Perú

Este es el popular condimento usado en la cocina peruana que tiene poderosos beneficios para la salud del cerebro

Se trata de un condimento esencial en platos como el arroz con pollo, el ají de gallina o los guisos caseros

Sandra Campó

Por Sandra Campó

Guardar
El principal componente activo de
El principal componente activo de la cúrcuma es la curcumina, una sustancia con potentes propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y neuroprotectoras (Sanitas)

La salud del cerebro es un aspecto fundamental del bienestar integral, ya que este órgano regula funciones vitales como la memoria, el pensamiento, las emociones y el movimiento. En el Perú, muchas personas enfrentan problemas neurológicos y trastornos cognitivos que pueden afectar significativamente su calidad de vida. Según datos del Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud), enfermedades como el Alzheimer, los accidentes cerebrovasculares, la depresión y el deterioro cognitivo leve afectan a miles de peruanos, sobre todo adultos mayores. Además, el estrés crónico, el sedentarismo y una alimentación deficiente contribuyen al deterioro cerebral progresivo.

Por ello, adoptar hábitos saludables que protejan la función cerebral es cada vez más importante. Lo que muchos no saben es que uno de los aliados más potentes para la salud del cerebro está presente en la cocina peruana desde hace generaciones. Se trata de la cúrcuma, conocida popularmente en Perú como palillo, un condimento esencial en platos como el arroz con pollo, el ají de gallina o los guisos caseros. Más allá de su color característico y su sabor especial, este ingrediente milenario posee compuestos activos con efectos beneficiosos comprobados para el cerebro.

Beneficios de la cúrcuma para la salud del cerebro

La cúrcuma estimula la formación
La cúrcuma estimula la formación de nuevas conexiones neuronales, mejorando la memoria y el aprendizaje (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principal componente activo de la cúrcuma es la curcumina, una sustancia con potentes propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y neuroprotectoras. La curcumina puede influir positivamente en varias funciones cerebrales y ayudar a prevenir enfermedades neurológicas. Entre sus beneficios más importantes se encuentran:

  • Mejora de la memoria y la concentración: la curcumina puede aumentar los niveles de una hormona llamada BDNF (factor neurotrófico derivado del cerebro), que estimula la formación de nuevas conexiones neuronales, mejorando la memoria y el aprendizaje.
  • Prevención del Alzheimer: al reducir la inflamación y el estrés oxidativo, la curcumina ayuda a prevenir la acumulación de placas amiloides en el cerebro, uno de los principales factores asociados al desarrollo del Alzheimer.
  • Protección contra enfermedades neurodegenerativas: sus propiedades antioxidantes protegen las células cerebrales del daño causado por radicales libres, lo que puede retrasar el envejecimiento del cerebro y reducir el riesgo de enfermedades como el Parkinson.
  • Efecto antidepresivo: la cúrcuma también puede influir positivamente en los niveles de serotonina y dopamina, neurotransmisores que regulan el estado de ánimo. La curcumina puede ser tan eficaz como ciertos antidepresivos en casos leves a moderados de depresión.

Cómo consumir la cúrcuma o palillo

Preparar una infusión de cúrcuma
Preparar una infusión de cúrcuma con kion, canela y un toque de miel es una opción reconfortante y saludable para el cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque en la cocina peruana la cúrcuma suele utilizarse como condimento en polvo, existen varias formas de aprovechar sus propiedades medicinales:

  • En comidas diarias: añadir una cucharadita de cúrcuma en guisos, sopas, arroces o infusiones es una forma sencilla de incorporarla a la dieta.
  • Con pimienta negra: la curcumina tiene una baja biodisponibilidad, es decir, el cuerpo la absorbe con dificultad. La piperina, un compuesto presente en la pimienta negra, puede aumentar su absorción hasta en un 2000%. Por eso se recomienda combinarlas.
  • En infusiones: preparar una infusión de cúrcuma con kion, canela y un toque de miel es una opción reconfortante y saludable para el cerebro.
  • En cápsulas o suplementos: en algunos casos, sobre todo cuando se desea una dosis más concentrada, se puede consumir curcumina en forma de suplemento, siempre bajo supervisión médica.

¿Por qué es importante cuidar la salud del cerebro?

