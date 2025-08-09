Perú

Examen de admisión UNI 2025-2: estos son los documentos obligatorios que deben llevar los postulantes

La Universidad Nacional de Ingeniería recordó que está prohibido ingresar dispositivos electrónicos, alimentos, útiles escolares y accesorios personales a las instalaciones donde se toman los exámenes

Por Alejandro Aguilar

Guardar
Miles de estudiantes postulan a
Miles de estudiantes postulan a la UNI por alguna de las vacantes - Créditos: Andina.

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) dio inicio este sábado 9 de agosto al proceso selectivo 2025-2 con solo candidatos de Arquitectura, quienes rindieron el examen de aptitud vocacional exclusivo de esa especialidad. A diferencia del resto de carreras, estos aspirantes cumplen con una evaluación exclusiva antes de presentarse a las siguientes pruebas, que se desarrollarán en fechas posteriores junto con participantes de otras disciplinas académicas.

El cronograma oficial establece que el miércoles 13, viernes 15 y domingo 17 de agosto continúan las pruebas de admisión. En estas sesiones, los interesados en carreras distintas seguirán el procedimiento regular, mientras que quienes buscan ingresar a Arquitectura volverán a presentarse conforme al calendario. Esta modalidad es característica en esta casa de estudios, cuyos procesos mantienen pasos diferenciados según cada opción profesional.

Al respecto, desde la Dirección de Admisión de la UNI se hizo público el listado de requisitos imprescindibles para entrar a los ambientes donde se desarrollan las evaluaciones. Entre los documentos exigidos se encuentra el DNI en condición actualizada, así como la ficha emitida durante la inscripción. Solo quienes cumplan con estos requerimientos podrán acceder al aula correspondiente.

Respecto a las restricciones, el reglamento prohíbe introducir dispositivos electrónicos de cualquier tipo. Teléfonos móviles, audífonos, aparatos con micrófono, tablets ni relojes inteligentes serán admitidos dentro de las instalaciones utilizadas para la jornada. Esta regla tiene como propósito cumplir las normas de transparencia y seguridad fijadas por la universidad.

Los aspirantes deben presentar de
Los aspirantes deben presentar de forma obligatoria su DNI vigente y la ficha de inscripción para ingresar a los espacios donde se realizan las evaluaciones - Créditos: UNI.

La lista de objetos no permitidos contempla también productos de consumo: ninguna persona podrá llevar gaseosas, refrescos, dulces, panificados, galletas ni provisiones similares. Esta medida apunta a evitar inconvenientes durante la realización de las pruebas, asegurando que todos los presentes se concentren únicamente en su desempeño.

Por otro lado, se restringe el ingreso de implementos como lápices, borradores, tajadores, calculadoras u otros materiales, dado que la organización se encargará de proporcionar lo necesario para responder. También se han considerado artículos de uso personal: quedan vetados aretes, pulseras, anillos, brazaletes, gorras, anteojos de sol y prendas con capucha.

La autoridad universitaria recuerda que no se hará responsable ante cualquier pérdida o extravío de pertenencias. Se aconseja a todos los convocados presentarse portando únicamente los elementos requeridos y atender estrictamente las instrucciones brindadas en cada fecha.

La UNI tiene uno de
La UNI tiene uno de los exámenes más difíciles - Créditos: Andina.

Exámenes por fechas

  • Examen de aptitud vocacional (solo para Arquitectura): sábado 09 de agosto
  • Examen de aptitud académica y humanidades: miércoles 13 de agosto
  • Examen de matemática: viernes 15 de agosto
  • Examen de física y química: domingo 17 de agosto

Carreras de la UNI

En este proceso de admisión se abrirán diversas especialidades. Por primera vez en el país, una universidad incorporará la carrera de Urbanismo como alternativa académica

