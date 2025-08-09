Perú

Corte de agua para este lunes 11 de agosto por más de 10 horas en estos distritos: conoce las zonas afectadas

Algunas áreas de Lima experimentarán una suspensión temporal en el suministro de agua potable debido a labores de mantenimiento y limpieza programadas en los reservorios

Por Alejandro Aguilar

Guardar
Sedapal anunció que se ejecutarán
Sedapal anunció que se ejecutarán labores de limpieza de reservorio - Créditos: Freepik.

Sedapal comunicó que este lunes 11 de agosto se suspenderá de forma temporal el servicio de agua potable en los distritos de Lurigancho, Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho, Comas y Ate. El corte afectará parcialmente estas áreas por un lapso superior a 10 horas.

Según informó la entidad, la restricción se aplicará de manera escalonada en los distintos sectores, con la finalidad de asegurar la continuidad del suministro en el resto de la capital. La entidad precisó que esta acción busca mejorar la calidad del abastecimiento en Lima.

Ante el anuncio, las autoridades recomendaron a los vecinos de las zonas afectadas adoptar medidas preventivas y almacenar la cantidad necesaria de agua para cubrir sus necesidades básicas mientras dure la interrupción.

Los vecinos deben tomar sus
Los vecinos deben tomar sus precuaciones ante este corte de agua - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

A continuación, se especifican los lugares afectados por el corte de agua de Sedapal:

Distrito: Lurigancho

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Sector 136

Urbanización San Antonio de Carapongo: 1ra etapa, 4ta etapa ampliación, calle 3A, calle 2 y calle 3

Distrito: Villa María del Triunfo

Horario: 8 a.m. - 8 p. m.

Sector 308

  • P. J San Gabriel Sector Vallecito Alto
  • A. H. Las Rocas de La Paz
  • A. H. El Paraíso Mz. G1 y H1
  • Asociación de Vivienda La Granja
  • A. H. Los Álamos
  • A. H. Las Lomas
  • A. H. El Mirador del Paraíso II
  • A. H. Villa del Paraíso
  • A. H. Virgen de Guadalupe
  • A. H. Sr. de los Milagros del Paraíso
  • A. H. Ampl. del Paraíso
  • A. H. Fortaleza del Paraíso
  • A. H. Jardines del Paraíso
  • A. H. Sector Las Cumbres del Paraíso
  • A. H. Las Flores del Paraíso
Sedapal suspenderá el servicio de
Sedapal suspenderá el servicio de agua en varios distritos de Lima - Créditos: Freepik.

Distrito: San Juan de Lurigancho

Hora: 9 a. m. - 11:50 p. m.

  • Agru. Nevados Star - Santa Elizabeth
  • APV Santa Elizabeth II
  • Urb. Semi Rústica Canto Grande
  • AF Santa Rosa de San Fernando
  • Agru. Manos Unidas
  • Asoc de Viv Canadá
  • Asoc de Viv Josué
  • Agru. 27 de Mayo
  • Agru. Vista Alegre
  • Asoc. de Viv Canadá
  • Urb. Ex Country Club
  • A.H. Mártires del Periodismo
  • Agru. Casuarinas de Mártires
  • A.H. Cruz del Calvario
  • I.E. Toribio Luzuriaga 132
  • Asoc. Las Terrazas de San Gerónimo
  • Asoc. Villa Celima
  • Agru. Señor de la Esperanza
  • Agru. Hijos del Sol
  • Agru. Asoc de Vivienda Apurímac
  • AF Nevado Star
  • AH Villa Nazareth
  • Agru. Casuarinas de Mártires
  • Agru. Mártires del Periodismo
  • Asoc. de Viv. Canadá
  • Agrup. Gracia Calvary Chapel
  • Agup. Nevados Star

Distrito: Comas

Hora: 9 a. m. - 8 p. m.

  • A. H. Collique
  • A. H. Milagro de Jesús Comité 32, 33 y 34
  • A. H. Milagro de Jesús Comité 35, 36 y 37
  • P. J. Milagro de Jesús
Varios distritos de Lima se
Varios distritos de Lima se quedarán sin el servicio de agua por varias horas - Créditos: Andina.

Distrito: Ate

Hora: 11 a. m. - 11 p. m.

