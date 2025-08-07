Perú

Feriados en 2025: Estos son los descansos a nivel nacional que quedan en Perú, según el calendario oficial

Estas fechas son importantes, ya que si un trabajador labora y no se le concede un descanso sustitutorio, tiene derecho a una compensación económica equivalente al triple de su remuneración diaria

Ricardo Mc Cubbin

Por Ricardo Mc Cubbin

Guardar
Calendario nacional de días libres:
Calendario nacional de días libres: feriados, días no laborables y fines de semana largos. - Crédito Andina

El miércoles 6 de agosto se cumplió un nuevo feriado, esta vez en conmemoración por la Batalla de Junín. Sin embargo, esto dejó a muchos ciudadanos con la duda de si todavía quedan descansos en lo que queda del 2025. De acuerdo con la página oficial del Estado, hay cinco fechas más donde los peruanos podrán descansar a nivel nacional.

Como se sabe, en estos días especiales, los trabajadores formales del sector privado tendrán que recibir un monto triple de su remuneración habitual, por lo que es importante calcular este monto de acuerdo a los sueldos de cada persona.

El próximo feriado será recién en dos meses, cuando el 8 de octubre se conmemore el Combate de Angamos, un enfrentamiento que tuvo lugar durante la campaña naval de la Guerra del Pacífico, en la que el monitor blindado Huascar fue capturado y donde murió el comandante de la Marina del Perú, Miguel Grau.

Feriado regional el 13 de
Feriado regional el 13 de agosto en una región peruana | Foto cortesía: Shutterstock

Luego, en noviembre, el sábado 1 de noviembre, se reconocerá el Día de Todos los Santos, una festividad católica para recordar a los seres queridos fallecidos y donde las familias suelen visitar los cementerios en diferentes partes del país.

Finalmente, en diciembre se tiene tres fechas especiales: el lunes 8, el martes 9 y el jueves 25. La Inmaculada Concepción, por ejemplo, es también una fiesta religiosa católica, donde se celebra la creencia de que la Virgen María fue concebida “sin pecado original”. Este corresponde a un feriado largo, puesto que al siguiente día, martes, se recuerda a la Batalla de Ayacuho, ocurrida el 9 de diciembre de 1824, un momento clave para sellar la independencia del Perú, tres años después de la declaración de Independencia de Don José de San Martín. Finalmente, el 25 de diciembre es Navidad y será el último descanso del año. En cuanto a días no laborables, restan dos: el viernes 26 de diciembre y el viernes 2 de enero de 2026.

El feriado del 7 de
El feriado del 7 de junio es el más cercano que podría ser eliminado o cambia a tan solo día no laborable. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Freepik

¿Cómo calcular el pago por feriado?

Los feriados rige tanto para trabajadores del sector público como para los del sector privado, aunque no todos los empleados de empresas privadas descansarán en esta jornada. En algunos casos, los acuerdos entre empresas y trabajadores permiten que estos presten servicios durante el feriado bajo condiciones especiales de pago.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) señaló que, si un trabajador labora y no se le concede un descanso sustitutorio, tiene derecho a una compensación económica equivalente al triple de su remuneración diaria. Esta se compone de tres partes: una remuneración por el feriado (que ya integra el sueldo mensual regular), un pago por la jornada efectivamente trabajada y una sobretasa del 100 % del salario diario.

Por ejemplo, quienes perciben el sueldo mínimo vital (S/1.130) cobran S/113 por un día feriado laborado, frente a los S/37,67 habituales. Si la persona trabaja los dos feriados del mes de agosto (6 y 30), el ingreso adicional asciende a S/226 solo por esas dos jornadas, generando hasta S/150 extra respecto de lo que recibiría si no trabajara esos días.

Álvaro Gálvez, gerente del Centro Legal de la CCL precisó que aunque el feriado es obligatorio, siempre pueden darse situaciones en las que ciertos trabajadores deban cumplir sus labores ese día, previa coordinación con sus empleadores. Si esto ocurre sin otorgar descanso sustitutorio, se aplica el pago triple conforme a la normativa vigente.

Temas Relacionados

Feriados 2025Días no laborablesFeriados en Perúperu-noticias

Últimas Noticias

Efemérides del 7 de agosto: los personajes y acontecimientos que cambiaron la historia

Hazañas, tragedias, cumpleaños y decesos son los acontecimientos más importantes que se conmemoran este jueves

Efemérides del 7 de agosto:

La autocrítica de Sandra Ostos tras derrota de Perú ante Puerto Rico en Copa Panamericana de vóley 2025: “No estaba en mi 100%”

La ‘bicolor’ cayó 3-0 ante las boricuas y perdió su invicto en el certamen internacional. Ahora, deberá disputar los cuartos de final

La autocrítica de Sandra Ostos

Gian Piero Díaz cuenta qué le dijo al oído a Renzo Schuller en su reencuentro: “Fue bien puntual”

El conductor de Willax se pronunció tras su primer encuentro televisivo con su excompañero tras años de distanciamiento

Gian Piero Díaz cuenta qué

¿Quién es Vitoria Beatriz, la actriz de cine para adultos, y cuál es la causa de su repentina muerte?

La actriz brasileña de cine para adultos falleció a los 28 años tras permanecer varios días en estado crítico. El anuncio fue realizado por Inka Productions, que destacó su energía y el vínculo que mantuvo con colegas y seguidores.

¿Quién es Vitoria Beatriz, la

Asesinan a dueño de flota de mototaxis en SJM: sicarios lo persiguieron hasta la puerta de su casa

Maycol Michael Hurtado Torres (55) era propietario de al menos 70 unidades en el distrito y los alquilaba. Asimismo, la PNP no descarta que el caso se trate de una presunta extorsión

Asesinan a dueño de flota
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Perdimos todas”: el Gobierno reconoció

“Perdimos todas”: el Gobierno reconoció la derrota en el Congreso y responsabilizó al kirchnerismo por hacer “demagogia”

Marcha de San Cayetano, en vivo: últimas noticias sobre la movilización de gremios y movimientos sociales opositores a Javier Milei

18 fotos de la peregrinación a San Cayetano

Casa del horror: son humanos los restos hallados dentro del plato de los perros del presunto asesino serial de Jujuy

A cuánto va a llegar el dólar en diciembre tras el efecto de las elecciones según los analistas que consulta el BCRA

INFOBAE AMÉRICA
Represión sin fin en Cuba:

Represión sin fin en Cuba: nuevo récord de presos políticos

Aprender idiomas fortalece la materia gris y retrasa el envejecimiento cerebral

Un pescador descubrió un tesoro de hace 700 años extraordinariamente bien preservado

Crisis en Brasil: entre los aranceles y la tensión política por el juicio a Jair Bolsonaro

He visto cómo Rusia tortura a prisioneros de guerra

TELESHOW
Batalla campal en un recital

Batalla campal en un recital de Damas Gratis en Colombia: un muerto y graves enfrentamientos entre los fanáticos

La sinceridad de Moria Casán desarmó a Mario Pergolini: “¿Sabés lo que me gusta de vos?"

Los Knockouts de La Voz Argentina traen cambios: qué figuras se suman a los coaches para esta nueva etapa

Gastón Edul: “Tema tabú: quiero saber por todo lo que pasó mi madre para tenerme ¡doce años después que Esteban!”

La palabra de Mirtha Legrand luego de una noche musical en Cuando Frank conoció a Carlitos: “Arriba el tango, siempre”