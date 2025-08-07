Gian Piero Díaz reaparece en Willax, niega su salida del canal y aclara su futuro televisivo: “Me quedo acá”

Gian Piero Díaz sorprendió al público y a sus colegas de Willax TV al aparecer este martes 5 de agosto en ‘Esto es Guerra’, marcando su regreso al reality de competencia de América Televisión. Su presencia en ese espacio encendió las redes sociales y generó especulaciones sobre su permanencia en ‘Entrometidos con Gian Piero Díaz’, el programa que lidera en Willax.

Al día siguiente, el conductor reapareció en ‘Entrometidos’ y aclaró lo sucedido. “Yo sigo siendo parte de Willax Televisión. Yo sinceramente no entiendo cómo está pasando esto, pero está pasando”, dijo acerca de los rumores que ponían en duda su continuidad en el canal.

Durante la emisión del programa, sus compañeros Flor Ortola y Gino Tassara le hicieron preguntas sobre los motivos de su visita a América TV. Ante la consulta directa de Tassara sobre si continuaría al frente de ‘Entrometidos’, Gian Piero fue enfático.

“Me quedo acá. Yo he dicho ‘yo me voy a retirar (jubilar) en Willax’. Yo la relación que tengo con Willax es una relación muy bonita, es una relación de amistad, de cariño, de respeto, de poder hacer un montón de cosas”.

En tono más relajado, bromeó sobre el equipo de producción: “Aunque no tengamos el mejor equipo de producción (risas)… Pero finalmente, lo que venga de aquí en adelante no depende de mí. Es una fuerza superior la que está moviendo los hilos”, comentó entre risas, aunque dejando en el aire la posibilidad de que haya decisiones que escapen a su control.

Entre bromas y torres de vasos: así fue recibido Gian Piero en su retorno a Willax

Su retorno al set de ‘Entrometidos’ estuvo cargado de humor. Gino Tassara abrió el programa con una lluvia de bromas dirigidas al conductor. “¿Quién es el nuevo conductor?, ¿Qué hace acá?, ¿Qué hace ese señor acá? No, que se vaya”, dijo en tono sarcástico, provocando las risas del equipo en el set.

Incluso, recreó uno de los juegos clásicos de ‘Esto es Guerra’, armando torres con vasos para “hacerlo sentir en casa”. “Para que te sientas identificado. Para que te sientas en casa, en tu otra casa”, le dijo a Gian Piero, quien no dudó en responder con picardía: “Encima lo haces mal”, mientras derribaba la improvisada torre.

Las bromas no se limitaron al juego. También hubo indirectas sobre si su aparición en América TV tenía que ver con una oferta económica. “¿Han puesto buena plata, o qué?”, le preguntó Flor Ortola. Ante esto, Gino Tassara intervino: “No todo es dinero, también es pasión, querer hacer cosas, tratar de crear alianzas”, dando a entender que hay factores más allá de lo económico en juego.

Reacciones en Willax tras la sorpresiva aparición en EEG

El anuncio de la presencia de Gian Piero Díaz en ‘Esto es Guerra’ tomó por sorpresa a todos en Willax, sobre todo porque no avisó previamente a su equipo. Andrea Arana y Gino Tassara, quienes conducen junto a él el programa ‘Entrometidos’, expresaron su desconcierto en vivo.

En la edición del martes 5 de agosto, Arana señaló que esperaba su retorno tras unas vacaciones programadas. “Hay una silla que está vacía, hay una silla que se supone que debió ser llenada por Gian Piero, ya que se acababan sus vacaciones. Este programa se llama ‘Entrometidos con Gian Piero Díaz’ y Gian Piero Díaz, ni sus luces”, dijo con tono de molestia.

Gino, por su parte, mostró una actitud más conciliadora al inicio, pero dejó claro que no sabía nada del supuesto regreso a América TV. “Creo que ha tenido un percance, porque no creo que nos va a traicionar. Es show”, comentó, refiriéndose a las promociones que lanzaba ‘Esto es Guerra’ en esos días.

Compañeros de Gian Piero Díaz en Willax TV muestran su descontento.

Horas después, al confirmarse su presencia en EEG, los rumores se intensificaron. Sin embargo, los conductores de Entrometidos prefirieron creer que todo formaba parte de una estrategia del canal rival.

“Todo lo que están haciendo es show, es un juego de marketing para que la gente encienda ese programa (...) no creo que Piero se vaya del programa”, dijo Tassara en cámara.

Pese al alboroto mediático, Gian Piero Díaz aclaró que su vínculo con Willax continúa firme y que su aparición en América Televisión fue parte de un acuerdo que, por ahora, no interfiere con sus labores actuales.

No brindó mayores detalles sobre si se tratará de una colaboración puntual o una participación recurrente en ‘Esto es Guerra’, pero sí dejó en claro su compromiso con el canal que le ha dado espacio para crecer.