Perú

“Escribo para entender lo que siento”: Rafael Dumett reúne una década de ensayos íntimos en ‘Incas, espías y astronautas’

No es un libro de respuestas, sino de búsquedas. El autor peruano rastrea obsesiones, desmonta héroes, entrecruza siglos y cuestiona certezas. El resultado es una obra inclasificable, que va del ensayo íntimo a la arqueología literaria

Jazmine Angulo

Por Jazmine Angulo

Guardar
Incas, espías y astronautas reúne
Incas, espías y astronautas reúne ensayos, reflexiones y crónicas escritas durante más de 10 años, muchas de ellas inéditas o dispersas. (Composición: Infobae)

No se trata de un libro de respuestas ni de afirmaciones categóricas. El autor peruano Rafael Dumett lo advierte desde el principio: su escritura surge del deseo de entender, no de explicar. “Yo escribo para nadie, escribo para mí, para entender lo que siento, lo que pienso, para procesar alguna experiencia”, señaló para Infobae Perú. La publicación, en ese sentido, llegó como consecuencia de una casualidad: la insistencia de amigos y colegas por rescatar textos dispersos que merecían ser reunidos. “Alguien me comentó ‘oye, este texto, qué bueno sería que se publicara en algún lugar’. Y en esa misma semana, otra persona me mencionó lo mismo para otro texto”, recuerda. Así nació el impulso de rastrear, ordenar, revisar y trabajar lo que ahora forma este libro.

Incas, espías y astronautas no intenta construir un relato lineal ni ajustarse a categorías preestablecidas. Lo suyo es más bien un ejercicio de libertad intelectual, donde los personajes ilustres conviven con los anónimos, y las proyecciones hacia el futuro dialogan con las heridas del pasado. “Yo no escribo para encontrar héroes”, dice Dumett. “Creo que todos tenemos estos lados oscuros y lados brillantes”.

Una escritura que no busca permiso

(Cristian Gastón Taylor)
(Cristian Gastón Taylor)

La mayoría de los textos que componen el libro no fueron escritos para ser publicados. Algunos vieron la luz brevemente en revistas o blogs, pero muchos permanecieron guardados durante años. El autor reconoce que las plataformas convencionales no siempre fueron receptivas a sus intereses ni a sus formas. “Comprendo los intereses de los periódicos, de las revistas, los formatos que exigen la exigencia de actualidad. A mí me es completamente indiferente”, afirma.

Por eso, decidió reunir los textos que “flotaban en el espacio”, sin destino editorial. El proceso de selección no fue automático. Dumett identificó cerca de quinientas páginas, pero optó por reducir, eliminar y pulir con la ayuda del editor Julio Villanueva. “Me quitó algún cliché de lenguaje, expresiones que yo repetía de manera continua. Reflexiones fuera de lugar. Y además me pedía: ‘elabora sobre ese personaje que la gente no sabe’”.

La edición fue tan rigurosa como honesta. No se trataba solo de publicar por publicar, sino de encontrar una forma que hiciera justicia a lo que ya había sido escrito. En ese sentido, el libro también funciona como una curaduría de los intereses del autor, que van desde los quipus hasta la migración humana al espacio exterior, pasando por Víctor Serge, Túpac Amaru, la antropología andina, el cine político y los dilemas del oficio narrativo.

Uno de los ejes que atraviesan el libro es la ambigüedad. No como un recurso estético, sino como una afirmación de lo humano. “Yo no tengo una atracción por la ambigüedad simplemente porque quiero responder al autoritarismo. Yo soy así”, señala Dumett. “La humanidad es ambigua y creo que es importante rescatar eso”.

El autor muestra desconfianza hacia las simplificaciones, las narrativas planas y los discursos binarios. Su escritura reacciona frente a quienes buscan imponer explicaciones únicas. “Detesto los clichés, las palabras que pretenden simplificar las cosas”, advierte. “Muchas veces esos intentos proceden de gente interesada en restar mérito o en catapultar a quienes no lo merecen”.