  • Arquitectura
  • Física
  • Matemáticas
  • Química
  • Ingeniería Física
  • Informática
  • Ingeniería Sanitaria
  • Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial
  • Ingeniería Ambiental
  • Ingeniería Civil
  • Ingeniería Económica
  • Ingeniería Estadística
  • Ingeniería Eléctrica
  • Ingeniería Electrónica
  • Ingeniería de Telecomunicaciones
  • Ingeniería de Ciberseguridad
  • Ingeniería Geológica
  • Ingeniería Metalúrgica
  • Ingeniería de Minas
  • Ingeniería Industrial
  • Ingeniería de Sistemas
  • Ingeniería de Software
  • Ingeniería Mecánica
  • Ingeniería Mecánica Eléctrica
  • Ingeniería Naval
  • Ingeniería Mecatrónica
  • Ingeniería de Petróleo y Gas Natural
  • Ingeniería Petroquímica
  • Ingeniería Química
  • Ingeniería Textil
  • Ingeniería Aeroespacial
  • Urbanismo

Temas Relacionados

UNIexamen de admisión UNIUniversidad Nacional de Ingenieríaperu-noticias

Últimas Noticias

Caso Árbitros de Odebrecht: PJ sentencia a cuatro años de prisión a Carlos Carrasco

Fiscalía logra novena condena del equipo Lava Jato; Procuraduría solicita incorporar a Renovación Popular por aportes ilícitos

Caso Árbitros de Odebrecht: PJ

Alianza Lima vs Ayacucho FC EN VIVO: minuto a minuto en Huamanga por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El bloque ‘blanquiazul’ sostendrá un partido donde su mayor enemigo será al altura. El entrenador Néstor Gorosito plantea emplear un equipo mixto liderado por ni más ni menos que Matías Succar

Alianza Lima vs Ayacucho FC

Entradas del Universitario vs Palmeiras: precios y dónde comprar para partido de ida por octavos de final de la Copa Libertadores 2025

Hoy, sábado 9 de agosto, inicia la venta de tickets para el primer duelo entre la ‘U’ y el equipo brasileño, el cual se llevará a cabo en el estadio Monumental de Ate

Entradas del Universitario vs Palmeiras:

Universitario vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El cuadro de Jorge Fossati buscará una victoria ante la ‘misilera’ para mantener su invicto en el estadio Monumental y tomar la punta de esta segunda fase. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Sport Boys EN

Geiner Alvarado reaparece desde prisión y revela que Fiscalía le ofreció ser colaborador eficaz contra Pedro Castillo

Según el exministro, el Ministerio Público solo acudió en una ocasión al Penal Castro Castro para que declare. Ese mismo día, dice, le plantearon acogerse a esta figura a cambio de beneficios premiales

Geiner Alvarado reaparece desde prisión
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hormonas para presos trans: el

Hormonas para presos trans: el caso del narco en el penal de mujeres de Ezeiza

La vitalidad de las leyendas del rock: cuáles son los hábitos de alimentación y rutinas de ejercicio de Sting, Paul McCartney y Brian May

El juez Ramos Padilla advirtió que no tiene competencia para modificar la asignación de mesas de votación en La Matanza

Inminente definición por la orden judicial de entregar acciones de YPF: qué podría pasar si la Argentina cae en desacato en EEUU

Es taxista, lo detuvieron en junio por violar a una pasajera y descubrieron que abusó de otras dos mujeres en 2016

INFOBAE AMÉRICA
Nómadas digitales revolucionan el mundo

Nómadas digitales revolucionan el mundo con 40 millones de trabajadores que transforman ciudades, pueblos y el turismo sostenible

Argentina probará a Zoe, la “profesora” de inteligencia artificial que tendrá su primera experiencia piloto

Tras la confirmación de la cumbre entre Trump y Putin, Lula da Silva conversó con el jefe del Kremlin sobre la guerra en Ucrania

‘Ay Patria Mía!’, la obra que revive a Gardel, Maradona y la Virgen en un viaje teatral de nostalgia y pasión

Emmanuel Macron afirmó que el futuro de Ucrania “no puede decidirse sin los ucranianos”

TELESHOW
Mario Pergolini habló de su

Mario Pergolini habló de su lucha contra las adicciones: “Soy una muestra viviente de que se pueden superar”

Con un sorpresivo elenco, José María Muscari aborda la salud mental en su nuevo desafío: “Es una obra súper feroz”

Tamara Báez borró las fotos con su novio y crecen las versiones de ruptura: los misteriosos posteos

Lali habló de su encuentro con Kylie Minogue después del show en Buenos Aires: “Casi me desmayo”

Thiago Medina se refirió a los rumores que lo vinculan con una ex Gran Hermano: “No estoy negado a nada”