El cerebro es el centro de control del cuerpo humano. A través de él procesamos información, tomamos decisiones, recordamos experiencias y sentimos emociones. Un deterioro en su funcionamiento puede impactar de manera negativa en todas las áreas de la vida. En Perú, las enfermedades neurodegenerativas y los trastornos cognitivos son cada vez más comunes debido al envejecimiento de la población, el estrés laboral, la falta de sueño y los malos hábitos alimenticios.

Cuidar el cerebro no solo se trata de evitar enfermedades, sino de promover una vida más plena, con mayor claridad mental, buena memoria y bienestar emocional. Incorporar alimentos con propiedades protectoras, como la cúrcuma, es una de las formas más naturales y accesibles de fortalecer la salud cerebral desde la alimentación diaria.

Temas Relacionados

cúrcumapalillocondimentosalud cerebralperu-salud

Últimas Noticias

Minam verifica impacto ambiental por contenedores caídos en el Callao y coordina limpieza con la Marina de Guerra

Especialistas del Ministerio del Ambiente constataron presencia de plásticos y tecnopor en Costa Azul y Los Delfines. Se coordina plan de limpieza con autoridades locales

Minam verifica impacto ambiental por

Minedu lanza millonaria inyección a regiones: ¿cómo impactarán los S/88 millones en la educación peruana?

Una reciente transferencia económica del Ministerio de Educación busca mejorar el acceso, la calidad y la inclusión en la enseñanza básica, técnica y superior en 25 regiones del país

Minedu lanza millonaria inyección a

Gobierno cambia de postura y acelerará ejecución del tren Lima-Chosica, anunció defensor del Pueblo ante Rafael López Aliaga

El titular de la Defensoría, Josué Gutiérrez, señaló que fue “autorizado” por el Gobierno para dar el anuncio. Por su parte, el alcalde informó que presentará un decreto de urgencia para viabilizar el proyecto

Gobierno cambia de postura y

Madre de ‘El Monstruo’ presenta certificado de discapacidad severa, pero Fiscalía pone en duda veracidad de documento

El Ministerio Público informó que aún no se ha podido confirmar la autenticidad del documento presentado por Martina Hernández, quien permanece detenida desde dos meses y enfrenta un pedido de 36 meses de prisión preventiva

Madre de ‘El Monstruo’ presenta

Rafael López Aliaga anuncia que MML no pagará defensa legal solicitada por Susana Villarán: “Saque plata de lo que ha robado”

El alcalde de Lima rechazó la solicitud que la exalcaldesa cursó a la MML a mediados de julio. “Después de haber quebrado la municipalidad, la ladrona, sinvergüenza, todavía quiere plata para abogado”, dijo en un acto oficial

Rafael López Aliaga anuncia que
ÚLTIMAS NOTICIAS
En medio de la crisis

En medio de la crisis en el Garrahan, la oposición aprobó en Diputados la declaración de emergencia en pediatría

Cómo la forma de cocinar las papas influye en el riesgo de diabetes tipo 2, según Harvard

El mensaje de Excursionistas al descubrirse la identidad del joven hallado al lado de la casa donde vivió Cerati

De Kendall Jenner a Dua Lipa, el collar se consolida como declaración de estilo en la moda contemporánea

Jornada financiera: el dólar minorista volvió a bajar y quedó en 1.345 pesos

INFOBAE AMÉRICA
Marco Rubio advirtió que “aún

Marco Rubio advirtió que “aún queda mucho por hacer” antes de concretar una cumbre entre Trump y Putin

La dictadura de Ortega creó la Procuraduría General de Justicia para “castigar la corrupción”

El acuerdo entre Estados Unidos y Japón elimina barreras para autos, pero no conquista el mercado nipón

El gobierno del Reino Unido exige a China detalles completos del plan para la nueva embajada en Londres

Petro, la política y la mafia

TELESHOW
El emotivo saludo de Gastón

El emotivo saludo de Gastón Pauls a su hermana Anita en el día de su cumpleaños: “Te admiro tanto”

Fabián Cubero habría denunciado a Nicole Neumann por incumplimiento en el régimen de comunicación de sus hijas

El divertido ida y vuelta de Pampita y Bautista Vicuña en Los 8 Escalones: “Anotá madre”

Homero Pettinato reaccionó a una sesión de fotos sensual de Sofía Gonet

Yanina Latorre contó la razón por la que Diego Latorre no quiso festejar su cumpleaños: “No es su estilo”