Esta mirada también se traduce en su rechazo a la figura del héroe. Dumett no idealiza, sino que escarba. Busca los matices, los pliegues, las contradicciones. Así se aproxima a personajes como John Murra o Thor Heyerdahl, no solo para destacar sus logros, sino también para entender las motivaciones humanas que los empujaron a explorar territorios inexplorados. “Pienso específicamente en John Murra, que no lo dejaban trabajar con su objeto de estudio. Tuvo que remontarse a un interés infantil por los Incas y convertir en esto un objeto de estudio que prácticamente inaugura un nuevo campo: la historia andina”.

Entre el ensayo íntimo y la arqueología literaria

En Incas, espías y astronautas conviven ensayos históricos, crónicas literarias y reflexiones personales. No existe una frontera rígida entre géneros. Tampoco entre tiempos. Dumett escribe sobre el siglo XVI, el XVIII, el XX y el XXII con la misma intensidad. “Es cierto que aquellas cosas que me interesan transcurren en un lapso de cada dos siglos. Pero no es un diseño. Es producto de una casualidad”, dice.

La estructura del libro responde más a una cartografía emocional que a un índice temático. Lo que une los textos no es una teoría, sino una forma de mirar. Dumett escribe como quien quiere compartir un descubrimiento. “Yo soy como un niño que quiere compartir una buena historia. Mira lo que ha hecho esta chica. Mira esta película. Mira este compadre. Mira lo que encontré”, resume.

Esa urgencia también lo llevó a incluir en el libro un texto extenso sobre el proceso de escritura de El espía del Inca, novela que lo consolidó como uno de los narradores más singulares del país. “Me lo han preguntado un montón de veces. Yo dije: voy a responder a esta pregunta en serio y en algún lugar para que ya no me pregunten”, explica. El ensayo recoge apuntes personales, correos, documentos y reflexiones que retratan la gestación de una obra que, según él mismo admite, ya no le pertenece. “Ese texto ya es ajeno, ya pertenece a una persona que yo ya no soy”.

Dumett ha vivido en Francia y Estados Unidos. Esa experiencia lo transformó, no solo como escritor, sino también como ciudadano. “Yo soy emigrante”, afirma. “He tenido que padecer en carne propia cosas que no sé si hubiera pasado de haberme quedado en el Perú”. Durante nueve meses vivió en situación irregular. Evadió a la policía. Trabajó en condiciones precarias. Todo eso le permitió, dice, comprender mejor a los migrantes peruanos y empatizar con quienes viven en condiciones de riesgo.

Enseñar en entornos multiculturales también dejó huella. “Tú tienes que entender inmediatamente que ese chico o esa chica tiene un conjunto de experiencias completamente diferente que tú. Tienes que calibrar en cada nota, inclusive, que tú le pones”, sostiene. Esa exigencia constante de adaptación y escucha se convirtió en una herramienta valiosa para su escritura. “Tener que adaptarte, negociar, ocultarte, manejar… Ese ejercicio constante es aquello que me ha educado”.

Un lector como cómplice

No sigue un orden cronológico
No sigue un orden cronológico ni académico: es una obra de libertad formal e intelectual. (Facebook: Rafael Dumett)

El libro invita al lector a entrar en un mundo de referencias cruzadas, pasajes históricos y obsesiones personales. No hay pretensión didáctica ni vocación de manual. Se trata más bien de un mapa de afinidades. “Lo que yo quiero es que comparta conmigo este universo de referencias nuevas, de personas interesantes que tienen periplos diferentes”, explica Dumett. Entre esos nombres, aparecen cineastas, sindicalistas, arqueólogos, impostores y astronautas, con trayectorias singulares que desafían las versiones oficiales de la historia.

