Perú

Gian Piero Díaz reaparece en Willax, niega su salida del canal y aclara su futuro televisivo: “Me quedo acá”

Tras generar sorpresa con su aparición en ‘Esto es Guerra’, el conductor reapareció en su programa ‘Entrometidos’ para explicar lo ocurrido y asegurar que continúa en Willax

Cecilia Arias

Por Cecilia Arias

Guardar

Gian Piero Díaz sorprendió al público y a sus colegas de Willax TV al aparecer este martes 5 de agosto en ‘Esto es Guerra’, marcando su regreso al reality de competencia de América Televisión. Su presencia en ese espacio encendió las redes sociales y generó especulaciones sobre su permanencia en ‘Entrometidos con Gian Piero Díaz’, el programa que lidera en Willax.

Al día siguiente, el conductor reapareció en ‘Entrometidos’ y aclaró lo sucedido. “Yo sigo siendo parte de Willax Televisión. Yo sinceramente no entiendo cómo está pasando esto, pero está pasando”, dijo acerca de los rumores que ponían en duda su continuidad en el canal.

Durante la emisión del programa, sus compañeros Flor Ortola y Gino Tassara le hicieron preguntas sobre los motivos de su visita a América TV. Ante la consulta directa de Tassara sobre si continuaría al frente de ‘Entrometidos’, Gian Piero fue enfático.

“Me quedo acá. Yo he dicho ‘yo me voy a retirar (jubilar) en Willax’. Yo la relación que tengo con Willax es una relación muy bonita, es una relación de amistad, de cariño, de respeto, de poder hacer un montón de cosas”.

En tono más relajado, bromeó sobre el equipo de producción: “Aunque no tengamos el mejor equipo de producción (risas)… Pero finalmente, lo que venga de aquí en adelante no depende de mí. Es una fuerza superior la que está moviendo los hilos”, comentó entre risas, aunque dejando en el aire la posibilidad de que haya decisiones que escapen a su control.

Entre bromas y torres de vasos: así fue recibido Gian Piero en su retorno a Willax

Su retorno al set de ‘Entrometidos’ estuvo cargado de humor. Gino Tassara abrió el programa con una lluvia de bromas dirigidas al conductor. “¿Quién es el nuevo conductor?, ¿Qué hace acá?, ¿Qué hace ese señor acá? No, que se vaya”, dijo en tono sarcástico, provocando las risas del equipo en el set.

Así fue recibido Gian Piero en su retorno a Willax: Entre bromas y torres de vasos. Video: TikTok @josepastord / Willax TV

Incluso, recreó uno de los juegos clásicos de ‘Esto es Guerra’, armando torres con vasos para “hacerlo sentir en casa”. “Para que te sientas identificado. Para que te sientas en casa, en tu otra casa”, le dijo a Gian Piero, quien no dudó en responder con picardía: “Encima lo haces mal”, mientras derribaba la improvisada torre.

Las bromas no se limitaron al juego. También hubo indirectas sobre si su aparición en América TV tenía que ver con una oferta económica. “¿Han puesto buena plata, o qué?”, le preguntó Flor Ortola. Ante esto, Gino Tassara intervino: “No todo es dinero, también es pasión, querer hacer cosas, tratar de crear alianzas”, dando a entender que hay factores más allá de lo económico en juego.

Reacciones en Willax tras la sorpresiva aparición en EEG

El anuncio de la presencia de Gian Piero Díaz en ‘Esto es Guerra’ tomó por sorpresa a todos en Willax, sobre todo porque no avisó previamente a su equipo. Andrea Arana y Gino Tassara, quienes conducen junto a él el programa ‘Entrometidos’, expresaron su desconcierto en vivo.

En la edición del martes 5 de agosto, Arana señaló que esperaba su retorno tras unas vacaciones programadas. “Hay una silla que está vacía, hay una silla que se supone que debió ser llenada por Gian Piero, ya que se acababan sus vacaciones. Este programa se llama ‘Entrometidos con Gian Piero Díaz’ y Gian Piero Díaz, ni sus luces”, dijo con tono de molestia.

Gino, por su parte, mostró una actitud más conciliadora al inicio, pero dejó claro que no sabía nada del supuesto regreso a América TV. “Creo que ha tenido un percance, porque no creo que nos va a traicionar. Es show”, comentó, refiriéndose a las promociones que lanzaba ‘Esto es Guerra’ en esos días.

Compañeros de Gian Piero Díaz en Willax TV muestran su descontento.

