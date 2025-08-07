Gian Piero Díaz revela que Willax autorizó su ingreso a EEG: “Podría ser el inicio de algo bonito”

Gian Piero Díaz se reencuentra con Renzo Schuller en EEG y emociona con mensaje: “Puede ser el inicio de algo bonito”. Infobae Perú / Captura TV - Willax

Gian Piero Díaz sorprendió a la audiencia este martes 5 de agosto al aparecer en el set de ‘Esto es Guerra’, generando una ola de especulaciones y reacciones por parte del público y los medios. Su visita al programa de competencia de América Televisión no solo generó revuelo por la inesperada aparición, sino también por la presencia de su antiguo compañero de conducción, Renzo Schuller, con quien compartió años de pantalla en el recordado reality ‘Combate’.

La escena fue particularmente emotiva para los seguidores de ambos, que durante mucho tiempo anhelaron verlos juntos nuevamente. El reencuentro no pasó desapercibido. Detrás de cámaras y en redes sociales, muchos comenzaron a preguntarse cómo hizo Gian Piero para aparecer en otro canal, considerando que actualmente es figura de Willax Televisión, donde conduce el programa ‘Entrometidos’.

Las dudas aumentaron y no tardaron en llegar a los programas de espectáculos. Una reportera de ‘Amor y Fuego’ lo abordó con la pregunta que todos se hacían: ¿su presencia en EEG era solo una visita o significaba algo más profundo?

El conductor no evadió el tema. Con una sonrisa sincera y tono reflexivo, respondió dejando entrever que su presencia en América TV no fue casualidad ni una mera coincidencia. “Ojalá que todo esto que esté pasando sea el inicio de ese momento para sentarnos a hablar, pues, ¿no? Por algo pasan las cosas, ¿no?”, señaló, haciendo una clara alusión a la posibilidad de un acercamiento con Renzo Schuller. “Ha sido como una especie de la tormenta perfecta”, añadió, reconociendo que las circunstancias se alinearon de manera especial.

Pero lo que más llamó la atención fue su revelación sobre el permiso que recibió por parte de Willax Televisión. Gian Piero explicó que su canal le autorizó a participar del programa de la competencia, algo poco común en la industria televisiva peruana.

“Porque creo que nunca se ha dado en la televisión que a alguien le den este tipo de permiso, creo que es interesante”, comentó. Luego, lanzó una frase que dejó abierta la posibilidad de una colaboración inédita entre dos cadenas televisivas:

“Hay una muy buena relación entre Willax y América Televisión también. Entonces, creo que es el inicio de algo superbonito que puede darse entre dos canales”.

Con estas declaraciones, Gian Piero dejó claro que no se trató de una ruptura de contrato ni de un cambio de casa televisiva, sino de un permiso especial enmarcado dentro de una dinámica que podría marcar un nuevo precedente en la televisión peruana. “Esto ha sido supernatural. Yo soy imagen de Willax, estar en América... ha pasado algo que nos ha permitido tener esta duplicidad, ¿no?”, concluyó.

Detrás del revuelo mediático, hay una historia de amistad que muchos recuerdan con cariño. Gian Piero Díaz y Renzo Schuller fueron durante muchos años una dupla entrañable para los televidentes peruanos. Su química, humor y complicidad en ‘Combate’ los convirtió en uno de los dúos más queridos de la pantalla chica.

Sin embargo, con el paso del tiempo, esa cercanía fue desvaneciéndose. Aunque nunca protagonizaron enfrentamientos públicos ni declaraciones controversiales, el distanciamiento fue evidente.

Gian Piero aceptó en 2019 la conducción de ‘Esto es Guerra’, una decisión que, según rumores de la época, no fue del agrado de Renzo. La competencia directa entre programas, y quizá viejas diferencias no resueltas, habrían marcado una separación silenciosa. Sin embargo, el propio Renzo comentó en 2021 que “la vida los llevó por caminos distintos”, y que si bien no había enemistad, ya no compartían el mismo vínculo de antes.

