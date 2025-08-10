Perú

Métodos anticonceptivos gratuitos y eficaces hasta por 12 años en nueva campaña del Minsa

La iniciativa, que se extiende hasta el 15 de agosto, tiene como objetivo garantizar que la población ejerza plenamente sus derechos sexuales

Carlos Espinoza

Métodos anticonceptivos (Minsa)
El Ministerio de Salud (Minsa) implementa una campaña nacional para informar y facilitar el acceso a métodos anticonceptivos gratuitos, eficaces y de larga duración en todo el país. La iniciativa, que se extiende hasta el 15 de agosto, tiene como objetivo garantizar que la población ejerza plenamente sus derechos sexuales y reproductivos mediante información clara y servicios accesibles.

Amplio acceso en más de 8300 establecimientos de salud

La estrategia del Minsa contempla más de 8300 establecimientos de salud distribuidos a nivel nacional. Allí, cualquier persona puede recibir consejería sobre métodos anticonceptivos, someterse a una evaluación clínica y, de ser el caso, acceder al método más adecuado a sus necesidades, todo de manera gratuita.

La Lic. Marysol Campos, responsable de planificación familiar del Minsa, destacó la importancia del acceso universal y gratuito a estos servicios: “Son métodos seguros, eficaces y de fácil acceso. Y lo mejor son totalmente gratuitos en todos nuestros establecimientos de salud”.

Métodos anticonceptivos (Minsa)
Métodos de larga duración: T de Cobre e implante subdérmico

Entre las opciones disponibles, destacan los métodos de larga duración que ofrecen protección continua y requieren un mínimo de intervención médica tras su colocación. La T de Cobre es un dispositivo intrauterino que se coloca en el útero y ofrece protección anticonceptiva hasta por 12 años. Funciona principalmente impidiendo que los espermatozoides fecunden el óvulo, y puede ser retirado en cualquier momento si la usuaria decide buscar un embarazo o cambiar de método.

El implante subdérmico, otra de las alternativas destacadas, consiste en una pequeña varilla que se instala debajo de la piel del brazo. Proporciona protección anticonceptiva continua durante tres años. Ambos métodos presentan altos índices de eficacia, son reversibles y permiten retomar la fertilidad rápidamente una vez retirados.

Guillermo Atencio resaltó la importancia
Seguridad, eficacia y consejería personalizada

Antes de iniciar el uso de alguno de estos métodos, los establecimientos realizan una evaluación médica individual para asegurar que la opción seleccionada se ajuste al perfil de salud y preferencias de la persona. Es posible que, en algunos casos, se presenten efectos secundarios como sangrado irregular, cólicos o dolores de cabeza. Estos síntomas suelen ser manejables bajo supervisión médica y seguimiento periódico.

El Minsa recalca que la adecuada consejería y acompañamiento profesional resultan fundamentales para garantizar el uso correcto de los anticonceptivos y la satisfacción de los usuarios.

Diversidad de métodos gratuitos

El portafolio de métodos anticonceptivos del Minsa abarca un total de 14 opciones, dirigidas tanto a mujeres como a varones. Entre los métodos disponibles se incluyen:

  • Dispositivo intrauterino T de cobre
  • Dispositivo intrauterino liberador de progestágeno (SIU)
  • Implante subdérmico
  • Condones masculinos y femeninos
  • Anticonceptivos orales y combinados hormonales
  • Inyectables hormonales (mensual y trimestral)
  • Ligadura de trompas
  • Vasectomía
  • Métodos de abstinencia periódica (Billings, Ritmo, Días Fijos)
  • Método de lactancia materna exclusiva y amenorrea (MELA)

Todos estos métodos se distribuyen sin costo para los usuarios, con la finalidad de contribuir a la disminución de embarazos no planificados y promover la autonomía en la toma de decisiones sobre salud reproductiva.

El Ministerio de Salud invita a la ciudadanía a acercarse a cualquiera de los centros de salud a nivel nacional. Allí podrán recibir información y asesoría profesional, así como iniciar el uso del método anticonceptivo más adecuado a sus necesidades.

