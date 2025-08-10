Perú

Cusco: Turistas optan por no hospedarse en Machu Picchu Pueblo por aumento de precios en un 100 %

Los visitantes de la maravilla del mundo ahora buscan opciones más económicas de alojamiento fuera de Machu Picchu Pueblo durante la temporada alta para turistas

Renato Silva

Por Renato Silva

Guardar

La temporada alta de visitantes en Machu Picchu ha impulsado un aumento masivo de precios en Machu Picchu Pueblo por alojamiento, lo que ha llevado a muchos turistas nacionales y extranjeros a buscar hospedaje en otras localidades cercanas, según reportó Rosendo Baca Palomino, gerente de la Gerencia Regional de Turismo Cusco.

El representante del gobierno local también indicó que varios operadores, sobre todo de alojamiento y restaurantes, han subido sus precios hasta en un 100 %. Según se indicó en RPP, las quejas se producen dentro de la comunidad de visitantes de Machu Picchu Pueblo, que ahora buscan alternativas más rentables para seguir sus caminos para visitar la maravilla del mundo

“Ya tenemos un mayor número de turistas que están en Machu Picchu, esperando la entrada de un día, del día siguiente o subsiguiente. Entonces, creo que también de esto se están aprovechando algunos operadores turísticos, como ciertos hoteles y restaurantes, que, según queja de nuestros visitantes, están incrementando el valor de cada uno de los servicios”, declaró Baca Palomino a RPP.

GERCETUR impulsa venta de entradas
GERCETUR impulsa venta de entradas digitales para Machu Picchu y reduce boletos físicos. (Foto: Agencia Andina)

Como una opción alternativa para ahorrar dinero durante su estadía en Perú, los visitantes deciden viajar en tren desde Machu Picchu Pueblo hasta el sector Hidroeléctrica. Desde ahí, en vehículo, usan vehículos menores para ir hasta el distrito de Santa Teresa, donde pueden encontrar una mejor oferta de alojamiento.

Para Baca Palomino, es necesario encontrar una solución a una situación como esta, por lo que invocó al diálogo a representantes de gremios hoteleros y de restaurantes para “mejorar las condiciones y los precios para que no exprimamos a nuestros turistas”.

Exigen eliminar venta presencial de boletos a Machu Picchu

Desde el 1 de agosto, el Ministerio de Cultura implementó un nuevo protocolo para la venta de entradas a la Ciudadela Inca. De los más de 5 mil boletos diarios, mil deben adquirirse obligatoriamente en el Centro Cultural de Machu Picchu Pueblo, sin necesidad de obtener pretickets previos. Sin embargo, esta modalidad ha generado controversia.

La Cámara de Turismo de Cusco, junto a 31 gremios nacionales y regionales, exigen la eliminación de la venta presencial obligatoria de mil boletos diarios y trasladar toda la comercialización a una plataforma virtual.

En conversación con Canal N, Carlos González, presidente de la Cámara de Turismo de Cusco, indicó que la medida perjudica la experiencia del visitante y la imagen turística del país. “Aunque esta modalidad fue eliminada, hoy las colas pueden durar hasta 12 horas bajo el sol o la lluvia, afectando especialmente a familias, adultos mayores y personas con necesidades especiales”, señaló.

González recordó que el sistema anterior del “pre-ticket” obligaba a los turistas a llegar de madrugada para obtener un pase temporal y luego regresar a comprar el boleto. Sin embargo, informó que informes de la Contraloría y del propio Ministerio de Cultura muestran que desde 2022, de los mil boletos presenciales asignados, solo se vendían entre 400 y 600 por día

