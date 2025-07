Alejandra Baigorria defiende con todo a la serie de ‘Los Palao’ ante críticas de Magaly Medina: “Investiga un poquito”

Alejandra Baigorria defiende con todo a la serie de ‘Los Palao’ ante críticas de Magaly Medina. Video: TikTok Farandula Lorcha

El reciente estreno de ‘Los Palao’, la serie digital protagonizada por la familia de Said Palao y publicada en su canal de YouTube, ha generado un debate público y ahora Alejandra Baigorria se pronunció enfáticamente en defensa del formato y de sus protagonistas, luego de las críticas emitidas en el programa ‘Magaly TV La Firme’.

Baigorria utilizó sus redes sociales para cuestionar el análisis de Magaly Medina, a quien señaló de realizar comentarios sin suficiente investigación sobre la trayectoria y ocupaciones de los Palao.

“Tú te das cuenta de que como periodista, su equipo es tan poco profesional, no han investigado qué hacen los Palao. Por ejemplo, la hermana de Said tiene más de una carrera profesional. De verdad, qué mujer. En serio, habla con base, investiga un poquito. Critica, pero con sustento”, escribió Alejandra Baigorria en respuesta directa a los videos difundidos con opiniones desfavorables hacia el reality.

Estas declaraciones surgen tras la emisión del primer episodio de la serie familiar, ocasión en la que Magaly Medina sugirió que el espacio no aporta contenido relevante y lo calificó de “aburrido”.

Said Palao también le responde a Magaly Medina luego de su fuerte crítica

Said Palao, esposo de Baigorria y participante del proyecto, tampoco dejó pasar las críticas. El concursante de realities respondió que, si el producto no es del agrado de Magaly, eso sería “sinónimo de que estamos haciendo las cosas bien”, enfatizando su intención de mantenerse ajeno a la polémica para centrarse en la continuidad semanal del programa.

Said Palao responde a Magaly Medina por críticas a su reality ‘Los Palao’: “Si no le gusta, vamos bien”

En la emisión del martes 8 de julio de ‘Magaly TV: La Firme’, Medina abordó el lanzamiento de Los Palao cuestionando la autenticidad y el valor atractivo de las escenas familiares expuestas.

“Tienen un complejo de Kardashian de la farándula, todos quieren hacer un imperio económico con su canal de YouTube. Las cosas no son así de fáciles. En las tribunas donde intentas destacar se tiene que tener talento. El reality es bien monse y aburrido, de verdad. Pensé que solo eran dos, pero también tienen un papá figureti y dos hermanas figuretis. Creen que hacer un tipo de reality es fácil, pero para eso necesitas un cerebro pensante detrás, no sé si ahí habrá uno, para que escriba un buen guion”, manifestó Medina con sarcasmo ante cámaras.

Además, la conductora puso en duda el contenido del programa y cuestionó la falta de novedades que podrían atraer a la audiencia. “¿Qué hacen aparte de crear un reality?”, lanzó al aire, exponiendo que la serie se limitaría a mostrar rutinas familiares poco originales, como la preparación de una parrillada. “Todos en nuestras casas hacemos parrilla... es como ver cómo se hace el desayuno. ¿Qué podría tener eso de atractivo?”, añadió.

La comunicadora enfatizó que, aunque la serie se emita por YouTube y no en señal convencional, los estándares y exigencias deberían mantenerse: “Esto no se trata solo de bromear frente a una cámara. Esto es televisión, aunque sea digital. Y sin un cerebro pensante detrás, no hay futuro para ningún reality”.

Magaly Medina arremete contra ‘Los Palao’ y critica su intento por replicar el modelo Kardashian. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

¿De qué trata la serie de ‘Los Palao’?

Los Palao marca oficialmente la incursión de la familia dentro del entretenimiento digital. El domingo 6 de julio lanzaron el primer episodio, protagonizado por Said Palao, sus hermanos Austin, Gloria y Lorelein, y su padre Steve Palao. La serie se presenta bajo el lema: “Esto no es contenido familiar, es una familia con mucho contenido”, y propone exponer la convivencia diaria, bromas y conflictos típicos entre hermanos, así como la participación activa del patriarca.

“¿Qué entretiene verlos hacer parrilla?”: Magaly Medina arremete contra Los Palao. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En el avance inicial, que fue ampliamente difundido en redes sociales, la familia invita al público a observar el desarrollo espontáneo de situaciones caseras. El primer episodio gira en torno a la organización de una parrillada familiar que, lejos de ser perfecta, se complica por detalles logísticos y las divertidas diferencias de opinión que surgen entre los integrantes. Los nuevos episodios de Los Palao seguirán publicándose semanalmente.