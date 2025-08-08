Perú

UNI anuncia reprogramación de su examen de admisión 2025-2: estas son las nuevas fechas

La Universidad Nacional de Ingeniería señaló que esta medida busca salvaguardar la seguridad de los postulantes ante el paro de transportistas

Por Alejandro Aguilar

Guardar
La UNI recibirá a miles
La UNI recibirá a miles de postulantes en su examen de admisión - Créditos: Andina.

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) anunció, mediante un comunicado, que las fechas de su examen de admisión 2025-2 se reprograman, debido al paro de transportistas que ha sido convocado por diferentes gremios para este lunes 11 de agosto.

  • Examen de aptitud vocacional (solo para Arquitectura): sábado 09 de agosto
  • Examen de aptitud académica y humanidades: miércoles 13 de agosto
  • Examen de matemática: viernes 15 de agosto
  • Examen de física y química: domingo 17 de agosto

“Estos cambios se realizan con el objetivo de garantizar la seguridad de los postulantes, docentes y personal administrativo, evitando inconvenientes durante los días de evaluación”, se lee.

La universidad emitió un comunicado
La universidad emitió un comunicado para explicar las razones de la reprogramación del examen - Créditos: UNI.

Los aspirante deben llevar su ficha de postulante y DNI vigente al ingresar al local, el cual estará habilitado solo en el horario señalado y no se permitirá la entrada una vez cierren las puertas. La UNI recordó que está prohibido ingresar con dispositivos electrónicos al área de examen.

Es importante precisar que para el ciclo 2025-II se han asignado 1.194 plazas, distribuidas según las diferentes modalidades de ingreso —como ordinario, ingreso directo y CEPREUNI— y de acuerdo al tipo de colegio de procedencia, ya sea estatal, particular o mixto. La cantidad disponible varía según la especialidad, y en las carreras con mayor demanda se concentran más vacantes.

La UNI reprogramó su examen
La UNI reprogramó su examen de admisión - Créditos: Andina.

¿Cuáles son las carreras de la UNI?

Estas son las distintas disciplinas que estarán disponibles para este proceso de admisión. La novedad será la carrera de Urbanismo que por primera vez se ofrece en una universidad en el país

  • Arquitectura
  • Física
  • Matemáticas
  • Química
  • Ingeniería Física
  • Informática
  • Ingeniería Sanitaria
  • Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial
  • Ingeniería Ambiental
  • Ingeniería Civil
  • Ingeniería Económica
  • Ingeniería Estadística
  • Ingeniería Eléctrica
  • Ingeniería Electrónica
  • Ingeniería de Telecomunicaciones
  • Ingeniería de Ciberseguridad
  • Ingeniería Geológica
  • Ingeniería Metalúrgica
  • Ingeniería de Minas
  • Ingeniería Industrial
  • Ingeniería de Sistemas
  • Ingeniería de Software
  • Ingeniería Mecánica
  • Ingeniería Mecánica Eléctrica
  • Ingeniería Naval
  • Ingeniería Mecatrónica
  • Ingeniería de Petróleo y Gas Natural
  • Ingeniería Petroquímica
  • Ingeniería Química
  • Ingeniería Textil
  • Ingeniería Aeroespacial
  • Urbanismo

UNI presenta portal con clases gratis para postulantes

De la misma forma, a Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) lanzó una plataforma educativa gratuita dirigida a facilitar el acceso a la formación preuniversitaria en todo el país. Denominada UNI CEPRELIBRE (LINK), esta herramienta digital ofrece a los postulantes clases grabadas de seis asignaturas fundamentales para preparar el examen de admisión.

Por medio de este sitio, los usuarios pueden acceder a lecciones y ejercicios de álgebra, aritmética, geometría, trigonometría, química y física. Cada asignatura está compuesta por cerca de 20 unidades, que cubren los principales temas evaluados en la prueba de ingreso. El acceso no tiene restricciones y está disponible en cualquier horario desde dispositivos conectados a internet.

Quienes deseen utilizar la plataforma deben ingresar al enlace correspondiente, registrarse con su correo electrónico y completar sus datos personales. Después, pueden consultar los materiales de cada asignatura y descargar boletines para practicar.

