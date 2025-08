Nuevo paro de transportistas: empresas formales protestarán el 11 de agosto por falta de soluciones a casos de extorsión

Martín Valeriano

La situación de inseguridad en el transporte urbano ha generado que, nuevamente, el gremio de transportistas formales decida realizar un nuevo paro general el próximo 11 de agosto. Según el presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano, hasta el momento el ministro del Interior, Carlos Malaver, no los ha convocado para conocer su situación y encontrar soluciones.

“Hasta el momento, el ministro Malaver no nos ha llamado para nada. Desde el momento que ha ingresado a su gestión en el Ministerio (del Interior). No tenemos respuesta. Eso indica que obviamente no hay ese interés, esa voluntad política, de ver de qué manera se puede solucionar el problema de la inseguridad ante tantas muertes de los nuestros choferes. Por eso salimos a las calles el 11 de agosto”, indicó Valeriano en conversación con Exitosa.

La medida de fuerza, que entrará en vigor dentro de una semana, fue convocada por los integrantes del sector formal de transportistas, quienes afirman no haber sido atendidos pese a que se instaló una mesa de trabajo con representantes de diversos sectores. El paro sería acatado por cerca de 20 mil unidades de 460 empresas de transporte en Lima.

Sector de transportistas urbanos pide usar armas de fuego sin licencia para frenar ola de extorsiones.

“Se ha solicitado al Ejecutivo, Legislativo, Poder Judicial, Ministerio Público y obviamente también ha estado presente del INPE que articulen sus estrategias para hacer una lucha frontal contra la criminalidad, pero pareciera que no hubiera un buen romance, porque hasta el momento no somos atendidos", dijo el representante del sector.

Valeriano también afirmó que el sector formal de transportistas no sienten que han sido escuchados por las autoridades, por lo que ven necesaria la realización de una protesta para exigir una solución. “Hoy no nos da seguridad el gobierno porque no hay una buena voluntad política (...)”, indicó el presidente de Anitra.

Aumento de pasajes por extorsión

Desde hace más de dos semanas, usuarios de la línea B, que recorre la ruta entre Los Olivos y el Cercado de Lima, deben pagar 50 céntimos más en el pasaje por una decisión de la empresa, que decidió incrementarlo debido a las amenazas de extorsión que recibe por parte de una banda criminal.

Conductores alzan precio de pasajes por pagos de cupos a extorsionadores | América TV

“Hacemos presente al público en general de nuestra ruta LIMA-LOS OLIVOSque por temas de extorsiones nos vemos en la obligación de subir nuestros pasajes S/0.50 desde el día miércoles 23 de julio de 2025. Esperamos su sensible comprensión y poder seguir brindando el servicio como lo venimos haciendo y no volverse afectar con la paralización de toda la ruta, como el 22 de julio de 2025”, se lee en un comunicado publicado en sus unidades.

Ante ello, Martín Valeriano deslindó de esta decisión y afirmó que posiblemente se trate de una decisión interna de esta empresa en particular. “Probablemente la empresa ha tomado su decisión. Estamos en un libre mercado. Quizás hay una política interna dentro de la empresa y han tomado esas decisiones, pero no lo ha hecho el transporte urbano formal en general“, indicó al medio radial.