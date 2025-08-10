Perú

Examen de admisión UNSA: LINK con resultados del Ordinario I Fase 2026

En este proceso participan 16.889 postulantes, divididos en dos turnos. Por la mañana rinden examen quienes aspiran a ingresar a las áreas de Biomédicas e Ingenierías

Guardar
(Andina)
La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) realiza hoy domingo 10 de agosto la evaluación de conocimientos correspondiente al examen ordinario Primera Fase 2026. Los resultados podrán consultarse cuando estén disponibles en el enlace oficial: https://sisadmision.unsa.edu.pe/pregrado/.

En este proceso participan 16.889 postulantes, divididos en dos turnos. Por la mañana rinden examen quienes aspiran a ingresar a las áreas de Biomédicas e Ingenierías. En Biomédicas se inscribieron 3.959 personas y en Ingenierías, 6.415, sumando 10.374 postulantes que se presentaron temprano a sus locales asignados.

El rector de la UNSA, Hugo Rojas Flores, explicó en una transmisión en vivo: “Dada la cantidad de postulantes, hemos separado el examen en turnos. El turno de la mañana es para el área del Este, Biomédicas y las Ingenierías. Por la tarde, solo para Sociales, con 6.515 postulantes. En total, tenemos 16.889 participantes en este examen”.

UNSA
Índice de asistencia y características del examen

Según el reporte oficial, en el turno matutino se registró apenas 2% de ausentes entre los 10.374 aspirantes, lo que representa una asistencia catalogada como muy destacada por las autoridades universitarias. El examen empezó a las 9:00, con una duración de dos horas y media, tiempo en el cual los postulantes debieron resolver 80 preguntas.

Para el turno de la tarde, los postulantes al área de Sociales deben ingresar exclusivamente por dos puertas habilitadas: la puerta número uno en Avenida Independencia y la puerta número dos en la calle Pautas. El ingreso inicia a la 13:30 y el examen está programado para comenzar a las 16:30.

Foto: UNSA
Medidas de seguridad y advertencias para los postulantes

La universidad enfatizó que solo podrán ingresar quienes presenten su DNI, carnet de postulante, lápiz, borrador de color y que lleven el cabello recogido, en caso corresponda. La omisión de cualquiera de estos requisitos impedirá el acceso a la evaluación.

El rector dirigió también un mensaje de alerta. Señaló que se han detectado intentos de estafa, donde personas ajenas a la institución ofrecen ingreso a la UNSA a cambio de dinero. La universidad ha iniciado las denuncias correspondientes ante la policía y remarcó: “La única manera de ingresar a la universidad es a través del examen de admisión. No hay forma de acceder por ofertas externas o mediante pagos”.

Historia y oferta académica de la UNSA

Fundada en 1828, la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa es una de las instituciones de educación superior más antiguas y prestigiosas de Perú. Durante casi dos siglos ha sido un referente en la formación de profesionales en el sur del país.

Ofrece una amplia variedad de carreras distribuidas en tres áreas principales: Biomédicas, Ingenierías y Sociales. Entre las opciones académicas destacan Medicina, Enfermería, Odontología, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Derecho, Administración, Economía, Psicología, Contabilidad, entre otras. La UNSA mantiene un compromiso con el desarrollo regional y nacional, impulsando investigación, docencia y extensión universitaria.

Consulta de resultados

Los postulantes pueden consultar los resultados oficiales de este examen en la plataforma habilitada por la universidad: https://sisadmision.unsa.edu.pe/pregrado/ o de la página de la universidad https://www.unsa.edu.pe/. Se recomienda a los aspirantes verificar únicamente por medios oficiales, evitando caer en rumores o enlaces no autorizados. El proceso de admisión se mantiene bajo vigilancia, garantizando transparencia y meritocracia en el acceso a la educación superior en la UNSA.

