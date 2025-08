“No se puede ser tan bueno”: psiquiatra advierte sobre los efectos negativos de no saber decir que no en la autoestima y la salud emocional

Aprender a decir que no también es amor propio, según psiquiatra. Fuente: Tiktok/ drcarbonell

Decir que no puede parecer una falta de empatía, pero para muchas personas se ha convertido en una necesidad pendiente. En la búsqueda de aprobación, afecto o estabilidad, es común aceptar más de lo que se desea, aunque eso implique sacrificar el bienestar propio.

La línea entre la bondad y la complacencia puede volverse tan delgada que cuesta verla. Algunas personas sienten culpa por negarse a ayudar, aunque estén agotadas. Otras temen que decir que no las haga perder vínculos importantes. Ese miedo puede llevarlas a descuidarse constantemente.

Los efectos de vivir para complacer a otros no son menores. La frustración acumulada, el estrés emocional y el desgaste en las relaciones suelen aparecer con el tiempo. Las señales son claras, pero muchas veces se ignoran por costumbre o miedo.

El dilema no está en dejar de ser buenos, sino en preguntarse si la bondad está ocurriendo a costa de uno mismo. Desde la salud mental, aprender a decir que no es visto como una forma de autocuidado.

Así lo explicó el doctor José Carbonell, psiquiatra con más de 30 años de experiencia, miembro del Royal College of Psychiatrists del Reino Unido y residente de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal, en una reflexión publicada en sus redes sociales.

¿Qué pasa cuando ser bueno significa dejarse de lado?

Según Carbonell, cuando una persona no sabe poner límites, corre el riesgo de vivir desde la frustración. “Me gusta creer que mi pareja es leal, que mis hijos me apoyarán, que mis amigos estarán pendientes. Pero no siempre es así”, dijo.

Este desequilibrio genera una sensación de abandono. Quienes dan mucho y reciben poco suelen sentirse defraudados. Esto puede derivar en baja autoestima, ansiedad o incluso depresión. La clave está en reconocer estos patrones.

El especialista advierte que no todas las relaciones se basan en la equidad emocional. Algunas personas pueden aprovecharse del otro sin culpa. En esos casos, es fundamental detectar la situación y actuar.

“Si hay personas que, por ser bueno, se están aprovechando de ti, tienes que aprender a saber decir que no”, afirmó. Reconocer ese límite no solo protege, también libera.

No se trata de romper lazos, sino de sanarlos desde una relación más sana consigo mismo. La decisión de priorizar el bienestar no implica dejar de querer a los demás, sino empezar a quererse.

Poner límites puede doler, pero es necesario

Decir que no no siempre es fácil. De hecho, para muchas personas, negarse puede generar sentimientos de culpa. "Puede afectar a tu autoestima porque esa persona ya no te va a querer igual, o te va a reclamar el cariño que le dabas antes", explicó Carbonell.

Este tipo de reacciones emocionales suelen frenar a quienes intentan poner límites. El miedo a perder afecto o a generar conflicto se vuelve más fuerte que el deseo de autocuidado. Pero el psiquiatra insiste: es necesario aprender a priorizarse.

Los vínculos sanos se construyen desde el respeto mutuo. Una relación en la que una de las partes se siente obligada a decir siempre sí no es saludable. Negarse, en esos casos, se vuelve un acto de equilibrio emocional.

El especialista recuerda que este tipo de decisiones también educan a los demás sobre lo que se tolera o no. Decir que no, a tiempo, evita mayores daños emocionales en el futuro.

La bondad no se mide por cuánto aguantas, sino por cuán auténtico eres

Para Carbonell, el concepto de bondad necesita una revisión. “Es una pena tener que decir que no se puede ser tan bueno”, afirmó. La frase, lejos de promover la frialdad, invita a entender la bondad como un acto genuino y no como una exigencia permanente.

La auténtica generosidad nace del bienestar propio. Una persona que se respeta y se cuida está en mejores condiciones de ayudar a otros. Por eso, el primer acto de amor está en uno mismo.

Decir que no no significa dejar de ser bueno. Significa actuar desde un lugar más consciente. Desde allí, se puede construir una relación más sana con los demás y con uno mismo.

“Hay que aprender a poner límites por amor propio”, concluyó. Esa es, para el psiquiatra, la base de una vida emocional equilibrada y coherente.