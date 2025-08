Wanda del Valle reaparece en audiencia clave y programan el inicio su juicio oral para este 12 de agosto

El Poder Judicial decidió elevar a juicio oral la acusación contra Wanda del Valle por los presuntos delitos de conspiración y ofrecimiento de sicariato

La ciudadana venezolana Wanda del Valle, conocida como ‘La bebecita del crimen’, reapareció el último viernes ante el Poder Judicial, durante una audiencia en la que se resolvió elevar a juicio oral la acusación fiscal en su contra por los presuntos delitos de conspiración y ofrecimiento de sicariato.

La Primera Fiscalía Penal de San Juan de Lurigancho - Zona Alta informó que la audiencia de dictado de auto de enjuiciamiento se realizará el próximo martes 12 de agosto a las 14:15 horas. El juez especializado Víctor Alfaro, de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, explicó las razones que sustentan la decisión.

Según su declaración, difundida por Latina Noticias, “habría un indicio corroborado que es posible que la acusada sí haya realizado actos en los cuales se haya ofrecido sumas de dinero y bienes, así como ventajas económicas, para atentar contra la vida” del coronel Víctor Revoredo, quien fue director de la División de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional (PNP).

Además, señaló que esta tesis fiscal “debe determinarse con la actuación probatoria, ya que no puede ser corroborada en este estadio”. El magistrado recordó que cuando se amplió la prisión preventiva contra la acusada, se “corroboró que el nivel de sospecha era fuerte” y que “sí había causa probable de juicio”.

“La circunstancia de estar en etapa de intermedia no invalida la posibilidad de pasar a juzgamiento y de que se esclarezca en dicha etapa si la presunción de inocencia se puede quebrantar, más aún teniendo en cuenta que el Ministerio Público tiene la posibilidad de citar a testigos”, señaló.

También se refirió a los vínculos de Wanda del Valle con el grupo criminal Tren de Aragua, al recordar que tuvo una relación sentimental con Christopher Fuentes Gonzales, alias ‘Maldito Cris’, quien fue abatido por efectivos policiales en Lima tras una intensa persecución, días después de asesinar a un sereno municipal.

“Ello no ha sido negado por la defensa y es una situación de la cual el Ministerio Público pretende sostener un móvil de venganza”, siguió el magistrado.

‘La bebecita del crimen’, extraditada desde Colombia el año pasado, enfrenta un pedido de prisión de seis años, un mes y 22 días. Además, está acusada de recaudar dinero proveniente de extorsiones a comerciantes, traficar y distribuir armas de fuego, coordinar acciones con sicarios y participar en redes de trata de mujeres colombianas y venezolanas que eran explotadas sexualmente en varios países de la región.

Rechaza cargos

A mediados de julio, la imputada rechazó haber ofrecido dinero para asesinar a Revoredo y expresó sentirse perjudicada por la exposición mediática de su caso. “De verdad que se esclarezcan los hechos y que en este caso no se dejen llevar por lo mediático. Porque si mi caso no fuese tan mediático, como me mencionó la fiscal la vez que nos reunimos, yo estaría en libertad”, afirmó.

“Yo estoy en un penal de máxima seguridad, en un patio que creo no me corresponde. Estoy en un régimen cerrado, especial, cuando mi pena es una pena mínima”, señaló. También denunció las condiciones de hacinamiento en el penal: “Aquí entramos con vida y no sabemos si salimos con ella”.