Perú

Qué significa soñar con un ser querido fallecido, según la psicología

A muchas personas les ocurre durante etapas difíciles o en fechas especiales, y aunque puede parecer una coincidencia, hay explicaciones psicológicas que ayudan a comprender mejor lo que sucede en esos momentos nocturnos

Evelin Meza Capcha

Evelin Meza Capcha

El inconsciente puede recrear conversaciones
El inconsciente puede recrear conversaciones pendientes con personas fallecidas como parte del proceso emocional.

Soñar con una persona querida que ya ha muerto es una experiencia emocionalmente intensa y, para muchas personas, profundamente significativa. En el campo de la psicología, este fenómeno no se considera algo sobrenatural ni una premonición, sino un reflejo del mundo emocional de quien sueña. Especialistas coinciden en que estos sueños están íntimamente ligados al proceso de duelo, la nostalgia y los sentimientos no resueltos.

Una manifestación del proceso de duelo

Según diversos estudios en psicología clínica, soñar con un ser querido fallecido es parte del procesamiento mental y emocional de una pérdida significativa. El cerebro, durante el sueño, puede buscar integrar la ausencia de esa persona en la vida cotidiana del doliente. En especial, si la pérdida ha sido reciente o no ha sido completamente asumida, es frecuente que aparezca en los sueños como una manera de revivir momentos compartidos o de cerrar ciclos inconclusos.

Estos sueños pueden surgir también cuando no se ha podido despedir adecuadamente del ser querido, como en los casos de muertes repentinas o cuando no hubo oportunidad de expresar afectos o resolver conflictos. Así, el inconsciente recrea escenarios que permiten esa despedida simbólica.

Simbolismo emocional y psicológico

Desde una perspectiva psicológica, los sueños con fallecidos no deben interpretarse literalmente. En lugar de verlos como visitas del más allá, se les entiende como símbolos del estado interno de quien sueña. Es decir, el fallecido puede representar una parte importante de la historia personal, una fuente de afecto, sabiduría o incluso conflicto no resuelto.

Expertos afirman que estas experiencias
Expertos afirman que estas experiencias oníricas pueden surgir en fechas importantes o etapas de cambio vital.

Entre los significados más comunes que los psicólogos han identificado están:

  • Procesamiento del duelo, ya sea reciente o antiguo, como forma de afrontar emociones inconscientes que aún permanecen latentes.
  • Deseo de conexión emocional, especialmente si el sueño ocurre en fechas significativas como aniversarios, cumpleaños o momentos de cambio vital.
  • Asuntos pendientes, como palabras no dichas, disculpas no ofrecidas o situaciones que no se pudieron resolver en vida.
  • Guía simbólica, cuando en el sueño el ser querido aparece dando consejos, protección o incluso señales de apoyo.
  • Reflejo del estado emocional actual, en contextos de ansiedad, incertidumbre o crisis personal, donde el recuerdo del fallecido puede representar seguridad o claridad.

¿Qué hacer si estos sueños se repiten o afectan el bienestar?

Aunque muchas veces estos sueños son reconfortantes, no siempre ocurre así. Hay personas que se despiertan angustiadas, confundidas o con un sentimiento de pérdida renovado. Si los sueños con personas fallecidas se vuelven frecuentes o perturbadores, es importante atenderlos adecuadamente.

Los psicólogos recomiendan algunas acciones que pueden ayudar a entender y procesar estas experiencias:

La psicología considera que los
La psicología considera que los sueños con fallecidos pueden ser una manifestación del duelo no resuelto. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Registrar los sueños: Anotar los detalles del sueño y cómo te sentiste al despertar puede ayudarte a detectar patrones, símbolos recurrentes o emociones persistentes.
  • Reflexionar sobre tu contexto emocional actual: Preguntarte si estás atravesando algún cambio, situación estresante o si hay temas emocionales sin resolver.
  • Buscar ayuda profesional, especialmente si los sueños generan ansiedad, tristeza prolongada o interfieren con la rutina. Un psicólogo especializado en duelo puede facilitar el procesamiento de esas emociones y promover una integración más saludable de la pérdida.

El valor emocional de los sueños con fallecidos

Para muchas personas, soñar con un ser querido que ya no está puede traer consuelo, calidez o una sensación de compañía. Incluso si la experiencia no se repite, el recuerdo del sueño puede quedar como un instante emocional valioso. No obstante, cuando estos sueños generan inquietud o aparecen con frecuencia, conviene verlos como una señal de que el proceso emocional necesita atención.

La psicología actual entiende el duelo como una vivencia compleja y no lineal. Así, los sueños forman parte del camino para aceptar una pérdida y encontrar un nuevo equilibrio emocional. En lugar de temerlos o ignorarlos, se recomienda explorarlos con apertura y cuidado, ya que pueden ser una puerta hacia una mayor comprensión personal.

