Perú

César Acuña vuelve a deslindar de la inseguridad en La Libertad: “El responsable es la PNP y no el gobernador”

En medio de la crisis por la violencia criminal en la región, la autoridad reiteró que su rol es solo de coordinación, pese a que preside el Comité Regional de Seguridad Ciudadana

David Solar Silva

Por David Solar Silva

Guardar
César Acuña, gobernador de La
César Acuña, gobernador de La Libertad, justificó sus viajes en el extranjeros en medio de crisis de inseguridad en la región. (Foto: Infobae Perú/Canal N/Agencia Andina)

La Libertad atraviesa una de sus peores etapas de inseguridad, con el incremento de crímenes y acciones de bandas organizadas que han tomado varias zonas de la región. En este contexto, el gobernador regional, César Acuña, volvió a deslindar responsabilidad directa sobre la situación, señalando que la obligación de garantizar la seguridad recae exclusivamente en la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Constitucionalmente, el responsable de dar seguridad es la Policía Nacional. No es el gobernador. La gente está tan mal informada. Nosotros estamos invirtiendo cerca de 90 millones en seguridad ciudadana”, afirmó Acuña durante una entrevista en un medio local, defendiendo su posición frente a las críticas.

La declaración recordó a muchos ciudadanos sus palabras de febrero de 2025, cuando, en una conferencia de prensa, dijo: “¿Y yo qué podría hacer en Trujillo ahorita si hay un asalto? ¿Yo qué podría hacer en Trujillo si hay una bomba? Estar presente. Ahí tienes a la Policía Nacional”.

Durante la entrevista, el conductor le recordó que, como gobernador, preside el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) de La Libertad, lo que lo coloca como autoridad encargada de liderar y articular acciones en esta materia. Sin embargo, Acuña reiteró: “El gobernador solamente coordina. Tú mismo has dicho, coordina”.

Reacciones y análisis

(Foto: Composición Infobae)
(Foto: Composición Infobae)

La respuesta del gobernador no pasó desapercibida entre los ciudadanos. Algunos vecinos de la región, entrevistados por el mismo medio, coincidieron en que la labor operativa recae en la PNP, pero subrayaron que esto no exime al Gobierno Regional de su papel de coordinación activa.

“Quien se encarga de ejecutar todo lo que son los operativos es la Policía. Eso no quiere decir que el Gobierno Regional se hace el loco, se desliga”, comentó un vecino. Otro agregó: “La responsabilidad es de la Policía, del Ministerio del Interior. Sin embargo, el Gobierno Regional debería coordinar eso. Hay que tenerlo claro”.

Consultado sobre la pertinencia de la afirmación de Acuña, el especialista en temas electorales y de gestión pública, José Tello, señaló que la interpretación del gobernador es “inexacta”. Explicó que, según la Ley de Bases de la Descentralización y la Ley de Gobiernos Regionales, el Gobierno Regional tiene un mandato expreso para diseñar planes de seguridad ciudadana a nivel regional y coordinar recursos con la Policía Nacional.

(Foto: Difusión)
(Foto: Difusión)

“El Gobierno Regional es un articulador entre el gobierno nacional y el gobierno local. Tiene el deber de fortalecer la participación vecinal en materia de seguridad ciudadana y de ajustar recursos para la labor policial”, detalló Tello, añadiendo que este rol no se limita a la mera coordinación pasiva.

Contexto político y cuestionamientos

Las declaraciones de Acuña se producen mientras enfrenta denuncias de presunta corrupción. Entre ellas, destaca un reportaje difundido por el programa Panorama que reveló contratos millonarios adjudicados por el Gobierno Regional de La Libertad a una empresaria sin título profesional.

Estos señalamientos se suman a un ambiente político y social marcado por la preocupación ciudadana por la inseguridad. Según cifras del propio Comité Regional de Seguridad Ciudadana, la criminalidad en la región ha crecido en los últimos años, con un aumento de delitos como homicidios, extorsiones y robos armados, especialmente en la provincia de Trujillo.

