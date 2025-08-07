Congreso: Proponen nueva forma de calcular aguinaldo de maestros por Fiestas Patrias, Navidad y bono por escolaridad

Una profesora de nivel primaria enseña a un par de alumnos a resolver unos problemas matemáticos y en la otra imagen un servidor público cobrando su remuneración. (Imágenes: Andina)

El congresista Edgar Tello Montes, de la bancada de Podemos Perú, ha presentado un proyecto de ley que tiene como objetivo que docentes reciban un aguinaldo por Fiestas Patrias, por Navidad y bonificación por escolaridad. El monto debe equivaler a lo que recibe un profesional de la primera escala de la carrera pública magisterial. Es decir, entre 3.300,60 y 4.400,80 soles

Esto beneficiaría a los profesores que trabajen en la Educación Básica Regular, nombrados y contratados bajo el régimen de la Ley N.º 29944 y la Ley de Reforma Magisterial, a nivel nacional.

De esta manera, indica el legislador, se reconocerá y revalorizará la labor docente en el marco de una “política remunerativa justa y equitativa”. El maestro tendría mejores condiciones económicas, además de un mejor desempeño en sus labores.

A los profesores se les paga el bono escolaridad a mitad de año. Foto: composición Infobae/El Peruano/Shutterstock

¿Cómo se abonaría el dinero?

De aprobarse la normativa, el monto sería abonado directamente al beneficiario, en una sola armada, a través de planilla única de pagos, en los meses de julio, marzo y diciembre, respectivamente, conforme al calendario fiscal. No está sujeto a descuentos.

El financiamiento saldría con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Educación (Minedu), pero sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Sin embargo, de ser necesario, esta cartera tendría que coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que se dé una asignación progresiva de recursos.

En otras disposiciones se establece que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente ley en un plazo máximo de 60 días calendario, contados a partir de su entrada en vigencia. Así, se tendrá los procedimientos y criterios para la aplicación.

Además del bono, se hará un aumento de sueldo para profesores y auxiliares.

La Justificación del congresista

Edgar Tello plantea en su proyecto de ley que la diferencia en las bonificaciones otorgadas a docentes, en comparación con otros regímenes del sector público, refleja una desigualdad en el trato remunerativo a pesar de la importancia de la labor educativa. La propuesta subraya que maestros y profesores reciben montos inferiores, mientras otros servidores acceden a bonificaciones equivalentes a su remuneración total o escalonada.

Diversos estudios y pronunciamientos de organizaciones especializadas y gremios docentes han señalado la urgencia de revisar y actualizar las asignaciones extraordinarias para los profesionales de la educación, asegura el parlamentario. Las mismas fuentes identificarían brechas salariales y la falta de incentivos como factores que desmotivan tanto el ingreso como la permanencia en la carrera pública magisterial.

Actualmente, el aguinaldo para la mayoría de servidores públicos, incluidos los docentes, es un monto fijo de S/ 300 sin considerar el nivel de ingreso, tal como establece la Ley de Presupuesto. Sin embargo, en regímenes especiales como las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Poder Judicial, este beneficio es proporcional al salario mensual, lo que marca una diferencia con la realidad de los docentes.

La iniciativa de ley no incorpora nuevos conceptos remunerativos, sino que ajusta el cálculo de beneficios ya existentes como aguinaldos y bonificaciones por escolaridad, en concordancia con la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. El objetivo es homologar estos beneficios con los de otros regímenes especiales del Estado, promoviendo equidad en el sector público.