Melcochita reveló la fuerte suma que le pagó César Acuña por show privado en pandemia: “Ocho lucrecias y olvídate”

Sentado en el siempre temido sillón rojo de ‘El Valor de la Verdad’ este domingo 3 de agosto, Pablo Villanueva, más conocido como ‘Melcochita’, no solo abrió su corazón, sino también su anecdotario.

Uno de los momentos más inesperados del programa fue cuando el recordado sonero y comediante contó sin tapujos la exorbitante suma de dinero que le pagó la familia de César Acuña por una presentación privada realizada durante la pandemia.

La historia surgió de forma espontánea, mientras Beto Ortiz le consultaba por episodios curiosos de su vida artística en tiempos de confinamiento. En ese contexto, fue Monserrat Seminario, esposa de Melcochita, quien primero mencionó que los Acuña se contactaron con ella para contratar a su esposo con motivo del cumpleaños del entonces candidato y actual gobernador de La Libertad.

A pesar de que no quiso revelar el monto exacto, dejó claro que el pago fue más que justo. “A mí me llamaron porque querían contratarlo para un Zoom por su cumpleaños, algo privado. Lo acepté y solo estuvo su familia. Sí pagaron bien. No se dice”, declaró la pareja del artista con una sonrisa cómplice.

Sin embargo, como suele suceder con el entrañable Melcochita, la risa se mezcló con la sinceridad, y fue él mismo quien, sin dudar demasiado, soltó el dato que todos esperaban escuchar.

“De 8 lucrecias y olvídate, encantado estar en mi casa porque estaba con mis hijas, jugando”, señaló, entre carcajadas. El uso de la palabra “lucrecias”, en su ya conocido estilo, hacía referencia a los 8 mil soles que recibió por aquella presentación virtual.

¿En dónde fue el show que dio Melcochita para César Acuña?

El show se realizó en pleno auge del COVID-19, cuando los eventos presenciales estaban prohibidos por las medidas sanitarias. Así, la familia Acuña organizó una celebración íntima a través de Zoom, donde Melcochita fue la estrella.

Aunque no hubo aplausos físicos ni un escenario tradicional, el comediante supo robar sonrisas desde la sala de su casa. “Estaba con mis hijas, jugando, y de paso trabajando. Fue bonito”, comentó con naturalidad, reflejando la humildad que lo caracteriza.

Pero ese no fue el único encuentro entre Melcochita y los Acuña durante la pandemia. El artista recordó que en otras ocasiones, durante los momentos más duros del confinamiento, varias personas se conectaban a sus transmisiones para escucharlo contar chistes y hacer lo suyo.

“También entraban otros al Zoom. Pagaban de 30 soles para arriba”, relató con orgullo. Su capacidad de adaptación al nuevo formato, lejos de limitarlo, lo motivó a seguir entreteniendo a su público sin salir de casa.

¿Quién es Melcochita?

Melcochita, cuyo nombre real es Pablo Villanueva Branda (nacido en 1936 en Lima), es un reconocido humorista, músico y compositor peruano. Inició su carrera artística en la década de 1950 con el grupo Son Cubillas, destacando como cantante de salsa y guaracha.

Más tarde se consolidó como comediante, creando el personaje de “Melcochita”, con el que alcanzó gran popularidad en televisión, radio y espectáculos en vivo. Su humor criollo y frases célebres lo convirtieron en un ícono cultural.

Además de su faceta humorística, continuó su trayectoria musical grabando con orquestas internacionales. Considerado un referente de la cultura popular peruana, Melcochita mantiene una presencia activa en los medios, siendo admirado por varias generaciones de seguidores.

