Perú

Cierra restaurante peruano con estrella Michelin en Miami: Nando Chang apuesta por una nueva etapa

Con solo diez asientos y una estrella Michelin, Itamae AO combinó la técnica japonesa con los sabores de Chiclayo. Su chef se despide de ese espacio para iniciar un nuevo ciclo

Jazmine Angulo

Por Jazmine Angulo

Guardar
El restaurante Itamae AO, de
El restaurante Itamae AO, de solo diez asientos, cerró el 2 de agosto en Midtown, Miami. (Composición: Infobae / captura de pantalla)

En una esquina discreta de Midtown, en Miami, un restaurante de solo diez asientos sirvió su última cena el 2 de agosto. Se trató de Itamae AO, el espacio que condensó en pocos metros cuadrados la técnica del omakase japonés y la memoria culinaria del Perú. Lo dirigía Nando Chang, chef chiclayano, premiado con una estrella Michelin y condecorado por la Fundación James Beard en 2025. Su cierre, sin embargo, no fue abrupto ni inesperado: estuvo ligado desde su origen a Maty’s, el restaurante contiguo operado por su hermana Valerie, que cesó sus operaciones un mes antes.

La cocina de Nando nunca estuvo sola. Compartió historia, paredes, familia. Al desaparecer Maty’s, también se disolvió la entrada física a Itamae AO. “Itamae AO siempre estuvo muy ligado a Maty’s, no solo porque mi hermana era su chef, sino porque literalmente sirve como entrada a nuestro restaurante”, explicó. La decisión se tomó con la misma claridad con la que se consolidó su estilo. “Cuando ella se fue, supimos que pronto sería el momento de que nosotros también nos mudáramos”, afirmó. Lejos de ser un punto final, Chang aseguró que se trata de un traslado: “Itamae AO no va a desaparecer, y estoy emocionado de encontrar nuestro nuevo hogar”.

El cierre marca el fin de una etapa, pero no detiene su impulso. Mientras define un nuevo espacio para el restaurante, Nando planea llevar su propuesta de gira, con locales emergentes en Milwaukee y Nueva York.

De Chiclayo a Miami

Nando Chang, chef del restaurante
Nando Chang, chef del restaurante Itamae Ao en Miami. (Fotocomposición Infobae Perú (Marlon Carrasco)/Foto: IG/nandochang_/itamaeao)

Nando Chang nació en Chiclayo y se crio con sus abuelos hasta los 12 años. Luego emigró a Estados Unidos junto a su hermana menor Valerie para reencontrarse con su padre, Fernando, conocido como “Papa Chang”. La cocina los unió como lenguaje común, como espacio de encuentro. En 2018, la familia inauguró el primer local de Itamae en un patio de comidas del Design District de Miami.

Ese fue el punto de partida de una carrera ascendente. Al año siguiente, abrieron B-Side, una propuesta más informal dentro del salón de comidas 1-800-LUCKY. El reconocimiento nacional no tardó. En 2021, Itamae fue incluido en la “Restaurant List” del New York Times y, un año más tarde, recibió un Bib Gourmand en la guía inaugural de Michelin para Florida.

En 2023, los caminos de los hermanos se bifurcaron. Valerie abrió Maty’s como un homenaje a la comida criolla que compartía con su abuela. Nando, por su parte, transformó Itamae en Itamae AO, una versión omakase y reducida a 10 comensales por noche. Allí, pulió una propuesta de técnica japonesa, ingredientes peruanos y sensibilidad personal.

Una estrella y una voz

El cierre no fue sorpresivo:
El cierre no fue sorpresivo: estuvo vinculado al fin de operaciones de Maty’s, el restaurante de su hermana Valerie. (Composición: Infobae / captura de pantalla: Nando Chang)

En abril de 2025, recibió una estrella Michelin. El reconocimiento vino acompañado de una descripción directa del jurado: “La acidez y el picante intensos predominan en este audaz menú degustación, a menudo en forma de leche de tigre”. Entre los platos destacados se mencionaron una bisqué de langosta con ñoquis de boniato y un arroz cremoso con vieiras de Hokkaido y parmesano. “La cocina posee estilo y sustancia a raudales”, añadió la guía.

Dos meses después, en Chicago, Nando fue galardonado con el premio James Beard al “Mejor Chef del Sur”. En el discurso, hizo un alto para agradecer a quienes lo rodearon. “Quiero decir que no podría estar más orgulloso… de ser parte de este hermoso país”, expresó. También resaltó el rol de los inmigrantes: “Toda la comida es inmigrante y los inmigrantes hacen grande a Estados Unidos”.

Cada plato de Itamae AO tuvo un origen familiar. Nando estudió la manipulación de pescado en las cocinas de sushi de Miami y trabajó como chef privado antes de abrir su primer restaurante. Su cocina se nutre de esas etapas y también de sus recuerdos. Al frente del local, ofrecía un menú que conectaba la técnica japonesa con los sabores intensos del norte peruano. También incorporaba ingredientes locales de Miami y productos de estaciones específicas.

