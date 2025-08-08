Perú

Triple asesinato en pollería de Lurín: video de seguridad revela el accionar de los sicarios y cómplices

Una cámara de seguridad será clave en el crimen de Erick René Vicencio, Hermenegilda Berrocal del Carpio y Carmen Uzcátegui Adán. Asimismo, la Policía Nacional del Perú no descarta que el hecho tenga relación con el cobro de cupos

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Una grabación de una cámara de seguridad ha evidenciado cómo ocurrió el triple crimen en la pollería ‘La esquina del sabor’, ubicada en el distrito de Lurín, donde la noche del miércoles fueron asesinadas tres personas. El registro evidencia que en el ataque participaron al menos cinco personas distribuidas en dos motocicletas y otro sujeto que tuvo el papel de “campana”.

El atentado se produjo sobre la avenida Jorge Díaz, en el asentamiento Julio C. Tello. El video muestra el desplazamiento de un joven, con el rostro descubierto, que merodea la zona y vigila insistentemente frente al local. Permanece en actitud sospechosa durante varios minutos en el parque, a la espera de la llegada de los motociclistas.

En paralelo, dos motocicletas se acercan al establecimiento. La primera traslada a dos hombres. Uno de ellos, vestido con una polera con la que cubre parcialmente su rostro, permanece atento a las acciones del joven campana. Según se observa en el video, el joven duda en avanzar un tramo de la vereda y, al llegar a la esquina, se percata de la llegada del vehículo motorizado.

Video del sicario que asesinó
Video del sicario que asesinó tres personas en el interior de una pollería de Lurín| Latina Noticias

Instantes después hace su aparición una segunda motocicleta, donde estaba el sicario. Este desciende, atraviesa la avenida y entra directamente al local. Testigos presenciales relataron que en el interior se encontraban dos mujeres, Hermenegilda Berrocal del Carpio y Carmen Uzcátegui Adán, quienes eran las encargadas de la cocina del negocio.

Pocos segundos después, el dueño de la pollería, Erick René Vicencio Huamaní, sale del negocio gravemente herido, cae en la vereda y pierde la vida tras el ataque. Desde imágenes captadas por otra cámara, se advierte el momento en que un trabajador sale exaltado con una silla, intentando defenderse frente al sicario que huye rápidamente del lugar. El agresor aborda la segunda motocicleta, que lo esperaba a pocos metros, y junto a sus cómplices se da a la fuga.

Tres personas fueron asesinadas en
Tres personas fueron asesinadas en Lurín | Foto cortesía: RPP Noticias

Caso en investigación

Hasta el momento, la Policía Nacional investiga la implicancia de al menos cinco personas: tres en las motocicletas y el joven campana que transitó con el rostro a la vista. Se reveló que el establecimiento tenía apenas tres meses de funcionamiento y que las víctimas, quienes también manejaban otros negocios vinculados al alquiler de vehículos, habrían recibido amenazas extorsivas en fechas previas, aunque estas versiones aún no han sido confirmadas oficialmente.

“Aquí hay cámaras, hay dos. Hay que investigar bien para ver qué ha sucedido. Pido justicia y quiero saber quién es”, manifestó el padre de Hermenegilda Berrocal del Carpio, una de las víctimas.

La comisaría de Villa Alejandro se encuentra a cargo de la investigación, por lo que las cámaras de seguridad serán claves para conocer los pasos de los sicarios. Asimismo, se espera que el sistema de videovigilancia de la Municipalidad de Lurín proporcione registros adicionales que permitan identificar a los responsables y esclarecer los detalles del caso. Las diligencias policiales continúan en el intento de determinar el móvil y dar con el paradero de los implicados.

Tres personas fueron asesinadas en
Tres personas fueron asesinadas en Lurín | Foto cortesía: RPP Noticias

Los vecinos se vieron sorprendidos por el hecho, debido a que el negocio está ubicado frente a un parque, donde existen diversos negocios.