Horas después, al confirmarse su presencia en EEG, los rumores se intensificaron. Sin embargo, los conductores de Entrometidos prefirieron creer que todo formaba parte de una estrategia del canal rival.

“Todo lo que están haciendo es show, es un juego de marketing para que la gente encienda ese programa (...) no creo que Piero se vaya del programa”, dijo Tassara en cámara.

Pese al alboroto mediático, Gian Piero Díaz aclaró que su vínculo con Willax continúa firme y que su aparición en América Televisión fue parte de un acuerdo que, por ahora, no interfiere con sus labores actuales.

No brindó mayores detalles sobre si se tratará de una colaboración puntual o una participación recurrente en ‘Esto es Guerra’, pero sí dejó en claro su compromiso con el canal que le ha dado espacio para crecer.

Temas Relacionados

Gian Piero DíazWillaxEsto es GuerraEntrometidosperu-entretenimiento

Últimas Noticias

Qué hacer cuando te niegan atención en EsSalud o Minsa y tus derechos como paciente

Cada año, miles de personas enfrentan demoras, falta de medicinas o simplemente no reciben ayuda en hospitales públicos, a pesar de que existen leyes que garantizan su derecho a un trato justo y oportuno

Qué hacer cuando te niegan

Zully, la joven de Los Olivos que conquistó TikTok y que ya suma más de 3 millones de seguidores

Su estilo fresco, espontáneo y auténtico conectó con miles de jóvenes, especialmente mujeres, que hoy conforman su comunidad: las gatchurras

Zully, la joven de Los

Caldo de gallina: 7 enfermedades que se pueden prevenir al tomar esta tradicional sopa peruana

Esta es una sopa cargada de vitaminas, minerales, proteínas y colágeno, que ayudan a fortalecer el organismo y prevenir una serie de enfermedades comunes

Caldo de gallina: 7 enfermedades

Edwin Oviedo ratificó, con documentos, su versión sobre el caso Juan Carlos Oblitas: detalló los tres bonos que pidió a la FPF

El empresario cusqueño de mayor éxito en Perú presentó los archivos que sostienen su argumentación, desbaratando así la defensa del ‘Ciego’. “Fueron tres adendas al contrato inicial”, mencionó con documentos en mano

Edwin Oviedo ratificó, con documentos,

Gian Piero Díaz revela que Willax autorizó su ingreso a EEG: “Podría ser el inicio de algo bonito”

Tras años de distanciamiento, el presentador apareció en el set de América Televisión y dejó abierta la posibilidad de retomar su amistad con Renzo Schuller

Gian Piero Díaz revela que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cayó un ciudadano chileno que

Cayó un ciudadano chileno que robó en una farmacia con un bolso preparado para evadir las alarmas del local

Canciones, oración y cientos de fieles: así se vivió la vigilia de San Cayetano que desbordó al barrio de Liniers

Federico Aurelio advirtió un escenario parejo para la elección bonaerense y ventaja para el Gobierno en octubre

Creyó que era el amante de su ex y lo apuñaló en Chubut: el hombre se dio a la fuga tras el ataque

Atraparon nuevamente al menor implicado en el crimen de Sebastián Villarreal en Córdoba

INFOBAE AMÉRICA
La defensa de Bolsonaro pidió

La defensa de Bolsonaro pidió revocar el arresto domiciliario y negó que el ex mandatario haya promovido ataques por redes

Un desertor norcoreano fue rescatado por el Ejército de Corea del Sur tras cruzar un río con flotadores improvisados

No ficción: estas son las principales novedades de agosto

El fenómeno “Hamilton”, un hito cultural y económico que redefinió el teatro contemporáneo

TSMC, el mayor fabricante mundial de chips avanzados, quedará exento del arancel a los semiconductores anunciado por Trump

TELESHOW
Gastón Edul: “Tema tabú: quiero

Gastón Edul: “Tema tabú: quiero saber por todo lo que pasó mi madre para tenerme ¡doce años después que Esteban!”

La palabra de Mirtha Legrand luego de una noche musical en Cuando Frank conoció a Carlitos: “Arriba el tango, siempre”

“Esta vez renuncio de verdad”, la difícil decisión que tuvo que tomar Lali Espósito luego de una batalla en La Voz Argentina

Furia Scaglione rompió en llanto mientras cantaba un hit de Airbag: el compañero de Gran Hermano al que recordó

La llamativa decisión de Eva Bargiela en la recta final de su embarazo: “La gente siente que está yendo a un zoológico”