Ale Baigorria y su fuerte mensaje a sus exparejas a días de su boda con Said Palao: “Casarme con ellos, hubiera sido un desastre”

Alejandra Baigorria le dedica mensaje a sus exparejas a unos días de casarse.IG

Alejandra Baigorria se presentó en el programa Esta Noche para referirse a su boda con Said Palao, la cual se celebrará el domingo 26 de abril. En la conversación, la Chola Chabuca le preguntó qué le diría a sus exparejas, ahora que dará un paso importante en su vida.

Lejos de esquivar la pregunta, Alejandra Baigorria no dudó en responder frente a Said Palao, quien soltó una carcajada ante la pregunta. La rubia les dijo: ‘gracias’, pues sin las experiencias vividas, no estaría ahora donde está.

“Gracias. Porque si no hubiera pasado todo lo que pasé, capaz hubiera cometido el peor error de mi vida. Casarme o tener un hijo con alguno de ellos, y hubiera sido un desastre. Tampoco es que he tenido.... hay exs que no son de lo peor, pero otros que sí, así que aprendí en el camino”, dijo la rubia de Gamarra, quien dejó claro que estaba muy segura de elegir a Said Palao como su esposo y futuro padre de sus hijos.

En la conversación, Baigorria recordó las palabras de su madre, pese a las críticas que ha recibido y sigue recibiendo aún. “Lo más importante fue lo que mi mamá me dijo siempre. Me dijo: ‘no te embaraces ni te cases si no estás segura que esa persona es la correcta’. Y por eso mucha gente me criticó: ‘Ay no, se te va a pasar el tren porque tienes 36 años y no te casas, no tienes hijos’. Prefiero haberlo hecho con el correcto que haberlo hecho con el incorrecto”, fueron las palabras de la chica reality.

Alejandra Baigorria dedica mensaje a sus exparejas a días de casarse.

Recordemos que las exparejas que Alejandra Baigorria expuso en televisión fueron Mario Hart, Guty Carrera y Arturo Caballero, cuya rupturas fueron bastante sonadas. Hoy en día, no guarda vínculo de amistad con ninguno.

Alejandra Baigorria dio el primer beso en su relación con Said Palao

En la misma entrevista, Alejandra Baigorria reveló por primera vez cómo se dio el primer beso con su actual pareja, Said Palao, y sorprendió al contar que fue ella quien tomó la iniciativa. La exguerrera, conocida como la ‘Gringa de Gamarra’, compartió detalles de ese momento tan especial, ofreciendo una versión distinta a la que había contado anteriormente el guerrero de Esto es Guerra.

Según relató Alejandra, todo ocurrió en una parrillada en la casa de los Palao, donde inicialmente Said no quería asistir y prefería quedarse durmiendo. Fue uno de sus amigos quien lo convenció de subir al encuentro. La exguerrera contó que, en un principio, ella tenía la intención de irse alrededor de las 9 de la noche, pero ante la insistencia de sus amigos, decidió quedarse.

Alejandra Baigorria defiende su decisión de casarse a los 36 años. América Tv.

Fue en ese momento cuando comenzó a hablar con Said Palao, quien, según Alejandra, terminó sentándose a su lado. “Hubo como una química”, confesó, añadiendo que la conversación fluyó de manera natural entre ambos.

El primer beso ocurrió cuando ambos se encontraban en un ascensor para salir del lugar, ya que el carro de Alejandra iba a ser remolcado. “Cuando bajamos, no sé si fue el vino, pero le zampé un beso. Él me correspondió”, reveló Alejandra con cierta timidez.

Sin embargo, la versión de Said Palao sobre ese primer beso es diferente. En su relato, dejó claro que Alejandra Baigorria no tomó la iniciativa, pues él también quería besarla. “Estábamos en el ascensor y había como miradas medias extrañas... A mí Ale siempre me ha gustado y dije: ‘Bueno’”, explicó Said, añadiendo que la intención del beso fue compartida.

Said Palao y Alejandra Baigorria contaron cómo fue su primer beso. América TV.