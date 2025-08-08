Perú

Censos 2025: cadena de WhatsApp antigua circula en varios países y genera alarma en ciudadanos

Esta alerta no es nueva. Portales de verificación como detectaron el mensaje en Colombia desde el año pasado

En las últimas semanas, distintos grupos de WhatsApp en Perú han difundido una cadena que advierte sobre supuestos funcionarios del Ministerio del Interior que visitan viviendas bajo el pretexto de verificar información para los censos. Según el mensaje, estos individuos solicitan datos personales y utilizan el argumento del censo como excusa para cometer robos. El texto alerta: “Hay un grupo de personas yendo de puerta en puerta haciéndose pasar por empleados de Asuntos Internos. Tienen documentos y membretes del Ministerio del Interior y afirman que necesitan verificar que todos tengan una identificación válida para el próximo censo. Roban casas. Están en todas partes y lucen elegantes”.

El mensaje, además, pide difundir la advertencia a familiares y amigos. Sugiere que estos falsos funcionarios solicitan fotografías, huellas digitales y exhiben listados, laptops y dispositivos biométricos.

Origen y circulación regional de la cadena

Esta alerta no es nueva. Portales de verificación como cazadoresdefakenews.info detectaron el mensaje en Colombia desde el año pasado. En junio de 2024, este sitio digital advirtió que se trata de un bulo que ha ido replicándose en países como Venezuela, República Dominicana y que, recientemente, ha llegado a Perú. El Gobierno colombiano desmintió la cadena en su momento, la misma que se había compartido en publicaciones en redes sociales como Facebook y X.

Alerta del INEI y la vigilancia ciudadana

Pese a que se trata de una cadena antigua, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de Perú aseveró que ha recibido reportes sobre presuntas personas que dicen ser funcionarios públicos y visitan viviendas para “verificar identificaciones” previo al Censo Nacional y advirtió que estas prácticas son falsas y podrían estar vinculadas a intentos de robo o fraude. Cabe indicar que el INEI no ha compartido fotos ni videos de los supuestos falsos funcionarios ni alguna denuncia por el momento, como sí lo ha hecho en otro caso de supuesta agresión verbal contra una censista.

El INEI aclaró que los censistas oficiales se identifican con uniforme, credencial y un código QR verificable. Además, no solicitan fotografías, huellas digitales ni información adicional fuera de los cuestionarios establecidos. También recalcó que el Gobierno no promueve iniciativas para que funcionarios ingresen a domicilios particulares fuera de los lineamientos del operativo censal.

El INEI instó a la ciudadanía a denunciar cualquier intento sospechoso ante las autoridades correspondientes y no brindar información fuera de los canales oficiales.

Importancia de los censos nacionales

Los censos nacionales constituyen el mayor operativo estadístico del Perú. Según el propio INEI, estos ejercicios permiten obtener datos precisos sobre la cantidad de habitantes, su distribución, condiciones de vida, acceso a servicios y necesidades. El titular del INEI, Gaspar Morán Flores, remarca que la información recopilada resulta clave para formular políticas públicas, destinar recursos a salud, educación y vivienda, y orientar inversiones tanto públicas como privadas.

Participar en el censo es obligatorio y la información que se recopila goza de confidencialidad. Ningún dato es usado con fines policiales, fiscales o judiciales. Toda interacción con censistas debe realizarse siguiendo los protocolos de seguridad ya conocidos, y la ciudadanía puede verificar la identidad del personal a través del código QR mostrado en su credencial.