Mientras tanto, diversas organizaciones vecinales y gremiales han pedido que se implemente un plan integral que involucre a la PNP, el Ministerio Público, las municipalidades y el Gobierno Regional para enfrentar el problema. El rol de Acuña como presidente del Coresec lo coloca en el centro de la exigencia ciudadana de asumir un liderazgo más activo frente a la crisis.

Temas Relacionados

César AcuñaInseguridad ciudadanaSicariatoLa LibertadPNPperu-noticias

Últimas Noticias

André Carrillo sufrió una fuerte lesión que lo llevó a una intervención quirúrgica: temporada acabada por recuperación larga

La salud del mediocentro de Perú le exige alejarse de los gramados por tiempo indeterminado. Una operación del tobillo da por terminada su aparición en la actual temporada del Brasileirao y Copa Brasil

André Carrillo sufrió una fuerte

Universitario vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El cuadro de Jorge Fossati buscará una victoria ante la ‘misilera’ para mantener su invicto en el estadio Monumental y tomar la punta de esta segunda fase. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Sport Boys EN

Antonio Rizola hizo autocrítica tras derrota ante Colombia y advirtió sobre Venezuela: “No piensen que ganaremos solo porque somos Perú”

El técnico brasileño aceptó las falencias de la selección peruana y advirtió a los hinchas sobre el encuentro contra la ‘vinotinto’ por el quinto lugar de la Copa Panamericana de Vóley

Antonio Rizola hizo autocrítica tras

Encuentran “cuerpo extraño” en interior de gaseosa Coca-Cola: Indecopi sancionó con S/ 26.750

Según lo establecido en la resolución, la compañía vulneró lo dispuesto en el Código de Protección y Defensa del Consumidor al poner en el mercado un producto que no garantizaba los niveles de seguridad y calidad que un usuario razonablemente podría exigir

Encuentran “cuerpo extraño” en interior

Golpe a la minería ilegal en frontera Perú-Ecuador deja seis detenidos y arsenal de guerra incautado en el Cenepa

Un enfrentamiento armado en la región de Amazonas terminó con la captura de presuntos integrantes de una red criminal dedicada a la extracción ilegal de oro, además de la incautación de armas y químicos peligrosos

Golpe a la minería ilegal
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Es recomendable comer avena todos

¿Es recomendable comer avena todos los días? Qué dicen los nutricionistas

Revocaron la condena a perpetua a los acusados del crimen de Otoño Uriarte, ocurrido hace más de dos décadas

El Gobierno habilitó a una empresa de Estados Unidos a ofrecer tecnología 5G satelital

Marca por marca, qué autos se venden a tasa 0% en la Argentina

Julieta Silva, la mujer que atropelló y mató a su novio en Mendoza, ahora fue acusada por secuestrar a su pareja

INFOBAE AMÉRICA
Miles de israelíes se volvieron

Miles de israelíes se volvieron a movilizar en Tel Aviv para pedir la liberación de los rehenes y el fin de la guerra en Gaza

El régimen de Irán amenazó con bloquear el corredor impulsado por EEUU en el marco del acuerdo de paz entre Azerbaiyán y Armenia

Ucrania atacó un depósito de drones kamikaze en la región rusa de Tatarstán

Astronautas de la Crew-10 de SpaceX completaron su misión y regresaron a la Tierra tras cinco meses en la Estación Espacial Internacional

Reino Unido, Australia, Canadá y Alemania exigieron al dictador Aleksandr Lukashenko frenar la represión en Bielorrusia

TELESHOW
Lali Espósito contó cómo nació

Lali Espósito contó cómo nació su amistad con Kylie Minogue: “Me dijo si me podía conocer”

Benjamín Vicuña se reencontró con sus hijos tras su viaje a Turquía con la China Suárez: el video

La tarde de campo de Daniela Celis y Thiago Medina con Julieta Poggio y Nacho Castañares: “En familia”

Dalma y Gianinna Maradona con Claudia Villafañe en Nueva York: de los homenajes a Diego al recital de Damas Gratis

El video de Cris Morena y el mensaje de Lali Espósito por el cumpleaños de Cande Vetrano: “Te abrazo siempre”