Propietaria del ‘Anconero’ que chocó contra el bus del Metropolitano no rinde cuentas: solo envió a su hijo

A tres días del fatal accidente en la avenida Alfonso Ugarte, las investigaciones e incógnitas en torno a la responsabilidad permanecen sin resolver. Belinda Arellano, propietaria de la cúster de la empresa Nueva Estrella, o más conocido como ‘Anconero’, que impactó contra un bus del Metropolitano, no se ha presentado ante las autoridades hasta el momento. La Fiscalía de la Nación no ha descartado que sea una tercera responsable del siniestro que acabó con la vida de tres personas.

De acuerdo con la información del coronel Jorge Luis Domínguez, cuando ocurre un accidente de este tipo se retiene al conductor. Sin embargo, en este caso, debido al fallecimiento del chofer, la investigación recae sobre la propietaria del vehículo. Por ello, las autoridades han solicitado su presencia y documentos claves, pero la respuesta ha sido limitada y ningún mensaje oficial ha sido emitido a la Policía Nacional.

“La propietaria no se ha presentado. He conversado con el mismo instructor que tiene a cargo la investigación y no se ha presentado. Ha enviado solamente a su hijo, pero no ha dado mayor indicación”, señaló el coronel a Latina Noticias.

Por el momento, la única evidencia directa del accidente es una imagen captada minutos después de la tragedia y también los pasajeros de ambas unidades. Los equipos de investigación siguen recopilando material de cámaras cercanas para reconstruir los hechos previos al impacto.

Mientras tanto, la investigación sigue abierta y persiste la espera por información clara sobre las circunstancias que rodearon el choque, así como el papel de quienes deben asumir responsabilidades legales y administrativas.

Entre las hipótesis se encuentra que el vehículo sufrió un desperfecto o el conductor estuvo manejando a excesiva velocidad.

Chofer del Anconero reconoce que a veces "corretean". Fuente: RPP

Multas, desorden y sin papeles

Tras el accidente, la línea de transporte que inicia su recorrido en el distrito de Ancón y llega hasta Jesús María ha evidenciado diversas irregularidades. No solo las unidades acumulan papeletas impagas, sino que muchos de sus conductores no cuentan con el brevete requerido para manejar un vehículo de transporte público.

A esto se suma que los choferes improvisan paraderos, recogen pasajeros en cualquier esquina sin considerar el riesgo de provocar un accidente, y cometen otras infracciones a la vista de la Policía de Tránsito. Así, las personas se ven obligadas a utilizar este único medio público disponible para desplazarse.

Familiares de chofer fallecido del ‘Anconero’ lo defienden y aseguran que tenía brevete: Foto: Huachipa Informa

El accidente también expuso cómo los vehículos pueden ser alquilados sin ningún tipo de requisito. Los propietarios entregan las unidades a los conductores, quienes realizan el pago diario correspondiente y se quedan con la ganancia restante. Sin embargo, no existe ningún mecanismo de fiscalización efectivo.

“Yo solamente soy chofer. Ya el dueño se encarga de las papeletas del carro. Yo estoy al día con mis documentos y mi licencia. Mis puntos están habilitados. Estoy bien. El tema del carro, eso ya tramita el dueño del carro”, se justifica uno de los choferes intervenidos.

Asimismo, detalló que el dueño puede llegar a alquilar a más de una persona esta unidad, por lo que las multas recaen en la responsabilidad del propietario.