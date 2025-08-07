¿El Metro de Lima será japonés? Perú ofrece el corazón de su capital en Tokio, como parte de una cartera de US$17.000 millones

Metro de Lima. Las negociaciones con Japón buscan consolidar una alianza estratégica para ejecutar obras de transporte masivo, modernizar la infraestructura limeña y fortalecer la cooperación bilateral con una inversión sin precedentes.

El ministro de Economía y Finanzas del Perú, Raúl Pérez Reyes, propuso formalmente que empresas de Japón se encarguen de la construcción de las futuras Líneas 3 y 4 del Metro de Lima.

La iniciativa, presentada durante la XVI Reunión del Consejo Empresarial Peruano-Japonés (CEPEJA) en Tokio, busca aprovechar la experiencia y la tecnología de Japón en infraestructura ferroviaria y profundizar la cooperación bilateral entre ambos países en proyectos de envergadura.

Japón pone la mira en cartera de US$17.000 millones de Perú

Pérez Reyes resaltó que la actual participación japonesa en la Línea 2 del Metro de Lima sirve como precedente exitoso y sentó las bases para que las compañías niponas asuman un rol aún más relevante en la expansión del metro limeño.

Explicó que las nuevas líneas tienen potencial para transformar el sistema de movilidad en la capital y contribuir a una infraestructura de transporte urbano moderna, eficiente y sostenible.

Durante la XVI Reunión del CEPEJA en Tokio, el Perú destacó su estabilidad macroeconómica y ofreció condiciones favorables para que Japón encabece los proyectos ferroviarios más importantes de la capital.

El ministro señaló ante el empresariado japonés que la construcción de las Líneas 3 y 4 representa una oportunidad única para Japón de liderar un megaproyecto que requiere ingeniería avanzada, gestión de grandes inversiones y el uso de tecnologías innovadoras.

Detalló que la tecnología y los estándares japoneses han sido reconocidos mundialmente por su eficiencia, puntualidad y sostenibilidad, atributos demandados por la población limeña y por los objetivos del gobierno peruano.

Perú presenta a Japón una cartera de más de 60 proyectos APP

En su intervención, Pérez Reyes expuso que la vinculación de compañías japonesas en estos nuevos proyectos puede ir mucho más allá de la construcción de la infraestructura física. También abarcaría la entrega de material ferroviario, sistemas de control automatizado, capacitación de personal local y la transferencia de conocimientos técnicos.

El gobierno peruano estaría dispuesto a estructurar contratos que otorguen participación a largo plazo bajo esquemas como concesiones o asociaciones público-privadas, garantizando reglas estables y un ambiente propicio para el retorno de inversión.

Las futuras Líneas 3 y 4 del Metro de Lima podrían quedar en manos de firmas japonesas, que ya participan en la Línea 2

El desarrollo de las futuras líneas del metro forma parte de un portafolio de más de 60 proyectos de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en Activos por más de US$17.000 millones, presentados al empresariado japonés para el periodo 2025–2026.

Sin embargo, el ministro enfatizó que la posible construcción de las Líneas 3 y 4 por parte de Japón puede convertirse en un símbolo del vínculo bilateral y de la capacidad de ambos países para materializar grandes obras de interés público.

El Gobierno peruano quiere un Metro “made in Japan”

Esta apuesta responde a la estrategia del gobierno peruano de promover alianzas internacionales que potencien la calidad, la innovación y la sostenibilidad de su infraestructura urbana. La intervención japonesa facilitaría la incorporación de soluciones avanzadas, procesos constructivos eficientes y estándares de seguridad, factores que resultan determinantes en proyectos de gran escala.

Finalmente, el MEF reiteró ante el CEPEJA y los empresarios japoneses que el Perú garantiza estabilidad macroeconómica, marco normativo favorable y pleno respaldo institucional a la inversión extranjera. El compromiso es convertir el desarrollo del Metro de Lima en un caso ejemplar de cooperación entre Perú y Japón, contribuyendo a la modernización de la capital y fortaleciendo las relaciones económicas bilaterales.