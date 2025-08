Feriado 6 de agosto: ¿se suspenden las clases escolares el 7 y 8? Esto dice el Minedu

Los colegios del estado inician clases el 17 de marzo. Foto: Minedu

El miércoles 6 de agosto, el Perú conmemora la Batalla de Junín, una fecha clave en el proceso de independencia nacional. En honor al sacrificio de los compatriotas que dieron su vida por la libertad del país, se realizan actos conmemorativos y ceremonias en distintas regiones del Perú. En ese sentido, el Gobierno decretó feriado a nivel nacional, por lo que los colegios públicos y privados no tendrán clases ese día.

¿Pero los días libres se extenderán hasta el fin de semana? El Ministerio de Educación dispuso que las vacaciones escolares de medio año se extiendan hasta el 8 de agosto, por lo que los estudiantes de colegios estatales retornarán a clases recién el lunes 11 de agosto. De esta forma, los padres de familia no deben preocuparse por organizar los horarios de sus hijos durante esta semana.

Días no laborables para agosto 2025 | Foto composición: Inofbae Perú

Sin embargo, este no es el caso de los docentes y del personal administrativo de las escuelas públicas. De acuerdo con la planificación del Minedu, este periodo es utilizado por los maestros para preparar las próximas sesiones de aprendizaje. Por tanto, como el 7 y 8 de agosto no son días feriados ni no laborables, ese personal deberá asistir con normalidad a sus centros de trabajo.

En el caso de los colegios particulares, las vacaciones escolares culminaron el pasado fin de semana, y los estudiantes regresaron a clases el lunes 4 de agosto. Sin embargo, el miércoles sí tendrán descanso por el feriado nacional. En caso las instituciones decidan otorgar días adicionales, esto debe ser comunicado con anticipación y conforme a su planificación interna. Eso sí, no se debe modificar la cantidad mínima de horas lectivas establecidas por ley.

Por ello, si los colegios privados optan por otorgar días libres del 6 al 9 de agosto, deben contar con un calendario de recuperación de clases.

Infraestructura del colegio Ignacio Merino de Talara. Foto: Municipalidad Provincial de Talara

Feriado 6 de agosto: ¿Qué se conmemora?

El 6 de agosto se conmemora en Perú la Batalla de Junín, enfrentamiento ocurrido en 1824 que resultó fundamental para consolidar la independencia nacional. Este hecho se desarrolló en la Pampa de Junín, ubicada en el centro del país, y enfrentó al Ejército Libertador, conformado por fuerzas patriotas bajo el mando de Simón Bolívar, contra el ejército realista que defendía la dominación española.

La Batalla de Junín formó parte de la campaña final por la independencia sudamericana. A pesar de que en Lima ya se había proclamado la independencia en 1821, la presencia española permanecía con fuerza en la región. El choque del 6 de agosto, de características principalmente de caballería, se distinguió por su brevedad y por la espectacular carga de los Húsares del Perú, quienes, tras recibir la orden de Bolívar, modificaron el curso de la batalla en favor de los patriotas.

Un combate veloz y decisivo, la Batalla de Junín del 6 de agosto de 1824 marcó el principio del fin del poder español en Sudamérica, impulsado por el genio de Bolívar. ( Pedro David Osorio Chávez)

El triunfo patriota en Junín supuso el desmoronamiento estratégico de las fuerzas realistas y significó un antecedente inmediato para la posterior Batalla de Ayacucho, librada en diciembre del mismo año, que culminó con la derrota definitiva del dominio español en Sudamérica.

La fecha del 6 de agosto es un feriado nacional en Perú y se recuerda como símbolo de unidad y lucha por la libertad. Diversos actos oficiales y ceremonias cívicas se desarrollan en la región de Junín y en otras localidades del país, conmemorando el sacrificio de quienes participaron en la gesta.

¿Cuáles son los días festivos en agosto?

El mes de agosto en Perú reúne una variedad de efemérides que reflejan la historia, la cultura y las tradiciones del país. El calendario inicia el 1 de agosto con el Día de la Pachamama, una celebración ancestral de origen andino que rinde tributo a la Madre Tierra, donde se realizan ofrendas y ceremonias para agradecer la fertilidad y los frutos recibidos.

El 6 de agosto se conmemora la Batalla de Junín, fecha considerada feriado nacional desde 2022. Este combate, ocurrido en 1824, fue decisivo durante la independencia y representa un hito en la historia republicana. El 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, reconociendo la diversidad étnica peruana y visibilizando los derechos y aportes de las comunidades originarias.

El 12 de agosto tiene lugar el Día Internacional de la Juventud, enfocado en promover oportunidades para la población joven del país. El 22 de agosto se celebra el Día Mundial del Folklore, con presentaciones de danzas y música típica que resaltan la variedad y riqueza cultural peruana.

El 29 de agosto es el Día Nacional del Adulto Mayor, con actividades destinadas a promover el bienestar de las personas mayores. Un día después, el 30 de agosto, se rinde homenaje a Santa Rosa de Lima, patrona de América y el Perú, fecha en la que también se reconoce el aporte de las enfermeras y de los técnicos de farmacia a la salud pública.

Presentarán la tercera edición del libro “Rosita Limeñita Divina. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina/FB: Difusión)