Nelly Rossinelli: el fin de ‘El Gran Chef Famosos’, el programa propio en TV y su primer libro ‘Las recetas de mi vida’

La creadora de contenido mostrará sus mejores tips en un recetario que el público venía pidiéndole | Carlos Diaz / Infobae Perú

Nelly Beraún Paredes, o como todos la conocemos Nelly Rossinelli, es hoy una figura querida de la televisión peruana, pero su historia comenzó en redes sociales. Se hizo conocida como “La mamá de los pericotitos” por compartir en TikTok las creativas loncheras que preparaba para sus hijos, sobre todo para el menor, a quien cariñosamente llama ‘Pericotito’.

Sus videos, cargados de ternura y sabor casero, conquistaron a miles de seguidores. Además de las loncheras, también compartía recetas prácticas y consejos de cocina. Ese crecimiento digital la llevó directamente a la pantalla chica, donde debutó como jurado en El Gran Chef Famosos, programa con el que terminó de consolidarse como un rostro entrañable del entretenimiento local.

Hoy, luego del anuncio del fin del reality de cocina, Nelly conversa con Infobae Perú sobre los nuevos caminos que se abren: su primer libro de cocina, titulado 'Las recetas de mi vida’, y su primer programa propio en televisión. En esta entrevista también reflexiona sobre su estilo de cocina, su vínculo con Giacomo Bocchio, y su pasión paralela: la aviación.

Nelly Rossinelli incursiona en una nueva faceta con su primer recetario. Foto: Carlos Diaz / Infobae Perú

El adiós a la cocina de ‘El Gran Chef Famosos’

‘El Gran Chef Famosos’ finalizará oficialmente este 2025 con su temporada El Último Campeón. Nelly, quien ha estado en el programa desde el inicio, lo vive como un cierre natural, aunque emotivo.

“Estoy bastante agradecida. Lo que más siento con El Gran Chef Famosos es gratitud. Me da pena, pero nosotros entramos por una temporada, por dos meses de programa, ¡y ya estamos dos años y medio!”, dice con sinceridad. Sin embargo, confiesa que hubiera deseado continuar este camino. “De repente llegó ese momento que uno no quisiera que llegue, por mí haría ‘El Gran Chef’ temporada 300 mil, pero ya es hora”, acota.

Aunque admite que le habría encantado que continuara, también comprende que todo formato necesita renovarse. “Considero que el programa necesita una pausa y el público necesita novedades. Es como si comieras lomo saltado todos los días y luego se te antoja un ceviche.

La jurado del programa de cocina afirma que el rating ha bajado, pero afirma que el espacio se va en su mejor momento | Carlos Diaz - Infobae Perú

Sobre los comentarios de Giacomo Bocchio, quien mencionaba que el programa ha sufrido una caída en audiencia que lo estaría llevando a salir, Nelly confirma la baja, pero explica la razón de la misma.

“Yo creo que el programa ya… la audiencia había bajado un poquito, porque la novedad va bajando un poco. Los famosos se iban repitiendo en algunas temporadas”, explica. Con realismo y cariño, concluye: “No considero que se esté yendo en un mal momento ni tampoco en su prime, porque eso fue al inicio. Considero que es el momento correcto”.

Su primer libro: cocina con historia y corazón

Ante el fin de una etapa, Nelly abre otra propia y celebra el lanzamiento de su primer libro, Las recetas de mi vida, un recetario profundamente personal que expondrá lo que más le gusta a ella y la representa: la cocina casera.

“Estas son recetas que me gustan, platos de mis favoritos que me traen recuerdos de infancia, de la selva, de la sierra... Esas son las recetas que he hecho a lo largo de mi vida”, cuenta con orgullo.

No es un libro para chefs, sino para personas que aman cocinar en casa junto a la familia: “No vas a encontrar cocina francesa, vas a encontrar comida casera, regional, comida que reconforta, comida muy peruana, oriunda. Platos que alguna gente no conoce”.