  • APV El Rosario - Esquema Pariachi
  • Asoc. El Rosario
  • Asoc. de Franciscanos de la Comunidad China del Perú
  • Asoc. Pariachi 2da etapa
  • Asoc. Filadelfia 4ta etapa
  • Asoc. Los Girasoles
  • Asoc. Barrio El Descanso
  • Asoc. Resid. Villa Hermosa
  • Asoc. Prop. El Lúcumo

Consejos para cuidar el agua

  • Cierra la llave mientras te cepillas los dientes o te enjabonas las manos.
  • Reúne la ropa suficiente antes de usar la lavadora para evitar lavados innecesarios.
  • Repara fugas en grifos, inodoros y cañerías apenas las detectes.
  • Aprovecha el agua de la lluvia o reutiliza la de lavar frutas y verduras para regar plantas.
  • Reduce el tiempo en la ducha y utiliza un balde, en lugar de manguera, para lavar autos o pisos.
  • Instala dispositivos ahorradores en llaves y duchas.
  • No viertas aceites ni residuos en el desagüe, ya que dificultan la potabilización.

Temas Relacionados

corte de aguaSedapalLuriganchoVilla María del Triunfoperu-noticias

Últimas Noticias

Los dos países asiáticos donde Perú ahora compra más juguetes para piñatas o ‘sorpresitas’

Los juguetes vendidos en paquetes “surtidos” han aumentado en importaciones al Perú, pero especialmente destacan dos naciones del Asia

Los dos países asiáticos donde

Colgate ordena retirado de 3 millones de pastas dentales por riesgo a la salud: La mayoría ya se había vendido

Retirado del mercado. Indecopi informa que luego del anuncio del Digemid sobre las pastas dentales con fluoruro de estaño y la controversia de la marca en varios países, Colgate finalmente decidió sacar este producto

Colgate ordena retirado de 3

Cuánto tiempo dura el censado de cada vivienda y otras preguntas frecuentes sobre los Censos Nacionales 2025

Miles de censistas seleccionados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) recorren el país recopilando datos de todas las viviendas

Cuánto tiempo dura el censado

Cuál es el precio de la gasolina en Lima este 9 de agosto

El costo de los combustibles se definen por una serie de variables tanto nacionales como internacionales

Cuál es el precio de

Juez deja en libertad a alcalde de Medio Mundo que agredió a su pareja: PJ negó nueve meses de prisión preventiva

El magistrado Jesús Maicol Asencios Solís ordenó comparencia con restricciones a Diego Cadillo. La Fiscalía apeló la decisión, mientras la población y familiares de la víctima expresan su rechazo a la medida judicial

Juez deja en libertad a
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detuvieron en Barracas a dos

Detuvieron en Barracas a dos hombres de nacionalidad peruana: tenían pedido de captura internacional y uno era buscado por abuso sexual de menores

Axel Kicillof habló sobre una posible candidatura de Máximo Kirchner en octubre: “No hay veto para nadie, pero tenemos que ponernos de acuerdo entre todos”

El dólar después de octubre: a cuánto se iría la cotización luego de las elecciones

El oficialismo atribuye la derrota en Diputados a las elecciones y asegura que no se repetirá con los vetos

Un centro de esquí de la Patagonia cerró casi dos meses antes su temporada invernal por la falta de nieve

INFOBAE AMÉRICA
“La gran ola de Kanagawa”

“La gran ola de Kanagawa” llegó a México: el icónico grabado deslumbra en el Museo Franz Mayer

El Consejo de Seguridad de la ONU aplazó para el domingo la reunión de urgencia sobre el plan de Israel para Gaza

COP30 en Belém: tensión diplomática entre los países más pobres y Brasil por los exorbitantes precios de los hoteles

Italia realizó el primer lanzamiento de ayuda humanitaria en Gaza y el Reino Unido anunció que destinará más fondos

Ucrania denunció una nueva ola de ataques rusos durante la madrugada con 47 drones y dos misiles de crucero

TELESHOW
Thiago Medina habló de los

Thiago Medina habló de los rumores que lo vinculan con una ex Gran Hermano: “No estoy negado a nada”

El gran regreso de Pablo Alarcón a los escenarios después de su internación: “El dolor está para enseñarnos”

Emily Lucius: “Cuando me cancelaron en el Hotel de los Famosos estuve casi un mes sin dormir y sin comer”

Abel Pintos canta para y con su público, como en el living de casa

Halit Ergenç, el galán de Las mil y una noches y El sultán, con Susana y Marley: “El amor de la gente es lo más valioso”