Corte de agua para este lunes 11 de agosto por más de 10 horas en estos distritos: conoce las zonas afectadas

Sedapal comunicó que este lunes 11 de agosto se suspenderá de forma temporal el servicio de agua potable en los distritos de Lurigancho, Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho, Comas y Ate. El corte afectará parcialmente estas áreas por un lapso superior a 10 horas.
Según informó la entidad, la restricción se aplicará de manera escalonada en los distintos sectores, con la finalidad de asegurar la continuidad del suministro en el resto de la capital. La entidad precisó que esta acción busca mejorar la calidad del abastecimiento en Lima.
Ante el anuncio, las autoridades recomendaron a los vecinos de las zonas afectadas adoptar medidas preventivas y almacenar la cantidad necesaria de agua para cubrir sus necesidades básicas mientras dure la interrupción.
¿Cuáles son las zonas afectadas?
A continuación, se especifican los lugares afectados por el corte de agua de Sedapal:
Distrito: Lurigancho
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
Sector 136
Urbanización San Antonio de Carapongo: 1ra etapa, 4ta etapa ampliación, calle 3A, calle 2 y calle 3
Distrito: Villa María del Triunfo
Horario: 8 a.m. - 8 p. m.
Sector 308
- P. J San Gabriel Sector Vallecito Alto
- A. H. Las Rocas de La Paz
- A. H. El Paraíso Mz. G1 y H1
- Asociación de Vivienda La Granja
- A. H. Los Álamos
- A. H. Las Lomas
- A. H. El Mirador del Paraíso II
- A. H. Villa del Paraíso
- A. H. Virgen de Guadalupe
- A. H. Sr. de los Milagros del Paraíso
- A. H. Ampl. del Paraíso
- A. H. Fortaleza del Paraíso
- A. H. Jardines del Paraíso
- A. H. Sector Las Cumbres del Paraíso
- A. H. Las Flores del Paraíso
Distrito: San Juan de Lurigancho
Hora: 9 a. m. - 11:50 p. m.
- Agru. Nevados Star - Santa Elizabeth
- APV Santa Elizabeth II
- Urb. Semi Rústica Canto Grande
- AF Santa Rosa de San Fernando
- Agru. Manos Unidas
- Asoc de Viv Canadá
- Asoc de Viv Josué
- Agru. 27 de Mayo
- Agru. Vista Alegre
- Asoc. de Viv Canadá
- Urb. Ex Country Club
- A.H. Mártires del Periodismo
- Agru. Casuarinas de Mártires
- A.H. Cruz del Calvario
- I.E. Toribio Luzuriaga 132
- Asoc. Las Terrazas de San Gerónimo
- Asoc. Villa Celima
- Agru. Señor de la Esperanza
- Agru. Hijos del Sol
- Agru. Asoc de Vivienda Apurímac
- AF Nevado Star
- AH Villa Nazareth
- Agru. Casuarinas de Mártires
- Agru. Mártires del Periodismo
- Asoc. de Viv. Canadá
- Agrup. Gracia Calvary Chapel
- Agup. Nevados Star
Distrito: Comas
Hora: 9 a. m. - 8 p. m.
- A. H. Collique
- A. H. Milagro de Jesús Comité 32, 33 y 34
- A. H. Milagro de Jesús Comité 35, 36 y 37
- P. J. Milagro de Jesús
Distrito: Ate
Hora: 11 a. m. - 11 p. m.
- APV El Rosario - Esquema Pariachi
- Asoc. El Rosario
- Asoc. de Franciscanos de la Comunidad China del Perú
- Asoc. Pariachi 2da etapa
- Asoc. Filadelfia 4ta etapa
- Asoc. Los Girasoles
- Asoc. Barrio El Descanso
- Asoc. Resid. Villa Hermosa
- Asoc. Prop. El Lúcumo
Consejos para cuidar el agua
- Cierra la llave mientras te cepillas los dientes o te enjabonas las manos.
- Reúne la ropa suficiente antes de usar la lavadora para evitar lavados innecesarios.
- Repara fugas en grifos, inodoros y cañerías apenas las detectes.
- Aprovecha el agua de la lluvia o reutiliza la de lavar frutas y verduras para regar plantas.
- Reduce el tiempo en la ducha y utiliza un balde, en lugar de manguera, para lavar autos o pisos.
- Instala dispositivos ahorradores en llaves y duchas.
- No viertas aceites ni residuos en el desagüe, ya que dificultan la potabilización.