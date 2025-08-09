Pensión 65: 171 mil adultos mayores siguen en lista de espera para acceder al programa del Estado

Pensión 65 atiende actualmente a 824.351 adultos mayores en situación de pobreza extrema en todo el país.

El programa Pensión 65, creado para atender a personas de 65 años a más en situación de pobreza extrema que no reciben pensión pública ni privada, enfrenta una lista de espera de 171.733 adultos mayores que, pese a cumplir con todos los requisitos, no han podido acceder al subsidio.

Pese a que en los últimos tres años más de 230 mil adultos mayores se incorporaron al sistema, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) no ha asignado recursos adicionales o presupuesto desde agosto de 2024 para cubrir a las nuevas solicitudes, según datos oficiales recogidos por Salud con Lupa. En esas circunstancias, el ingreso al padrón de beneficiarios solo ocurriría cuando otros usuarios dejan de recibir la pensión.

Requisitos y acceso al programa

De acuerdo con datos oficiales analizados por el medio Salud con Lupa, se trata de personas que completaron el proceso de focalización, fueron admitidas y recibieron una carta de confirmación, pero no cuentan con una fecha estimada para empezar a cobrar. El ingreso solo sería posible cuando otro beneficiario deja de recibir la pensión, ya sea porque ha fallecido o es retirado del padrón.

Más de 1.000 beneficiarios de Pensión 65 superan los 100 años y reciben el pago en sus domicilios. (Andina Noticias)

Para acceder a Pensión 65, los solicitantes deben:

Tener 65 años o más

No recibir pensión del sistema público o privado

Estar clasificados como pobre extremo en el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh)

No percibir prestaciones económicas de EsSalud.

Sin embargo, la normativa indica que la incorporación es progresiva y está sujeta a disponibilidad presupuestal. En la práctica, esto significa que miles de adultos mayores permanecen meses o años sin recibir apoyo, a pesar de cumplir con las condiciones.

Aumento de afiliados y la espera

El aumento de empadronados es resultado fue resultado de la implementación del Plan de Cierre de Brecha Social que realizó el actual Gobierno y a través del cual, el Midis estima que favorecería a 824 mil adultos mayores.

Además, la institución señala que la actualización del padrón de pagos bimensuales de Pensión 65 se alimenta de la información remitida por diversas instituciones del Estado y de las visitas domiciliarias realizadas en 2023 y 2024. Estas acciones, afirma la entidad, permitieron recoger declaraciones juradas y asistir en los trámites a adultos mayores que calificaban para el subsidio, lo que facilitó que más de 200 mil pasaran de la categoría de “potenciales usuarios" a “beneficiarios activos”. Solo en lo que va de 2025, el programa ha incorporado 33.619 nuevos usuarios a tal padrón.

No obstante, la incorporación de beneficiarios es progresiva y dependería de la disponibilidad presupuestal. Este factor puede retrasar el acceso efectivo a la pensión, incluso para quienes cumplen todos los requisitos. En ese punto, un análisis de Salud con Lupa advierte que miles de adultos mayores ya cuentan con una carta de confirmación, pero permanecen en lista de espera sin una fecha definida para empezar a cobrar, lo que prolonga la incertidumbre en una población especialmente vulnerable.

Promesas y aumentos temporales

Desde su creación en 2011, Pensión 65 otorga 250 soles cada dos meses a sus beneficiarios. En su mensaje presidencial de 2024, la presidenta Dina Boluarte anunció, por primera vez en doce años, un incremento en el monto de la pensión, presentado como una medida para reforzar el apoyo a la población en pobreza extrema.

Dina Boluarte anunció el incremento de la Pensión 65 durante un mensaje a la nación en el 2024.

En 2025, el Gobierno implementó un aumento de 100 soles, elevando el pago bimestral a 350 soles, tal como había sido anunciado por la mandataria. Sin embargo, este ajuste tiene carácter temporal y se aplicará en determinados meses del presente año. De acuerdo con el Midis, el incremento busca “reforzar la protección social” y se ejecuta de manera progresiva desde junio hasta fin de año.

La disposición contempla que el tercer padrón con el monto incrementado se pagó el pasado 4 de junio, mientras que el cuarto padrón corresponde al 4 de agosto —que empezó a entregarse esta semana—. Los siguientes desembolsos con el incremento están programados para el 3 de octubre y el 1 de diciembre, fechas en las que los beneficiarios recibirán nuevamente 350 soles.

¿Por qué 250 soles de pensión son tan necesarios?

Para miles de adultos mayores en situación de pobreza extrema, los 250 soles que otorga Pensión 65 cada dos meses representan su único ingreso fijo. Muchos de ellos trabajaron toda su vida en la informalidad y, pese a cumplir con todos los requisitos, se quedan esperando por la falta de presupuesto para nuevos ingresos al padrón.

El Estado requiere al menos S/ 42 millones adicionales por bimestre para atender a todos los adultos mayores en lista de esper, según datos de Salud con Lupa. (Foto: Gob.pe)

Las cifras oficiales muestran que las regiones con más beneficiarios activos son Cajamarca (90.325), Lima (73.298), Puno (72.838), Piura (64.299), Cusco (58.470), Áncash (48.075), La Libertad (41.953) y Ayacucho (41.338). El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social destaca que más de 1.000 usuarios superan los 100 años de edad y, en estos casos, el pago se realiza directamente en sus domicilios con apoyo del Banco de la Nación.

Pese a su monto reducido, expertos señalan que el subsidio tiene un impacto directo en la calidad de vida de los usuarios. Un estudio del Banco Mundial estimó que el 63% de los adultos mayores en pobreza extrema que no reciben ninguna pensión podrían salir de esa condición si accedieran a una pensión básica universal. Historias como la de adultos que trabajaron décadas sin acceso a seguridad social muestran que este ingreso, aunque modesto, marca la diferencia entre cubrir necesidades básicas o vivir en total desprotección.