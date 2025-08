Kenji Fujimori sorprende con mensaje directo a Christian Cueva y se quiebra al recordar la lucha de sus padres contra el cáncer.

Kenji Fujimori sorprende con mensaje directo a Christian Cueva y otros personajes de la farándula. Video: Ponte en la cola / Latina

Kenji Fujimori ha encontrado una nueva manera de conectar con el público peruano. Alejado del Congreso y de la vida política activa, el hijo menor de Alberto Fujimori ha decidido reinventarse como figura del entretenimiento digital. A través de su espacio en YouTube, ‘Tampoco Tampodcast’, se ha convertido en un entrevistador informal que invita a personajes del espectáculo y la televisión para charlas distendidas, pero con toques reflexivos.

Durante una reciente aparición en el programa ‘Ponte en la Cola’, Kenji explicó que su objetivo con este proyecto va más allá de pasar un buen rato.

“El formato del podcast es pasarla bien, chévere, reírse, pero al mismo tiempo conocer qué hay detrás de ese personaje que vemos en la tele”, dijo al referirse al enfoque que ha adoptado en sus entrevistas. Con un estilo relajado y espontáneo, busca explorar las historias personales que suelen quedar ocultas tras la fama.

Durante la conversación, los conductores le lanzaron un reto que encendió la curiosidad de los espectadores: decir una frase directa sobre distintas figuras del espectáculo peruano. El excongresista no rehuyó el desafío y respondió con comentarios breves pero reveladores. A Pamela Franco, por ejemplo, le aconsejó: “Hay que seguir para adelante”. Pero la frase que generó más impacto fue la que dedicó al futbolista Christian Cueva: “Enfócate en el fútbol”.

Este mensaje, sin rodeos, generó eco en redes sociales. Muchos usuarios interpretaron la frase como una crítica implícita al comportamiento del jugador fuera de las canchas, mientras otros aplaudieron la honestidad de Kenji, quien ha demostrado que su nuevo rol como comunicador no está exento de momentos punzantes.

Kenji Fujimori cuenta su propia historia familiar detrás de la colecta

Más allá del entretenimiento, Kenji Fujimori ha asumido un rol activo como embajador de causas sociales. Actualmente, forma parte de la campaña 2025 de la Liga Contra el Cáncer, que busca recaudar fondos para llevar campañas de prevención y detección gratuita a zonas vulnerables del país. Su participación no ha pasado desapercibida, especialmente por el testimonio personal que compartió con el público.

Kenji Fujimori se quiebra al recordar la lucha de sus padres contra el cáncer. Video: Ponte en la cola / Latina

Durante el mismo programa en el que lanzó su consejo a Christian Cueva, Kenji se quebró al recordar la difícil situación que vivió su familia debido al cáncer. Con voz entrecortada, relató lo que significó enfrentar esta enfermedad en el núcleo familiar.

“En el caso de mi mamá fue un cáncer al pulmón, le tocó el fulminante. Se desmayó y estuvo internada en UCI 30 días entubada. En el caso de mi papá, tuvo 33 sesiones de radioterapia. Esta enfermedad no discrimina”.

Las lágrimas no tardaron en aparecer mientras hablaba de sus padres, Alberto Fujimori y Susana Iguchi, ambos fallecidos. El excongresista envió un mensaje lleno de emoción que tocó a muchos de sus seguidores: “A los dos que los amo con todo mi corazón y que los extraño. Este 21 y 22 todo ese sacrificio que hicieron para enfrentar esta enfermedad lo voy a corresponder con el corazón en la mano”.

No es la primera vez que Kenji se muestra vulnerable ante el público. Durante una entrevista anterior con Magaly Medina, también se emocionó al narrar los últimos momentos de vida de su padre. “Hace unas semanas soñé con mi papá y sentí como si el corazón estuviera en mi garganta. Estuve con él hasta su último suspiro, hasta su último latido. Ese último latido… es como si te amputaran las extremidades”, confesó.

Kenji Fujimori sorprende con mensaje directo a Christian Cueva y se quiebra al recordar la lucha de sus padres contra el cáncer.

Además de su incursión en los medios digitales y su participación en campañas solidarias, Kenji ha encontrado en el emprendimiento una forma de mantener viva la memoria de su padre. Actualmente lidera un proyecto empresarial vinculado a la venta de bebidas alcohólicas, en el que el protagonista de la etiqueta es nada menos que Alberto Fujimori.

Según contó en entrevista, su padre seguía con entusiasmo el progreso de este negocio: “Mi papá se emocionaba y me preguntaba cuántas botellas había colocado. Sacaba su libretita y me decía: ‘Vamos bien’”. El emprendimiento incluye no solo un pisco con la imagen del exmandatario, sino también vinos y espumantes importados.