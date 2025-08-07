Día del Traumatólogo Peruano: ¿qué hace un traumatólogo y cuándo acudir a uno?

La intervención del traumatólogo puede ser quirúrgica o mediante rehabilitación (Genea Centro Médico)

Las lesiones óseas y articulares son una causa frecuente de consulta médica en el Perú. Según el Ministerio de Salud (Minsa), las fracturas, esguinces, luxaciones y lesiones musculares se encuentran entre los motivos más comunes de atención en emergencias, especialmente en accidentes de tránsito, caídas domésticas o actividades deportivas. De acuerdo con datos del Seguro Social de Salud (EsSalud), estas lesiones afectan principalmente a adultos jóvenes y adultos mayores, y muchas veces requieren tratamiento especializado para evitar secuelas permanentes.

Sin embargo, no todas las personas que sufren dolores en huesos, músculos o articulaciones acuden al especialista adecuado. En muchos casos, por desconocimiento, los pacientes se automedican o postergan la visita al traumatólogo, lo cual puede agravar la lesión.

El Día del Traumatólogo Peruano, que se celebra cada 6 de agosto, es una excelente ocasión para reconocer el trabajo de estos profesionales de la salud y, sobre todo, comprender cuándo es necesario acudir a ellos y qué tipo de atención brindan.

¿Qué hace un traumatólogo?

Un traumatólogo trata enfermedades crónicas del aparato locomotor como la artrosis, las hernias discales o la escoliosis (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un traumatólogo es un médico especialista en traumatología y ortopedia, rama de la medicina que se encarga del diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades y lesiones del sistema musculoesquelético: huesos, músculos, tendones, ligamentos y articulaciones.

Las funciones de un traumatólogo incluyen:

Evaluar y diagnosticar lesiones traumáticas como fracturas, luxaciones, esguinces o desgarros musculares.

Tratar enfermedades crónicas del aparato locomotor como la artrosis, las hernias discales o la escoliosis.

Realizar cirugías ortopédicas como colocación de prótesis, reparación de ligamentos o corrección de deformidades.

Indicar tratamientos de rehabilitación y fisioterapia para recuperar la movilidad y prevenir futuras complicaciones.

¿Cuándo buscar atención médica en traumatología?

No solo se debe acudir al traumatólogo en casos de accidentes o fracturas. Existen otras señales que indican que es momento de consultar a este especialista:

Dolor persistente en articulaciones, espalda o cuello .

Dificultad para caminar , mover los brazos o levantar peso.

Inflamación o rigidez articular sin causa aparente.

Chasquidos dolorosos en rodillas, hombros o caderas .

Lesiones deportivas frecuentes o recurrentes.

Deformidades óseas o articulares.

Cuanto antes se obtenga un diagnóstico preciso, mayores serán las posibilidades de recuperación completa y sin secuelas.

Riesgos para la salud si no te atiendes con un traumatólogo

Una de las funciones del traumatólogo es evaluar y diagnosticar lesiones traumáticas como fracturas, luxaciones, esguinces o desgarros musculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Postergar o evitar la consulta con un traumatólogo puede tener consecuencias graves. Entre los principales riesgos que esto implica para la salud del paciente se destacan los siguientes:

Agravamientos de lesiones : una fractura mal tratada puede derivar en una mala consolidación del hueso, provocando dolor crónico o deformidad.

Pérdida de movilidad : problemas no atendidos en articulaciones pueden derivar en rigidez permanente o limitación funcional.

Dolor crónico : lesiones musculares o articulares no tratadas adecuadamente pueden causar dolor constante, afectando la calidad de vida.

Complicaciones quirúrgicas : en algunos casos, retrasar el tratamiento puede requerir intervenciones quirúrgicas más complejas.

Recaídas frecuentes: en deportistas o personas activas, no tratar una lesión puede llevar a nuevas lesiones en la misma zona.

Una atención oportuna y especializada evita complicaciones a largo plazo y mejora la recuperación funcional del paciente.

Diferencia entre un traumatólogo y un reumatólogo

Muchas personas confunden a los traumatólogos con los reumatólogos, ya que ambos tratan problemas musculoesqueléticos. Sin embargo, su enfoque es distinto:

El traumatólogo trata principalmente lesiones físicas o mecánicas, como fracturas, golpes, luxaciones y desgaste articular por uso o envejecimiento. Su intervención puede ser quirúrgica o mediante rehabilitación.

El reumatólogo, en cambio, se especializa en enfermedades inflamatorias o autoinmunes que afectan las articulaciones, como la artritis reumatoide, el lupus o la fibromialgia. Su tratamiento se basa más en medicamentos y control del sistema inmunológico.

Cabe señalar que en algunos casos, ambos especialistas pueden trabajar en conjunto cuando un paciente presenta una condición que involucra tanto daño estructural como procesos inflamatorios.