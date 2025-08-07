Perú

Estas son las preguntas laborales y económicas del Censo 2025

Una de las dudas más frecuentes entre la población es si se incluirán preguntas sobre cuánto ganan. La sección económica del cuestionario cuenta con ocho interrogantes principales y dos adicionales centradas en temas laborales

Alejandro Delgado Tong

Por Alejandro Delgado Tong

Guardar
Según el Instituto Peruano de
Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), cerca del 70 % de la población en el país labora sin estar registrada formalmente. Foto: Andina

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) ya dio inicio al trabajo de campo del Censo Nacional 2025. Como parte del cuestionario, se han incluido interrogantes específicas sobre la situación laboral y económica de la población, con el objetivo de recopilar datos actualizados que sirvan para orientar políticas públicas.

Gaspar Morán, jefe del INEI, explicó, en conversación con RPP, que esta sección contiene 8 preguntas y 2 repreguntas enfocadas en el empleo. Una de las inquietudes más comunes es si se consultará sobre el salario. Frente a ello, Morán aclaró: “No, de ninguna manera preguntamos salario. Nunca vamos a preguntar ingresos. Solamente queremos información estadística relacionada al empleo y al desempleo por grupos de edad”.

No se preguntará sobre ingresos

Las autoridades del INEI han enfatizado que no se pedirá información sobre remuneraciones. El propósito es obtener un panorama claro sobre el acceso al empleo, los niveles de desocupación y las condiciones laborales según edades y zonas geográficas.

De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía (IPE), 7 de cada 10 peruanos trabajan en el sector informal. Por ello, uno de los objetivos del censo es identificar cuántas personas se encuentran en esta condición. El INEI considera que conocer esta realidad es clave para que las autoridades puedan plantear acciones que fomenten la formalización.

Desde el INEI han dejado
Desde el INEI han dejado en claro que no se solicitarán datos relacionados con los ingresos personales. Foto: Andina
“Necesitamos que toda nuestra economía esté formalizada. Entonces, hay que conocer esta realidad para que el ente respectivo tome medidas para formalizar todo ese tipo de trabajo”, señaló el funcionario.

¿Cuáles son las preguntas económicas y laborales que se incluirán?

Las preguntas están dirigidas a personas de 5 años o más y se enfocan en la participación laboral reciente. Estos son algunos de los aspectos que se abordarán:

  • ¿Trabajaste la semana pasada para obtener ingresos o ayudaste en un negocio familiar?
  • ¿Tuviste algún trabajo ocasional, artesanal o en la chacra?
  • ¿Has estado buscando empleo?
  • ¿En qué consistía tu ocupación principal y a qué se dedicaba el negocio donde trabajaste?
  • ¿Eras trabajador independiente, empleado o ayudante en un negocio familiar?
  • ¿Dónde estaba ubicado tu centro de trabajo y cuántas personas trabajaban allí?

Datos que servirán para tomar decisiones

Las respuestas permitirán elaborar estadísticas sobre empleo, desempleo, informalidad y tipo de actividad económica, desagregadas por región, distrito y grupo etario. Esta información será clave para diseñar programas de apoyo y políticas públicas adaptadas a las necesidades específicas de cada zona del país.

La información recogida servirá para
La información recogida servirá para generar indicadores sobre ocupación, falta de trabajo, trabajo no formal y clases de actividades productivas. Foto: Andina

Este es el 13.º Censo de Población en la historia del Perú. A diferencia del último levantado en 2017, el cuestionario 2025 incorpora preguntas relacionadas con la vida digital. Según Gaspar Morán, “estamos preguntando acceso a internet, acceso a las cosas modernas que ya existen ahora, y que tenemos que conocer en todos los distritos del país”.

¿Qué es el INEI?

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) es una entidad pública peruana autónoma dedicada a encabezar todo el sistema oficial de estadísticas y tecnología en el país. Su función principal implica establecer normas, planificar, coordinar, dirigir y supervisar las operaciones relacionadas con la recolección, análisis y difusión de datos cuantitativos e informáticos para el territorio nacional.

