Ministro de Transportes, César Sandoval, descarta paro del 11 de agosto y niega aumento de pasajes

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, liderado por César Sandoval niega influencia partidaria tras nombrar a militantes de APP en cargos clave del MTC. Composición Infobae Perú.

A una semana de la convocatoria de paro anunciada por gremios de transportistas formales para el 11 de agosto, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, descartó la posibilidad de una paralización y negó tajantemente cualquier incremento en el precio de los pasajes del transporte urbano en Lima y Callao.

En medio de reclamos del sector por la falta de respuesta frente a la inseguridad y la criminalidad, el titular del sector respondió con firmeza y aclaró que mantiene un diálogo activo con los principales gremios.

“Yo no soy el ministro del Interior, soy el ministro de Transportes y Comunicaciones y les puedo decir que no va a haber paros, que los gremios están conversando directamente conmigo y no va a haber paro”, afirmó Sandoval ante la consulta sobre la medida anunciada por los transportistas.

Además, sostuvo que las acciones de su cartera buscan el ordenamiento del transporte público y la modernización del servicio. “He dicho que vamos a ser más agresivos porque justamente hoy, antes de salir de viaje en comisión de servicio al exterior, voy a dejar lo que se ha planificado ayer a la ATU, a Sutran y a todo lo que les corresponde. Hay que tomar acciones radicales. Van a salir decretos supremos. Vamos a ordenar el tráfico”, señaló en declaraciones a la prensa. “Aquellos que se quieren mantener al margen de la ley. Entonces tendrán la etiqueta de ser transportistas ilegales”, sostuvo.

El ministro subrayó que su gestión recién comienza y que se adoptarán medidas evaluadas y estratégicas, aludiendo a la complejidad de los problemas estructurales del sector. “Yo tengo recién dos meses y esta enfermedad tiene 30 años, entonces yo estoy tomando acciones evaluadas y estratégicas”, declaró. Reafirmó que el diálogo con los gremios es constante y que se encuentra directamente involucrado en la atención de las demandas.

Alza de pasajes en el transporte público

Respecto a la posibilidad de un alza en los pasajes, Sandoval fue categórico: “No han conversado eso conmigo. Bueno, las extorsiones tiene que ver policialmente. Sale un comunicado de una empresa de transportes y dice “vamos a subir a 0.5% porque me están extorsionando”. Vamos a evaluar en lo que me informa el ministro del Interior”. Insistió en que cualquier decisión sobre tarifas debe ser tomada de forma coordinada y transparente, sin responder a presiones de coyuntura.

El titular del MTC también remarcó que la coordinación con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) será más intensa y que pronto se oficializarán disposiciones excepcionales para mejorar la gestión y el control del transporte.

Conductores alzan precio de pasajes por pagos de cupos a extorsionadores | América TV

Paro de transportistas por extorsiones

Los transportistas formales han denunciado que sus demandas sobre seguridad y lucha contra la extorsión no han sido atendidas, y que la ausencia de diálogo con el Ministerio del Interior persiste a solo días de la fecha anunciada para el paro.

El presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano, criticó la falta de respuesta: “El ministro Malaver no nos ha llamado para nada (...) Desde que ha ingresado no tenemos respuesta. Eso indica que no hay voluntad política de solucionar la inseguridad”.

En las últimas semanas, usuarios de la ruta B entre Los Olivos y el Cercado de Lima asumieron un aumento de 50 céntimos en el pasaje, justificado por la empresa prestadora debido a amenazas de extorsión recibidas por parte de una banda criminal. Frente a ese escenario, y la incertidumbre generada por la convocatoria al paro, el titular del MTC reiteró que toda información oficial sobre tarifas será comunicada a través de canales institucionales y pidió a los usuarios no dejarse llevar por anuncios sin sustento.

Al respecto, Sandoval reafirmó su compromiso de reformar el sector transporte y garantizar que Lima cuente con infraestructura y servicios de calidad y que mantendrá la coordinación permanente con los gremios y responderá ante cualquier intento de paralización que afecte a los ciudadanos.