Breve historia de la UNI

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) fue fundada en 1876 en Lima como la Escuela Especial de Construcción Civil y de Mecánica de Artes. Su creación respondió a la necesidad de formar profesionales en ingeniería y arquitectura para el desarrollo del país. En 1955, obtuvo el título de universidad, consolidándose como referente académico en ciencias e ingeniería en el Perú.

A lo largo de su historia, la casa de estudios ha impulsado la investigación y la innovación, ampliando su oferta de carreras y fortaleciendo vínculos con el sector industrial. Hoy, es una de las instituciones más prestigiosas en la formación de ingenieros peruanos.

Temas Relacionados

UNIexamen de admisiónUniversidad Nacional de Ingenieríaperu-noticias

Últimas Noticias

Más del 90% de vehículos en depósito del Callao son informales y representan un riesgo para los pasajeros

La ATU y expertos de la UNI constataron que la mayoría de cústers y combis intervenidas no cuentan con autorización ni cumplen condiciones mínimas de seguridad

Más del 90% de vehículos

Ministro del Interior culpa a los gobiernos anteriores por falta de chalecos antibalas, pero sigue justificando compra de autos de lujo a altos mandos de la PNP

Carlos Malaver asegura que la carencia de equipos básicos de protección corresponde a gobiernos pasados, pero respalda la compra de autos de lujo adquiridos con fondos originalmente destinados a salud y pensiones

Ministro del Interior culpa a

Resultados de la Kábala: quién ganó el pozo buenazo este 7 de agosto de 2025

La Kábala lleva a cabo tres sorteos a la semana, todos los martes, jueves y sábado, después de las 20:30 horas. Averigüe si fue el afortunado ganador del premio mayor

Resultados de la Kábala: quién

Sereno de noche, asaltante de día: fue contratado para patrullar las calles de SJM, ganaba S/ 3,500 y robaba a vecinos

Sujeto pasó todos los filtros en contratación como serenazgo y comuna distrital indicó que desde el 30 de julio ya no labora en la unidad por “faltas injustificadas”

Sereno de noche, asaltante de

Atrofia cognitiva y reemplazo laboral como amenazas de la IA: ¿Qué propone Cade Educación 2025?

La inteligencia artificial es tema del año y definirá el futuro del trabajo. Cade Educación 2025 se llevará a cabo en agosto y no ignorará la discusión

Atrofia cognitiva y reemplazo laboral
ÚLTIMAS NOTICIAS
Examen de residencias: ninguno de

Examen de residencias: ninguno de los 117 médicos que se presentaron pudo revalidar su nota en la segunda evaluación

El embajador de Japón recordó la tragedia en Hiroshima y Nagasaki: “Hay que tomar conciencia del daño catastrófico de las armas nucleares”

Luego de estar preso por un homicidio, el músico “Pity” Álvarez realizará un recital en el estadio de Vélez

RIGI: YPF destinará USD 400 millones a la producción de biocombustible para aviones en Santa Fe

Javier Milei hablará esta noche por cadena nacional sobre los vetos a las leyes en el Congreso

INFOBAE AMÉRICA
El famoso show de Los

El famoso show de Los Beatles en el Shea Stadium de Nueva York tendrá una celebración especial en un partido de beisbol

Trump ordenó al Ejército atacar a los cárteles de drogas aunque no estén en territorio de Estados Unidos

El Festival de San Sebastián presenta una gran retrospectiva sobre la relevante guionista Lillian Hellman

Anulan el juicio penal de un líder opositor a Evo Morales tras 17 años

La National Gallery de Londres creó un espacio de “opinión ciudadana” para definir su futuro

TELESHOW
Marcos Ginocchio recibió su diploma

Marcos Ginocchio recibió su diploma de abogado: a quién se lo dedicó y los saludos de los ex Gran Hermano

Luego de estar preso por un homicidio, el músico “Pity” Álvarez realizará un recital en el estadio de Vélez

La reacción del padre de Julieta Prandi al mirar a la cara a Claudio Contardi: “Lo único que merece es desprecio”

Gustavo Bermúdez debutó en La Cena de los tontos: el apoyo de Verónica Varano y los looks de las parejas del momento

El conmovedor abrazo de Julieta Prandi con su hermana: “Lograron alejarnos un tiempo, pero hoy estamos acá”