Su labor, además de incluir censos de población, vivienda, empresas, agricultura y educación, también comprende la generación de indicadores económicos y demográficos esenciales, como índices de precios, estadísticas de empleo y estudios macroeconómicos.

Con autonomía técnica y de gestión —tal como lo establece su normativa de creación— el INEI actúa como el ente rector del Sistema Estadístico Nacional, asegurando la calidad, oportunidad y confiabilidad de la información estadística oficial. Su papel es clave para respaldar la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas, programas y proyectos en diversas áreas como el desarrollo económico, la reducción de la pobreza y la sostenibilidad ambiental.

Temas Relacionados

Censo 2025Censo Nacional 2025peru-economia

Últimas Noticias

Empresaria sin título favorecida por gestión de César Acuña quería construir estadio de Piura por casi S/ 200 millones

Según un informe de Norte Sostenible, la empresaria Lucero Coca intentó adjudicarse la millonaria obra del Estadio Miguel Grau en Piura, luego de haber ganado licitaciones en La Libertad

Empresaria sin título favorecida por

La tierna reacción de una pequeña hincha de Universitario tras recibir la camiseta de Jairo Concha en Huánuco

El futbolista ‘merengue‘ tuvo un emotivo encuentro con una niña tras el pitazo final del compromiso que terminó con victoria de su equipo frente a Alianza Universidad

La tierna reacción de una

Cierra restaurante peruano con estrella Michelin en Miami: Nando Chang apuesta por una nueva etapa

Con solo diez asientos y una estrella Michelin, Itamae AO combinó la técnica japonesa con los sabores de Chiclayo. Su chef se despide de ese espacio para iniciar un nuevo ciclo

Cierra restaurante peruano con estrella

Manuel Merino en Infobae Perú: “Al segundo día de asumir la Presidencia me advirtieron que habría cinco muertes”

En entrevista con este medio, el expresidente se refirió a las actuaciones de su partido Acción Popular y los hechos que marcaron sus cinco días en el poder tras la vacancia de Martín Vizcarra, entre ellos los asesinatos de Inti Sotelo y Bryan Pintado

Manuel Merino en Infobae Perú:

Estudio en Lima sugiere que tratar la tuberculosis temprana según radiografías es más eficaz que la terapia de prevención

Con más de 12 mil casos analizados, el estudio comparó la efectividad y los riesgos de distintas estrategias para frenar la tuberculosis en entornos urbanos de alta carga

Estudio en Lima sugiere que
ÚLTIMAS NOTICIAS
En medio de la crisis

En medio de la crisis en el Garrahan, la oposición aprobó en Diputados la declaración de emergencia en pediatría

Cómo la forma de cocinar las papas influye en el riesgo de diabetes tipo 2, según Harvard

El mensaje de Excursionistas al descubrirse la identidad del joven hallado al lado de la casa donde vivió Cerati

De Kendall Jenner a Dua Lipa, el collar se consolida como declaración de estilo en la moda contemporánea

Jornada financiera: el dólar minorista volvió a bajar y quedó en 1.345 pesos

INFOBAE AMÉRICA
Marco Rubio advirtió que “aún

Marco Rubio advirtió que “aún queda mucho por hacer” antes de concretar una cumbre entre Trump y Putin

La dictadura de Ortega creó la Procuraduría General de Justicia para “castigar la corrupción”

El acuerdo entre Estados Unidos y Japón elimina barreras para autos, pero no conquista el mercado nipón

El gobierno del Reino Unido exige a China detalles completos del plan para la nueva embajada en Londres

Petro, la política y la mafia

TELESHOW
La llamativa decisión de Eva

La llamativa decisión de Eva Bargiela en la recta final de su embarazo: “La gente siente que está yendo a un zoológico”

Lali Espósito compartió el detrás de escena de sus shows en Cuyo: “¡Así cerramos la primera etapa de la gira!”

El emotivo saludo de Gastón Pauls a su hermana Anita en el día de su cumpleaños: “Te admiro tanto”

Fabián Cubero habría denunciado a Nicole Neumann por incumplimiento en el régimen de comunicación de sus hijas

El divertido ida y vuelta de Pampita y Bautista Vicuña en Los 8 Escalones: “Anotá madre”