Nelly Rossinelli plasma parte de su historia personal en los platos que ahora compartirá con el público. Foto: Carlos Diaz / Infobae Perú

Durante años, su comunidad le pedía que sacara un recetario. Al principio dudaba: “Yo no soy chef”, se decía. Pero con el tiempo entendió que tenía algo que aportar. “Sé cocinar y tengo esos secretitos que la gente quiere saber”.

Más que un recetario técnico, el libro es un reflejo de lo que Nelly representa: una cocina emocional, familiar, llena de recuerdos y sabor. Además, acompaña estas recetas con fotografías y memorias de lo que ha sido su propia vida.

Nelly nunca estudió gastronomía. Su relación con la cocina fue construida desde el amor y la curiosidad. “A mí siempre me gustó cocinar para los míos y transmitir un amor muy personal hacia la gente que amo”, dice. Desde niña, el olor de los aderezos la cautivó, pero no se veía a sí misma cocinando en una brigada de restaurante.

“No sé si me veía haciendo un servicio para 200 personas, trabajando como una máquina. Esa parte no me apasiona. Me gusta más cocinar 10 platos con un aderezo perfecto, probar, oler, y con música en la cocina. Toda esa ceremonia me gusta más”.

Aunque muchas veces la han criticado por no ser una profesional en la cocina, ella defiende su pasión. | Carlos Díaz - Infobae Perú

Giacomo Bocchio, su gran referente

En su paso por la televisión, ha tenido varios referentes, pero destaca especialmente a Giacomo Bocchio, su compañero en El Gran Chef Famosos.

“Ha sido una de las personas más abiertas conmigo para enseñar, porque no todos lo son. Me ha enseñado muchísimo y también me ha animado a muchas cosas. Por ejemplo, mi canal de YouTube, él me animó”, confiesa.

Cuando supo que publicaría su libro, pensó en él para presentarlo. “Para mí es un referente gastronómico y empresarial muy importante”.

Nelly y Giacomo han consolidado una amistad fuerte, por lo que este 19 de julio, será el chef quien la acompañará a presentar oficialmente ‘Las Recetas de mi vida’ en la Feria Internacional del Libro de Lima.

Nelly Rossinelli presentará su primer libro 'Las Recetas de mi vida' en la FIL Lima 2025. (Planeta)

El nuevo proyecto, el programa propio

Con el fin de El Gran Chef Famosos, Nelly no se despide de la televisión. Todo lo contrario. El gerente general de Latina, Erick Jurgensen, confirmó que Rossinelli será la conductora de un nuevo programa culinario.

Consultada por Infobae Perú sobre el tema, Nelly prefiere mantener cautela. No negó que el proyecto está en pie, pero espera al momento de las primeras grabaciones para hacerlo saber a sus seguidores.

“Espero que sí (se dé el programa). A mí, mientras no me graben la promoción, salga en el canal. Todavía no voy a comunicar nada, porque el pan en la puerta del horno se quema”, comenta precavida.

La 'Mamá de los pericotitos' confirmó que el proyecto está en marcha, pero aún espera que se consolide. | Carlos Diaz / Infobae Perú

“Hay proyectos lindos, gracias a Dios. Él no me suelta la mano. Siempre hay trabajo, siempre hay proyectos, hay cosas lindas por venir. ¿Se viene un proyecto? Sí, pero todavía no sé hasta que no esté grabándolo, no sé“, finaliza sobre este tema.

Pese a todos los proyectos que Nelly ha desarrollado en torno a la cocina, la aviación sigue en su corazón. Y aunque hoy está plenamente entregada a la televisión, asegura que ese amor nunca desaparece.

“Los que amamos la aviación, amamos viajar y lo vamos a amar toda la vida. Si me dices: ‘Nelly, la televisión se acaba’, y me llaman para volar a los 60, me voy. Me encanta. La aviación nunca cierra su capítulo”.

Nelly Rossinelli tiene claro que la fama puede ser efímera, por ello no desaprovecha ninguna oportunidad que se le presente. Foto: Carlos Diaz / Infobae Perú

Con una voz auténtica y una conexión genuina con el público, Nelly Rossinelli transita el cierre de una etapa y la apertura de otra. Cocina desde el corazón, comunica con naturalidad y conquista, con cercanía. Lo que venga, como sus recetas, promete ser memorable.