En abril pasado, cuando el local original de Itamae reabrió por unos días, lo hizo en el espacio de Maty’s. Esa breve residencia fue el último acto de la dupla Chang en su enclave de Midtown. El cierre de ambos espacios no rompió el vínculo entre los hermanos, ni con la ciudad donde construyeron su carrera.

Próxima parada

Chef peruano es semifinalista es
Chef peruano es semifinalista es importante concurso gastronómico en Miami. (Fotocomposición Infobae Perú (Marlon Carrasco)/Foto: IG/@Nandochang_)

Con el cierre de Itamae AO, Nando se enfoca en el futuro inmediato: locales emergentes en otras ciudades y la búsqueda de un nuevo espacio definitivo para su propuesta. “Estoy agradecido por el gran recorrido que hemos tenido en este espacio especial”, declaró. El traslado no representa una despedida, sino una transición.

Nando vive en Midtown junto a su esposa, Lauren Cedeño —quien también es gerente general del restaurante—, y su perro Chapo. En su tiempo libre, sigue a los Miami Dolphins, conduce su Nissan Silvia de 1998 y prioriza el descanso. Mientras tanto, el público de otras ciudades podrá probar su cocina en formatos temporales.

La historia de los Chang en Miami todavía continúa. Lo que termina es una etapa construida entre familia, técnica y memoria.

Temas Relacionados

chef peruanococina peruanaperuanos en el extranjeroperuanos en el mundoperu-noticias

Últimas Noticias

Perú, Ecuador y Colombia unen sus tropas contra el crimen organizado pese a choque diplomático por la isla Santa Rosa

La inédita “Tripartita de Inteligencia Militar” trazó una hoja de ruta contra narcotráfico, minería ilegal, tráfico de armas y contrabando en la triple frontera amazónica

Perú, Ecuador y Colombia unen

¿Dieta en redes o consejo profesional? Minsa recuerda que la Línea 113 también orienta sobre alimentación saludable

Frente al auge de dietas sin respaldo científico, el Ministerio de Salud del Perú refuerza su canal de atención gratuita para brindar información nutricional confiable a la ciudadanía

¿Dieta en redes o consejo

Elecciones 2026: el 1 de septiembre es el plazo final para inscribir alianzas políticas ante el JNE

Cinco bloques presentaron su solicitud, pero aún deben pasar por una evaluación técnica para continuar en la contienda electoral, de cara a los comicios generales

Elecciones 2026: el 1 de

Carlos Alcántara trolea a Ricardo Morán en ‘Yo Soy’: el actor recordó ‘Pataclaun’ y provocó risas en todo el set

El actor peruano dejó sin palabras a su compañero durante la transmisión del programa de canto. El inesperado comentario se volvió viral en redes

Carlos Alcántara trolea a Ricardo

Festival de Cine de Lima 2025 proyectará 60 funciones gratis del 8 al 16 de agosto: lista por fecha y lugar

Con más de 80 actividades paralelas y la participación de 90 invitados nacionales e internacionales, el evento busca acercar el cine a públicos diversos en todo el país

Festival de Cine de Lima
ÚLTIMAS NOTICIAS
En medio de la crisis

En medio de la crisis en el Garrahan, la oposición aprobó en Diputados la declaración de emergencia en pediatría

Cómo la forma de cocinar las papas influye en el riesgo de diabetes tipo 2, según Harvard

El mensaje de Excursionistas al descubrirse la identidad del joven hallado al lado de la casa donde vivió Cerati

De Kendall Jenner a Dua Lipa, el collar se consolida como declaración de estilo en la moda contemporánea

Jornada financiera: el dólar minorista volvió a bajar y quedó en 1.345 pesos

INFOBAE AMÉRICA
Marco Rubio advirtió que “aún

Marco Rubio advirtió que “aún queda mucho por hacer” antes de concretar una cumbre entre Trump y Putin

La dictadura de Ortega creó la Procuraduría General de Justicia para “castigar la corrupción”

El acuerdo entre Estados Unidos y Japón elimina barreras para autos, pero no conquista el mercado nipón

El gobierno del Reino Unido exige a China detalles completos del plan para la nueva embajada en Londres

Petro, la política y la mafia

TELESHOW
La llamativa decisión de Eva

La llamativa decisión de Eva Bargiela en la recta final de su embarazo: “La gente siente que está yendo a un zoológico”

Lali Espósito compartió el detrás de escena de sus shows en Cuyo: “¡Así cerramos la primera etapa de la gira!”

El emotivo saludo de Gastón Pauls a su hermana Anita en el día de su cumpleaños: “Te admiro tanto”

Fabián Cubero habría denunciado a Nicole Neumann por incumplimiento en el régimen de comunicación de sus hijas

El divertido ida y vuelta de Pampita y Bautista Vicuña en Los 8 Escalones: “Anotá madre”