigue bajo investigación y la situación judicial del alcalde depende de la decisión final de los jueces superiores.

Imágenes indignantes

La resolución generó indignación y desconcierto tanto en familiares de la víctima como en la población local, quienes señalaron la gravedad de las imágenes de videovigilancia que muestran el ataque.

A través de las redes sociales, se compartió los videos de cámaras de seguridad donde se visualiza el accionar de la autoridad e incluso que la persigue para continuar ejerciendo violencia contra la madre de su hija. Sin embargo, este proceso se vuelve largo para la víctima, a pesar de las pruebas.

Hasta el momento, la Municipalidad de Medio Mundo no ha emitido pronunciamiento referido al caso. Tampoco se ha planteado ninguna medida administrativa, como la suspensión o vacancia del cargo. Las actividades continúan con normalidad y los regidores no han presentado pedidos para abordar la situación del alcalde.

Cabe recordar que fue la ministra de la Mujer, Fanny Montellanos Carbajal, quien acudió a la localidad para realizar el seguimiento del caso. Su visita permitió que el Ministerio Público recalifique el delito, donde ya no se le investigaría por lesiones leves, sino por intento de feminicidio contra la joven.

Los familiares pidieron a la titular a darle seguimiento del caso y tener justicia frente a este grave hecho.