Por ahora, el autor concentra sus esfuerzos en el segundo volumen de la saga Sabines, que tendrá como centro a Mariátegui. Pero también escribe sobre Ana Chiappe y sobre la primera esposa rumana del pensador peruano, de quien casi no se habla. Su trabajo actual es una búsqueda de vínculos, huellas y silencios. Sin fórmulas ni atajos. Tal como lo viene haciendo desde hace años, sin prisa, sin concesiones, desde un rincón donde la escritura no se piensa como oficio ni como carrera, sino como una forma de entender la vida.

Temas Relacionados

Rafael DumettliteraturaFilFIL 2025peru-noticias

Últimas Noticias

Gobierno cambia de postura y acelerará ejecución del tren Lima-Chosica, anunció defensor del Pueblo ante Rafael López Aliaga

El titular de la Defensoría, Josué Gutiérrez, señaló que fue “autorizado” por el Gobierno para dar el anuncio. Por su parte, el alcalde informó que presentará un decreto de urgencia para viabilizar el proyecto

Gobierno cambia de postura y

Madre de ‘El Monstruo’ presenta certificado de discapacidad severa, pero Fiscalía pone en duda veracidad de documento

El Ministerio Público informó que aún no se ha podido confirmar la autenticidad del documento presentado por Martina Hernández, quien permanece detenida desde dos meses y enfrenta un pedido de 36 meses de prisión preventiva

Madre de ‘El Monstruo’ presenta

Rafael López Aliaga anuncia que MML no pagará defensa legal solicitada por Susana Villarán: “Saque plata de lo que ha robado”

El alcalde de Lima rechazó la solicitud que la exalcaldesa cursó a la MML a mediados de julio. “Después de haber quebrado la municipalidad, la ladrona, sinvergüenza, todavía quiere plata para abogado”, dijo en un acto oficial

Rafael López Aliaga anuncia que

Muere en Huánuco una niña víctima de violación que fue forzada a dar a luz: “Es el reflejo del abandono del Estado”

Una menor víctima de abuso sexual y forzada a seguir con el embarazo falleció después del parto, sin acceso a atención médica. Organizaciones y especialistas advierten que el caso revela deficiencias estatales y obstáculos para acceder al aborto terapéutico

Muere en Huánuco una niña

Este es el popular condimento usado en la cocina peruana que tiene poderosos beneficios para la salud del cerebro

Se trata de un condimento esencial en platos como el arroz con pollo, el ají de gallina o los guisos caseros

Este es el popular condimento
ÚLTIMAS NOTICIAS
En medio de la crisis

En medio de la crisis en el Garrahan, la oposición aprobó en Diputados la declaración de emergencia en pediatría

Cómo la forma de cocinar las papas influye en el riesgo de diabetes tipo 2, según Harvard

El mensaje de Excursionistas al descubrirse la identidad del joven hallado al lado de la casa donde vivió Cerati

De Kendall Jenner a Dua Lipa, el collar se consolida como declaración de estilo en la moda contemporánea

Jornada financiera: el dólar minorista volvió a bajar y quedó en 1.345 pesos

INFOBAE AMÉRICA
Marco Rubio advirtió que “aún

Marco Rubio advirtió que “aún queda mucho por hacer” antes de concretar una cumbre entre Trump y Putin

La dictadura de Ortega creó la Procuraduría General de Justicia para “castigar la corrupción”

El acuerdo entre Estados Unidos y Japón elimina barreras para autos, pero no conquista el mercado nipón

El gobierno del Reino Unido exige a China detalles completos del plan para la nueva embajada en Londres

Petro, la política y la mafia

TELESHOW
Fabián Cubero habría denunciado a

Fabián Cubero habría denunciado a Nicole Neumann por incumplimiento en el régimen de comunicación de sus hijas

El divertido ida y vuelta de Pampita y Bautista Vicuña en Los 8 Escalones: “Anotá madre”

Homero Pettinato reaccionó a una sesión de fotos sensual de Sofía Gonet

Yanina Latorre contó la razón por la que Diego Latorre no quiso festejar su cumpleaños: “No es su estilo”

Alberto Cormillot reveló las claves para mantenerse vigente a los 86 años