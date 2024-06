El exchico reality no pudo comprobar su versión y el proceso no continuó. La empresaria podría tomar acciones sobre ello. | Willax

Luego de que Alejandra Baigorria denunciara a Guty Carrera por maltrato psicológico y el proceso quedara archivado, el modelo decidió demandar a su expareja por los daños y perjuicios que le generó al hacer público este caso.

Sin embargo, ya pasados los años, el proceso de Carrera contra Baigorria ha quedado infundado. Es decir, no se le dio la razón al hijo de Edith Tapia, descartando así que su expareja lo haya perjudicado. “Declarando infundada la demanda interpuesta por José Leopoldo Carrera Tapia en contra de María Alejandra Baigorria Alcalá sobre indemnización por daños y perjuicios e intereses legales” se lee en el documento oficial.

De acuerdo a algunos detalles, se supo que este proceso carece de fundamentos, por lo que decidieron terminar con él. Incluso, dentro de las pruebas en contra de Carrera, se transcribió un audio en el que el recordado ‘Potro’ tiene palabras soeces contra su pareja y la acusa de haberse involucrado con muchos hombres. Esto habría sido determinante en el proceso legal.

Demanda de Guty Carrera contra Alejandra Baigorria sobre indemnización por daños y perjuicios quedó infundada

Además, sorprendió que el exmodelo pidiera más de 11 mil dólares por daños emergente, más de 260 mil dólares por lucro cesante y 250 mil dólares por daño moral, lo que finalmente suma más de un millón de soles en caso hubiese ganado esta demanda.

Por otro lado, el abogado de Baigorria, Ernesto Núñez Puente, habló con ‘Amor y Fuego’ y contó que en las pericias psicológicas que se llevaron a cabo por este caso, se determinó que su clienta sí había sido afectada psicológicamente por su expareja.

De una manera diferente, se evidenció también en la pericia por la que pasó Guty Carrera que el modelo no había recibido ningún daño y estaba completamente sano, razón por la que su proceso no tenía razón de continuar.

Ante ello, Alejandra Baigorria ha preferido no ahondar en el tema, pero ha dejado en claro que con las pruebas que presentó era casi imposible determinar a Guty como vencedor. Aunque no quiere volver a inmiscuirse en este círculo vicioso, no descartó iniciar una contrademanda por este tema.

La vez que Guty Carrera recordó la demanda que le puso Alejandra Baigorria

En su estadía en ‘La Casa de los Famosos 4′, Guty Carrera aprovechó el momento para recordar uno de sus episodios más complicados. En este espacio recordó la demanda que le puso Alejandra Baigorria por violencia psicológica. Relató que fueun proceso complicado y resaltó que el caso quedó archivado por falta de pruebas.

“En el 2016, me denunció una ex enamorada, una relación de 6 meses y por supuesto me perjudicó la vida, sin embargo, después de 4 años y de tres apelaciones de ella, el juez decidió cerrar el caso por falta de pruebas. Evidentemente, se hicieron todos los análisis psicológicos, todos los análisis y no había ningún tipo de evidencia ni ningún tipo de daño”, comentó al inicio.

Guty Carrera recuerda la denuncia que le interpuso Alejandra Baigorria en ‘La Casa de los Famosos’ | Telemundo

Tras ello, sorprendió al mencionar que esta decisión de su expareja pudo haberse dado con el fin de llamar la atención. Por ello, afirmó que estaba muy acostumbrado a estas situaciones por su exposición en televisión.

“Yo entiendo que a veces cuando hay personas del medio buscan cierto foco para estar en pantalla, para ser la noticia del día y a veces no les importa llevarse a familias enteras y por supuesto no decir la verdad. Mentir es parte de esta sociedad y yo lamento que sea así. Soy una persona que está acostumbrada a este tipo de situaciones”, finalizó al respecto.