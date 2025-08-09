Corte de agua para este lunes 11 de agosto por más de 10 horas en estos distritos: conoce las zonas afectadas

Sedapal anunció que se ejecutarán labores de limpieza de reservorio - Créditos: Freepik.

Sedapal comunicó que este lunes 11 de agosto se suspenderá de forma temporal el servicio de agua potable en los distritos de Lurigancho, Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho, Comas y Ate. El corte afectará parcialmente estas áreas por un lapso superior a 10 horas.

Según informó la entidad, la restricción se aplicará de manera escalonada en los distintos sectores, con la finalidad de asegurar la continuidad del suministro en el resto de la capital. La entidad precisó que esta acción busca mejorar la calidad del abastecimiento en Lima.

Ante el anuncio, las autoridades recomendaron a los vecinos de las zonas afectadas adoptar medidas preventivas y almacenar la cantidad necesaria de agua para cubrir sus necesidades básicas mientras dure la interrupción.

Los vecinos deben tomar sus precuaciones ante este corte de agua - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

A continuación, se especifican los lugares afectados por el corte de agua de Sedapal:

Distrito: Lurigancho

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Sector 136

Urbanización San Antonio de Carapongo: 1ra etapa, 4ta etapa ampliación, calle 3A, calle 2 y calle 3

Distrito: Villa María del Triunfo

Horario: 8 a.m. - 8 p. m.

Sector 308

P. J San Gabriel Sector Vallecito Alto

A. H. Las Rocas de La Paz

A. H. El Paraíso Mz. G1 y H1

Asociación de Vivienda La Granja

A. H. Los Álamos

A. H. Las Lomas

A. H. El Mirador del Paraíso II

A. H. Villa del Paraíso

A. H. Virgen de Guadalupe

A. H. Sr. de los Milagros del Paraíso

A. H. Ampl. del Paraíso

A. H. Fortaleza del Paraíso

A. H. Jardines del Paraíso

A. H. Sector Las Cumbres del Paraíso

A. H. Las Flores del Paraíso

Sedapal suspenderá el servicio de agua en varios distritos de Lima - Créditos: Freepik.

Distrito: San Juan de Lurigancho

Hora: 9 a. m. - 11:50 p. m.

Agru. Nevados Star - Santa Elizabeth

APV Santa Elizabeth II

Urb. Semi Rústica Canto Grande

AF Santa Rosa de San Fernando

Agru. Manos Unidas

Asoc de Viv Canadá

Asoc de Viv Josué

Agru. 27 de Mayo

Agru. Vista Alegre

Asoc. de Viv Canadá

Urb. Ex Country Club

A.H. Mártires del Periodismo

Agru. Casuarinas de Mártires

A.H. Cruz del Calvario

I.E. Toribio Luzuriaga 132

Asoc. Las Terrazas de San Gerónimo

Asoc. Villa Celima

Agru. Señor de la Esperanza

Agru. Hijos del Sol

Agru. Asoc de Vivienda Apurímac

AF Nevado Star

AH Villa Nazareth

Agru. Casuarinas de Mártires

Agru. Mártires del Periodismo

Asoc. de Viv. Canadá

Agrup. Gracia Calvary Chapel

Agup. Nevados Star

Distrito: Comas

Hora: 9 a. m. - 8 p. m.

A. H. Collique

A. H. Milagro de Jesús Comité 32, 33 y 34

A. H. Milagro de Jesús Comité 35, 36 y 37

P. J. Milagro de Jesús

Varios distritos de Lima se quedarán sin el servicio de agua por varias horas - Créditos: Andina.

Distrito: Ate

Hora: 11 a. m. - 11 p. m.

APV El Rosario - Esquema Pariachi

Asoc. El Rosario

Asoc. de Franciscanos de la Comunidad China del Perú

Asoc. Pariachi 2da etapa

Asoc. Filadelfia 4ta etapa

Asoc. Los Girasoles

Asoc. Barrio El Descanso

Asoc. Resid. Villa Hermosa

Asoc. Prop. El Lúcumo

Consejos para cuidar el agua

Cierra la llave mientras te cepillas los dientes o te enjabonas las manos.

Reúne la ropa suficiente antes de usar la lavadora para evitar lavados innecesarios.

Repara fugas en grifos, inodoros y cañerías apenas las detectes.

Aprovecha el agua de la lluvia o reutiliza la de lavar frutas y verduras para regar plantas.

Reduce el tiempo en la ducha y utiliza un balde, en lugar de manguera, para lavar autos o pisos.

Instala dispositivos ahorradores en llaves y duchas.

No viertas aceites ni residuos en el desagüe, ya que dificultan la potabilización.