El duro consejo de Rebeca Escribens a Onelia Molina tras mensaje de Mario Irivarren en “Esto es guerra”: “Ahí no es”

La conductora no se guardó nada y soltó una frase que se volvió viral, dejando claro su punto de vista sobre la relación entre los populares participantes del reality más comentado del momento

La tensión en el universo de “Esto es guerra” sumó un nuevo capítulo luego de que Mario Irivarren expusiera sus sentimientos hacia Onelia Molina. En la conocida secuencia “del espejo”, el competidor declaró que Onelia “siempre será su amor”, pero evitó decir que se casaría con ella.

Las palabras del exchico reality provocaron reacciones inmediatas, incluyendo una tajante intervención de Rebeca Escribens, quien expresó en televisión: “Amiga, ahí no es”.

La frase, cargada de connotación, se viralizó rápidamente. La situación también despertó críticas por parte de Magaly Medina, quien cuestionó las intenciones de ambos involucrados.

“Ahí no es”: la frase que desató el debate

Tras las declaraciones de Irivarren en "Esto es guerra", Rebeca fue clara con Onelia: "Ahí no es", generando aplausos, memes y discusión entre fans

Durante una intervención televisiva, Rebeca Escribens dejó en claro su opinión sobre la situación sentimental entre Onelia Molina y Mario Irivarren.

“Lo único que tengo que decir respecto a ello es que, indistintamente de lo que fuera o de lo que vaya a pasar, Onelia, ahí no es”, señaló con firmeza. La frase se convirtió en tendencia en redes sociales, interpretada por muchos como una advertencia o consejo directo para Onelia.

El comentario surgió tras la participación de Irivarren en la popular dinámica de “la secuencia del espejo” dentro del programa Esto es guerra, donde evitó afirmar que se casaría con Onelia, aunque sí confesó que siempre será su amor. Para muchos, esto evidenció ambigüedad emocional.

La declaración que no convenció a todos

En "la secuencia del espejo", Mario dijo que Onelia era su amor eterno, pero no expresó intenciones claras, lo que generó críticas en redes y TV.

En el juego televisivo, Irivarren tuvo que elegir entre besar, bloquear o casarse con distintas personas. Cuando llegó el turno de Onelia, declaró que siempre será su amor, pero no expresó con claridad si ella sería su elección definitiva.

Para una parte de la audiencia, esto representó una falta de compromiso o evasión. “Si en estos instantes él sí siente amor por Onelia, debió decir de frente: ‘me caso con Onelia’. Esa habría sido la verdadera demostración de amor”, comentaron algunas voces en redes.

La reacción de Rebeca se interpretó como un respaldo indirecto a quienes consideran que Onelia no debería insistir en una relación que no muestra reciprocidad clara.

Magaly Medina: “Mario es la víctima perfecta”

Para Magaly, el chico reality manipula el relato. "Ahora resulta que él se pone en el papel de víctima", comentó al analizar sus declaraciones.

A las reacciones se sumó Magaly Medina, quien en su espacio televisivo también comentó la escena. “Mario es víctima perfecta. Ahora resulta que él se pone en el papel de víctima. Pobrecito chico, está arrepentido. Pues ya déjenlo ya. Que sea feliz”, dijo con tono irónico, sugiriendo que el exchico reality busca manipular la narrativa pública a su favor.

Medina ha sido crítica constante de las relaciones mediáticas que se gestan en los realities, y esta vez no fue la excepción. Para la conductora, tanto Mario como Onelia están alimentando un show que parece no tener fin, más enfocado en generar atención que en resolver emociones reales.

El espectáculo continúa dentro y fuera de cámaras

Con frases virales y escenas ambiguas, la historia entre Onelia y Mario confirma que el show no acaba al cortar cámaras, solo se multiplica.

Más allá del comentario puntual de Rebeca, la situación ha provocado un fuerte debate entre seguidores del programa. Mientras algunos interpretan las frases como parte de una estrategia mediática, otros consideran que hay sentimientos genuinos detrás.

“Las niñas le están diciendo y la niña se da ahí y no quiere ver”, expresaron algunos comentarios en redes sociales, reflejando cómo una parte de la audiencia siente que Onelia insiste en una relación sin futuro claro.

En este cruce entre emoción, espectáculo y opinión pública, el conflicto parece mantenerse más vivo que nunca, en una dinámica que combina reality show, telenovela moderna y conversación digital.