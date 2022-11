Manuel Merino a dos años del 14N: “Dios quiera que la fiscal encuentre a los responsables de la muerte de Inti y Bryan”

Esta mañana Manuel Merino, expresidente del Perú, fue consultado por las muertes de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado, quienes perdieron la vida un 14 de noviembre del 2020, cuando se realizaba una marcha para destituirlo del cargo.

En conversación con radio Exitosa, Merino no dudó en enviarle las condolencias a las familias de los deudos. Además, sostuvo que la responsabilidad recayó en el entonces ministro del Interior, Gastón Rodríguez, e instó a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para que haga un trabajo objetivo a fin de dar con los responsables por estas muertes.

“A dos años del 14 N, como expresidente de la República, [reitero] mis sentidas condolencias y Dios quiera que la nueva fiscal de la Nación, Patricia Benavides, objetivamente haga la investigación y encuentre a los responsables de la muerte de estos jóvenes”, declaró durante un evento en el Cercado de Lima.

“(¿La responsabilidad política no recae de alguna manera en el gobierno de presidente?) La responsabilidad política recae en el ministro del Interior, y en este caso, había renunciado o ya había puesto a disposición su renuncia por estas dos muertes, no hay policía que pueda ir ordenando por nadie porque no tienen mandato imperativo ni el presidente tiene la capacidad de ordenar que vayan a matar”, agregó.

Por otro lado, el exmandatario, quien solo duró 5 días en el poder, aseguró que las autoridades de ese entonces no han sido los responsables de estas muertes y justificó el caso de que los policías no estaban usando perdigones de metal, como se manifestó en un principio.

“Es totalmente falso y las investigaciones así lo han determinado. La Policía no usó los perdigones de plomo que dieron como consecuencia la muerte de estos dos jóvenes. Esa investigación debió haberse hecho de manera objetiva. La responsabilidad está en el Ministerio Público y ellos son los que tendrían que responder por qué no hicieron las acciones pertinentes que iban a identificar en ese momento, si es que algunos de los policías que estaba en esa marcha había utilizado estos instrumentos, que no eran uso de la Policía y que la propia intervención de la institución nunca se encontraron estas armas hechizas”, manifestó.

Maricarmen Alva condecoró a Manuel Merino con la medalla de honor del Congreso. Foto: Andina

¿Qué dice el hermano de Inti Sotelo?

Pacha Sotelo, hermano de Inti Sotelo, se pronunció al escuchar las declaraciones del ex jefe de Estado, Manuel Merino, al enviar las condolencias a las familias de los deudos tras conmemorarse dos años de estas muertes.

“Me da vergüenza ajena de escucharlo, solo eso, nada más”, expresó Pacha. Las declaraciones del joven se dieron tras oír a Merino de Lama en un enlace en vivo, asegurando que “las investigaciones han determinado que la policía no utilizó perdigones de plomo”, dijo para Exitosa.

“Cada vez que escucho a Manuel Merino es como una sensación algo extraña. Por un lado, su hipocresía y su cinismo te llené de cólera. Por otro lado, escuchas su defensa, y te das cuenta de que es débil. Hay cámaras de cómo llega la policía con cajas de municiones, no sabemos el material. La Fiscalía va a los almacenes el lunes 16, para nosotros es obvio que en esas 48 horas quitaron el plomo de los almacenes”, indicó.

SEGUIR LEYENDO