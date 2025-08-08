UNI anuncia reprogramación de su examen de admisión 2025-2: estas son las nuevas fechas

La UNI recibirá a miles de postulantes en su examen de admisión - Créditos: Andina.

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) anunció, mediante un comunicado, que las fechas de su examen de admisión 2025-2 se reprograman, debido al paro de transportistas que ha sido convocado por diferentes gremios para este lunes 11 de agosto.

Examen de aptitud vocacional (solo para Arquitectura): sábado 09 de agosto

Examen de aptitud académica y humanidades: miércoles 13 de agosto

Examen de matemática: viernes 15 de agosto

Examen de física y química: domingo 17 de agosto

“Estos cambios se realizan con el objetivo de garantizar la seguridad de los postulantes, docentes y personal administrativo, evitando inconvenientes durante los días de evaluación”, se lee.

La universidad emitió un comunicado para explicar las razones de la reprogramación del examen - Créditos: UNI.

Los aspirante deben llevar su ficha de postulante y DNI vigente al ingresar al local, el cual estará habilitado solo en el horario señalado y no se permitirá la entrada una vez cierren las puertas. La UNI recordó que está prohibido ingresar con dispositivos electrónicos al área de examen.

Es importante precisar que para el ciclo 2025-II se han asignado 1.194 plazas, distribuidas según las diferentes modalidades de ingreso —como ordinario, ingreso directo y CEPREUNI— y de acuerdo al tipo de colegio de procedencia, ya sea estatal, particular o mixto. La cantidad disponible varía según la especialidad, y en las carreras con mayor demanda se concentran más vacantes.

La UNI reprogramó su examen de admisión - Créditos: Andina.

¿Cuáles son las carreras de la UNI?

Estas son las distintas disciplinas que estarán disponibles para este proceso de admisión. La novedad será la carrera de Urbanismo que por primera vez se ofrece en una universidad en el país

Arquitectura

Física

Matemáticas

Química

Ingeniería Física

Informática

Ingeniería Sanitaria

Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Civil

Ingeniería Económica

Ingeniería Estadística

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Electrónica

Ingeniería de Telecomunicaciones

Ingeniería de Ciberseguridad

Ingeniería Geológica

Ingeniería Metalúrgica

Ingeniería de Minas

Ingeniería Industrial

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería de Software

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Mecánica Eléctrica

Ingeniería Naval

Ingeniería Mecatrónica

Ingeniería de Petróleo y Gas Natural

Ingeniería Petroquímica

Ingeniería Química

Ingeniería Textil

Ingeniería Aeroespacial

Urbanismo

UNI presenta portal con clases gratis para postulantes

De la misma forma, a Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) lanzó una plataforma educativa gratuita dirigida a facilitar el acceso a la formación preuniversitaria en todo el país. Denominada UNI CEPRELIBRE (LINK), esta herramienta digital ofrece a los postulantes clases grabadas de seis asignaturas fundamentales para preparar el examen de admisión.

Por medio de este sitio, los usuarios pueden acceder a lecciones y ejercicios de álgebra, aritmética, geometría, trigonometría, química y física. Cada asignatura está compuesta por cerca de 20 unidades, que cubren los principales temas evaluados en la prueba de ingreso. El acceso no tiene restricciones y está disponible en cualquier horario desde dispositivos conectados a internet.

Quienes deseen utilizar la plataforma deben ingresar al enlace correspondiente, registrarse con su correo electrónico y completar sus datos personales. Después, pueden consultar los materiales de cada asignatura y descargar boletines para practicar.

Breve historia de la UNI

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) fue fundada en 1876 en Lima como la Escuela Especial de Construcción Civil y de Mecánica de Artes. Su creación respondió a la necesidad de formar profesionales en ingeniería y arquitectura para el desarrollo del país. En 1955, obtuvo el título de universidad, consolidándose como referente académico en ciencias e ingeniería en el Perú.

A lo largo de su historia, la casa de estudios ha impulsado la investigación y la innovación, ampliando su oferta de carreras y fortaleciendo vínculos con el sector industrial. Hoy, es una de las instituciones más prestigiosas en la formación de ingenieros peruanos.