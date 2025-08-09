Examen de admisión UNI 2025-2: estos son los documentos obligatorios que deben llevar los postulantes

Miles de estudiantes postulan a la UNI por alguna de las vacantes - Créditos: Andina.

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) dio inicio este sábado 9 de agosto al proceso selectivo 2025-2 con solo candidatos de Arquitectura, quienes rindieron el examen de aptitud vocacional exclusivo de esa especialidad. A diferencia del resto de carreras, estos aspirantes cumplen con una evaluación exclusiva antes de presentarse a las siguientes pruebas, que se desarrollarán en fechas posteriores junto con participantes de otras disciplinas académicas.

El cronograma oficial establece que el miércoles 13, viernes 15 y domingo 17 de agosto continúan las pruebas de admisión. En estas sesiones, los interesados en carreras distintas seguirán el procedimiento regular, mientras que quienes buscan ingresar a Arquitectura volverán a presentarse conforme al calendario. Esta modalidad es característica en esta casa de estudios, cuyos procesos mantienen pasos diferenciados según cada opción profesional.

Al respecto, desde la Dirección de Admisión de la UNI se hizo público el listado de requisitos imprescindibles para entrar a los ambientes donde se desarrollan las evaluaciones. Entre los documentos exigidos se encuentra el DNI en condición actualizada, así como la ficha emitida durante la inscripción. Solo quienes cumplan con estos requerimientos podrán acceder al aula correspondiente.

Respecto a las restricciones, el reglamento prohíbe introducir dispositivos electrónicos de cualquier tipo. Teléfonos móviles, audífonos, aparatos con micrófono, tablets ni relojes inteligentes serán admitidos dentro de las instalaciones utilizadas para la jornada. Esta regla tiene como propósito cumplir las normas de transparencia y seguridad fijadas por la universidad.

Los aspirantes deben presentar de forma obligatoria su DNI vigente y la ficha de inscripción para ingresar a los espacios donde se realizan las evaluaciones - Créditos: UNI.

La lista de objetos no permitidos contempla también productos de consumo: ninguna persona podrá llevar gaseosas, refrescos, dulces, panificados, galletas ni provisiones similares. Esta medida apunta a evitar inconvenientes durante la realización de las pruebas, asegurando que todos los presentes se concentren únicamente en su desempeño.

Por otro lado, se restringe el ingreso de implementos como lápices, borradores, tajadores, calculadoras u otros materiales, dado que la organización se encargará de proporcionar lo necesario para responder. También se han considerado artículos de uso personal: quedan vetados aretes, pulseras, anillos, brazaletes, gorras, anteojos de sol y prendas con capucha.

La autoridad universitaria recuerda que no se hará responsable ante cualquier pérdida o extravío de pertenencias. Se aconseja a todos los convocados presentarse portando únicamente los elementos requeridos y atender estrictamente las instrucciones brindadas en cada fecha.

La UNI tiene uno de los exámenes más difíciles - Créditos: Andina.

Exámenes por fechas

Examen de aptitud vocacional (solo para Arquitectura): sábado 09 de agosto

Examen de aptitud académica y humanidades: miércoles 13 de agosto

Examen de matemática: viernes 15 de agosto

Examen de física y química: domingo 17 de agosto

Carreras de la UNI

En este proceso de admisión se abrirán diversas especialidades. Por primera vez en el país, una universidad incorporará la carrera de Urbanismo como alternativa académica

Arquitectura

Física

Matemáticas

Química

Ingeniería Física

Informática

Ingeniería Sanitaria

Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Civil

Ingeniería Económica

Ingeniería Estadística

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Electrónica

Ingeniería de Telecomunicaciones

Ingeniería de Ciberseguridad

Ingeniería Geológica

Ingeniería Metalúrgica

Ingeniería de Minas

Ingeniería Industrial

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería de Software

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Mecánica Eléctrica

Ingeniería Naval

Ingeniería Mecatrónica

Ingeniería de Petróleo y Gas Natural

Ingeniería Petroquímica

Ingeniería Química

Ingeniería Textil

Ingeniería Aeroespacial

Urbanismo